Segway Powersports консолидирует внедорожный интеллект и представляет мотовездеходы новой волны на EICMA 2025

МИЛАН, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Segway, один из мировых лидеров в области микромобильности, автомотоспорта и потребительской робототехники, впервые представит свои последние инновации в области мотовездеходов и транспортные средства для автомотоспорта на предстоящей международной выставке мотоциклов и аксессуаров Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition, которая пройдет с 4 по 9 ноября в Fiera Milano.

Segway

Столь долгожданная экспозиция компании Segway на EICMA 2025 под лозунгом «SHOCKWAVE INCOMING» представит мотовездеходы новой волны, сочетающие в себе передовые характеристики с интеллектуальными технологиями, чтобы подтвердить свое лидерство в этом сегменте. В центре презентации будут новинки в флагманской линейке Segway, призванные вывести дух приключений на новый уровень с возможностью поделиться опытом с друзьями и семьей.

Предназначенные для покорения широкого спектра ландшафтов — от грязи и песка до густых лесных массивов — на презентации будут представлены несколько моделей, которые сочетают в себе надежные, высокопроизводительные технологии, основанные на внедорожных инновациях. Благодаря интеграции с интеллектуальной командной системой Segway и ведущему в отрасли 12,8-дюймовому информационно-развлекательному сенсорному экрану, каждая поездка превращается в подключенный интеллектуальный опыт.

Это следующее поколение транспортных средств будет не просто работать — они будут думать. Райдеры могут снимать свои приключения, перемещаться по сложным маршрутам, общаться со своей командой и мгновенно делиться запоминающимися моментами — все это через единую цифровую экосистему, предназначенную для современного искателя приключений. Использование 4 ключевых элементов: съемка, навигация, общение и передача данных, транспортное средство становится больше, чем просто машина — это ваш навигатор, коммуникатори создатель контента. Внедорожный интеллект подтвержден.

Пробуждение силы — новая эра внедорожного интеллекта

С момента своего основания в 1999 году компания Segway придерживается формата переопределения мобильности посредством инноваций, интеграции технологий с производительностью для создания разнообразных впечатлений от езды в городских, загородных и экстремальных условиях.

Segway Powersports фокусируется на мире внедорожных приключений, сочетая передовые силовые агрегаты, интеллектуальные системы управления и перспективный дизайн для производства мощных мотовездеходов — ATV и UTV, а также SSV. Руководствуясь духом бренда «Fear No Place», Segway стремится возглавить глобальную интеллектуальную культуру езды по бездорожью с решениями, созданными для бескомпромиссных исследований.

Обладая сильными сторонами, охватывающими интеграцию инновационных технологий и надежный безопасный инжиниринг, Segway продолжает устанавливать стандарты для интеллектуальных, мощных мотовездеходов в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и за ее пределами.

Присоединяйтесь к пресс-конференции 5 ноября в 14:00 (зал 18, стенд A74) для глобальной презентации. Ожидание растет — сила пробудилась, и приближается ударная волна.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://powersports.segway.com.

О компании Segway

Segway трансформировала микромобильность в 1999 году, создав революционный Personal Transporter, вызвав глобальный интерес к будущему личного транспорта. Имея миссию «Simply Moving», Segway стремится упростить перемещение людей и товаров, повысить эффективность и улучшить общий опыт повседневной жизни. На протяжении десятилетий Segway непрерывно устанавливает новые стандарты в области перевозок на короткие расстояния и потребительской робототехники, постоянно расширяя границы инноваций. Сегодня, будучи мировым лидером в области решений для микромобильности, предложения Segway вышли далеко за пределы своих истоков. От электросамокатов и GoKarts до электровелосипедов, транспорта для автомотоспорта и персональных роботов, Segway является пионером будущего мобильности с прорывными технологиями, предоставляя инновационные продукты, которые подтверждают наш путь.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2808197/Segway.jpg