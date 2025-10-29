Segway Powersports consolide l'intelligence tout-terrain et dévoile une nouvelle vague de véhicules tout-terrain à l'EICMA 2025

MILAN, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Segway, un leader mondial de la micro-mobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, présentera ses dernières innovations tout-terrain et ses véhicules motorisés à la prochaine EICMA 2025 (Salon international des motos et accessoires de sports motorisés), qui se tiendra du 4 au 9 novembre à la Fiera Milano.

Segway

Sous le thème « SHOCKWAVE INCOMING », la présentation très attendue de Segway à l'EICMA 2025 introduira une nouvelle vague de véhicules tout-terrain qui associent des performances avancées à une technologie intelligente pour réaffirmer son leadership dans l'expérience de conduite. Au centre du dévoilement se trouvera le dernier ajout à la gamme phare de Segway, conçu pour élever l'esprit d'aventure avec la possibilité de partager l'expérience avec les amis et la famille.

Conçus pour conquérir un large éventail de terrains - de la boue et du sable aux forêts denses - le dévoilement présentera de nombreux modèles qui combinent une ingénierie robuste et performante basée sur l'innovation tout-terrain . Intégré au Smart Command System de Segway et à l'écran tactile d'infodivertissement 12.8″ , chaque trajet se transforme en une expérience intelligente et connectée.

Cette prochaine génération de véhicules ne se contentera pas d'être performante, elle pensera. Les coureurs peuvent immortaliser leurs aventures, naviguer sur des itinéraires complexes, communiquer avec leur équipage et partager des moments instantanément, le tout grâce à un écosystème numérique unifié conçu pour l'aventurier moderne. L'utilisation de 4 éléments clés : capture, naviguer, communiquer, et partager, le véhicule devient plus qu'une machine - c'est votre navigateur, communicateur, et créateur de contenu. C'est l'intelligence tout-terrain de qui est réaffirmée.

Power Awakened - The New Era of Intelligent Off-Roading

Depuis sa création en 1999, Segway a poursuivi une vision de redéfinition de la mobilité par l'innovation, en intégrant la technologie à la performance pour offrir diverses expériences de conduite en milieu urbain, en plein air et dans des environnements extrêmes.

Segway Powersports se concentre sur le monde de l'aventure tout-terrain, en combinant des groupes motopropulseurs avancés, des systèmes de contrôle intelligents et un design tourné vers l'avenir pour produire des VTT, des UTV et des SSV très performants. Guidé par l'esprit de sa marque « Fear No Place », Segway s'engage à mener la culture mondiale du tout-terrain intelligent avec des solutions conçues pour une exploration sans compromis.

Avec des forces couvrant l'intégration de technologies innovantes et l'ingénierie de sécurité, Segway continue à établir des références pour les véhicules tout-terrain intelligents et de haute performance à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie et au-delà.

Rejoignez la conférence de presse de presse le 5 novembre à 14h00 (Hall 18, Stand A74) pour la présentation mondiale. L'attente se fait sentir - le pouvoir s'est réveillé et l'onde de choc est imminente.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://powersports.segway.com.

À propos de Segway

Segway a transformé la micro-mobilité en 1999 avec le révolutionnaire Personal Transporter, suscitant une curiosité mondiale pour l'avenir du transport personnel. Avec pour mission « Simply Moving », Segway se consacre à la simplification des déplacements des personnes et des marchandises, à l'amélioration de l'efficacité et à l'amélioration de l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway n'a cessé d'établir de nouvelles références en matière de transport sur courte distance et de robotique grand public, repoussant sans cesse les limites de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que leader mondial des solutions de micro-mobilité, Segway a évolué bien au-delà de ses origines. Des scooters électriques aux GoKarts en passant par les vélos électriques, les véhicules de sports motorisés et les robots personnels, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, en proposant des produits innovants qui réaffirment la façon dont nous nous déplaçons.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808197/Segway.jpg