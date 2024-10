Nakheel s'associe à DEWA pour des sous-stations d'une valeur de 270 millions d'AED sur le site de Palm Jebel Ali

DUBAI, UAE, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, membre de la branche immobilière pionnière de Dubai Holding, Dubai Holding Real Estate, s'est associé à Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) pour le développement de deux sous-stations à venir sur Palm Jebel Ali, d'une valeur de 270 millions AED. DEWA fournira des services de gestion de projet pour l'appel d'offres, l'attribution et la construction des deux sous-stations.

Le projet comprend la construction de deux sous-stations de 132/11 KV d'une capacité totale de 400 mégavolts ampères (MVA) qui répondront aux besoins en électricité d'une grande partie de Palm Jebel Ali, y compris plusieurs des frondes et de l'épine dorsale. Cette annonce fait suite à l'attribution, au début de l'année, de contrats pour la construction de villas, d'infrastructures, de routes d'accès public et de travaux maritimes sur le site de Palm Jebel Ali.

Palm Jebel Ali, l'un des projets les plus visionnaires de Nakheel à ce jour, est conçu pour établir une référence mondiale en matière de vie au bord de l'eau. Une fois achevé, il offrira une gamme exceptionnelle d'aménagements liés au mode de vie, contribuant ainsi de manière significative à la croissance future de Dubaï au cours des prochaines décennies.

Nasser Al Awadhi, Chief Land Estates Officer, Dubai Holding, a déclaré: "Nous sommes convaincus que l'expertise et les compétences de DEWA, notre partenaire stratégique, dans le secteur, nous permettront de jeter des bases solides alors que le prestigieux Palm Jebel Ali prend forme. C'est un symbole de l'ambition inébranlable de Dubaï de toujours progresser et de laisser une marque indélébile sur la scène mondiale. Palm Jebel Ali est un témoignage de notre vision qui consiste à construire le meilleur habitat de luxe en bord de mer pour les citoyens du monde d'aujourd'hui".

Hussain Lootah, vice-président exécutif de la transmission d'énergie à DEWA, a déclaré: "Nous saluons les efforts de Dubai Holding Real Estate, le partenaire stratégique de DEWA, pour construire les deux stations de transmission d'énergie dans le projet Palm Jebel Ali selon les normes les plus élevées de qualité, de durabilité et de sécurité, en utilisant les dernières technologies numériques pour les stations de transmission. Toutes les organisations de Dubaï unissent leurs efforts pour faire de Dubaï la meilleure ville du monde pour vivre, travailler et visiter. Pour accompagner la croissance continue de Dubaï, nous continuerons à construire une infrastructure de classe mondiale pour l'électricité et l'eau, en veillant à ce que ces services répondent aux normes les plus strictes en matière de disponibilité, de fiabilité et de qualité. Cela a joué un rôle important dans l'obtention d'une fiabilité et d'une disponibilité à 100 % du système de transmission d'énergie à Dubaï.

Pour la vidéo : Palm Jebel Ali et DEWA.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2544378/Nakheel_DEWA.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2544377/Nakheel_Palm_Jebel.jpg