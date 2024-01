Nova tecnologia transforma o tratamento da calvície usando pelos da barba e do corpo

LOS ANGELES, 8 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O persistente enigma de ter muitos pelos no corpo, mas poucos no couro cabeludo, tem confundido muitas pessoas que lidam com a perda de cabelo. A Dr. U Hair and Skin Clinic relata um estudo pioneiro publicado na conceituada revista Dermatologic Surgery intitulado 'Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device' (Transplante de pelos da barba e do corpo por excisão de unidades foliculares usando um dispositivo sensível à pele). Essa publicação apresenta o revolucionário UGraft Zeus®, um novo dispositivo responsivo à pele que permite aos médicos realocar perfeitamente os pelos da barba e do corpo em áreas calvas do couro cabeludo por meio de um procedimento conhecido como transplante de pelos corporais (BHT).

O paciente com calvície severa conseguiu uma restauração capilar completa utilizando pelos do corpo extraídos pelo UGraft Zeus.

Esse estudo abrangente, realizado nos EUA, na Colômbia, no México e na Índia, investiga a abordagem inovadora do UGraft Zeus que responde à pele, abordando as complexidades encontradas pelas técnicas anteriores de restauração capilar. Notavelmente, o UGraft Zeus® se distingue por seus recursos de design patenteados, incluindo um recurso exclusivo de autonavegação, capaz de navegar por diversas texturas de pele, espessuras e níveis variados de ondulação do cabelo durante o FUE. Esse recurso minimiza os danos ao enxerto e promove uma melhor cicatrização da ferida em todos os cenários de extração de unidades foliculares (FUE), inclusive no BHT.

Em 82 pacientes com idade média de 48,9 anos, o estudo alcançou consistentemente taxas de desgaste do enxerto abaixo de 7% nos procedimentos de BHT, marcando um avanço significativo em relação às tecnologias anteriores que relataram taxas de danos de até 20% (barba) e 30% (corpo). Impressionantemente, todos os pacientes ficaram satisfeitos com o procedimento, com mais de 79% relatando alta satisfação seis meses após o procedimento. Além disso, os cirurgiões, que antes hesitavam em realizar o BHT usando métodos tradicionais, adotaram com entusiasmo a simplicidade e o sucesso do UGraft Zeus®, demonstrando maior disposição para realizar procedimentos FUE para barba e corpo.

A importância do BHT surge como um caminho promissor na restauração capilar, oferecendo soluções para a calvície severa e retificando problemas de transplantes anteriores malsucedidos. Transplantes especializados, como sobrancelhas, barbas e cílios, alcançam resultados estéticos mais naturais ao utilizar as características dos pelos corporais combinados em comparação com os pelos grossos, mas não combinados, do couro cabeludo.

O autor principal, Dr. Sanusi Umar, da Divisão de Dermatologia do Harbor-UCLA, Torrance, e da Clínica Dr. U Hair and Skin, em Manhattan Beach, Califórnia, destaca: "A introdução de técnicas sensíveis à pele com o UGraft Zeus® aborda desafios no transplante capilar fora do couro cabeludo, marcando um avanço significativo na restauração de cabelos perdidos, independentemente de sua gravidade.

