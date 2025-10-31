Segway Powersports gromadzi specjalistyczne dane dotyczące jazdy terenowej i demonstruje najnowszą serię pojazdów terenowych na targach EICMA 2025

MEDIOLAN, 31 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Koncern Segway, światowy lider w dziedzinie technologii mikromobilności, sportów motorowych i robotyki konsumenckiej, zadebiutuje ze swoimi nowatorskimi rozwiązaniami terenowymi i pojazdami z segmentu sportów motorowych podczas zbliżających się targów EICMA 2025 (Międzynarodowe Targi Motocykli i Akcesoriów), które odbędą się w dniach 4-9 listopada w Fiera Milano.

Podczas targów EICMA 2025, w ramach prezentacji zatytułowanej „SHOCKWAVE IS COMING (Nadciąga fala uderzeniowa)", marka Segway zadebiutuje z najnowszą serią pojazdów terenowych, łączącą zaawansowaną efektywność z inteligentną technologią, potwierdzając tym samym swoją dominującą pozycję w branży motoryzacyjnej. Kluczowym elementem ekspozycji będzie najnowsza aktualizacja wiodącej linii produktów, opracowana dla wzmocnienia poczucia wolności i przygody oraz umożliwiająca dzielenie się wrażeniami z przyjaciółmi i rodziną.

Prezentowane modele zostały zaprojektowane z myślą o przemierzaniu różnorodnych terenów - od grząskich, piaszczystych dróg po gęste lasy - oferując wytrzymałość i najwyższe osiągi, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom terenowym. Dzięki zintegrowanemu systemowi Smart Command marki Segway oraz najnowocześniejszemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 12,8 cala, każda jazda staje się niezwykle wciągającym przeżyciem.

Najnowsza generacja pojazdów będzie nie tylko samodzielnie działać, ale także myśleć. Motocykliści mają możliwość rejestrowania swoich wypraw, nawigowania po wymagających trasach, komunikowania się z ekipą i natychmiastowego udostępniania swoich wrażeń - wszystkie te funkcje są dostępne w ramach zintegrowanego ekosystemu cyfrowego opracowanego z myślą o współczesnych entuzjastach ekstremalnych wrażeń. Wykorzystując cztery podstawowe elementy: rejestrowanie, nawigację, komunikację i udostępnianie, pojazd staje się czymś więcej niż tylko maszyną - jest nawigatorem, komunikatorem i twórcą treści. Oto ostateczne potwierdzenie terenowej inteligencji.

Począwszy od momentu założenia w 1999 roku, firma Segway realizuje wizję nowatorskiego podejścia do zagadnień związanych z przemieszczaniem się poprzez wprowadzanie innowacji, łącząc technologię z wydajnością, zapewniając użytkownikom wszechstronne wrażenia z jazdy w środowisku miejskim, rekreacyjnym i terenowym.

Marka Segway Powersports jest ukierunkowana na świat sportów terenowych, integrując nowatorskie układy napędowe, inteligentne systemy sterowania oraz wybiegające w przyszłość wzornictwo, co pozwala jej produkować zaawansowane technicznie pojazdy ATV, UTV oraz SSV. Kierując się mottem marki „Nie obawiaj się żadnej trasy", firma zobowiązuje się do przewodzenia ogólnoświatowej kulturze inteligentnej jazdy terenowej, oferując rozwiązania stworzone z myślą o nieskrępowanej eksploracji.

Wykorzystując swoją przewagę w zakresie integracji nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań inżynieryjnych w dziedzinie bezpieczeństwa, firma Segway nieustannie wyznacza wzorce i standardy dla inteligentnych, wysokowydajnych pojazdów terenowych w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji oraz w innych częściach świata.

Firma Segway serdecznie zaprasza do udziału w konferencji prasowej, która odbędzie się w dniu 5 listopada o godz. 14:00 (hala 18, stoisko A74), podczas której nastąpi światowa premiera produktów. Napięcie rośnie - nastąpiło przebudzenie mocy i nadciąga fala uderzeniowa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://powersports.segway.com.

W 1999 roku firma Segway dokonała rewolucji w obszarze mikromobilności, wprowadzając na rynek przełomowy produkt Personal Transporter, który rozbudził międzynarodową fascynację przyszłością transportu indywidualnego. Realizując misję „Po prostu przemieszczaj się", spółka dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie uprościć przemieszczanie się osób i transport towarów, zwiększając wydajność i poprawiając ogólną jakość codziennego życia. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat firma Segway nieustannie wytyczała nowe trendy w dziedzinie transportu krótkodystansowego i robotyki konsumenckiej, nieprzerwanie poszerzając granice innowacyjności. Obecnie, będąc światowym liderem w segmencie rozwiązań z zakresu mikromobilności, znacznie rozszerzyła swoją ofertę, wykraczając daleko poza pierwotne założenia. Poczynając od hulajnóg elektrycznych i gokartów, a kończąc na rowerach elektrycznych, pojazdach sportowych i robotach osobistych, marka jest pionierem w dziedzinie rozwoju technologii transportu osobistego, wprowadzając na rynek przełomowe rozwiązania, które diametralnie zmieniają sposób poruszania się.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2808197/Segway.jpg