Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí
News provided bySegway Powersports
Oct 31, 2025, 06:49 ET
MILÁN, 31. října 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Segway, světový lídr v oblasti mikromobility, motoristických sportů a spotřební robotiky, představí své nejnovější terénní inovace a vozidla pro motoristické sporty na veletrhu EICMA 2025 (Mezinárodní výstava motocyklů a příslušenství pro motoristické sporty), který se uskuteční od 4. do 9. listopadu na výstavišti Fiera v Miláně.
Pod mottem „SHOCKWAVE INCOMING" (Rázová vlna se blíží) představí Segway na veletrhu EICMA 2025 netrpělivě očekávanou expozici, která přinese novou generaci terénních vozidel spojujících špičkový výkon s inteligentní technologií a potvrdí tak jeho vedoucí postavení v oblasti jízdních zážitků. Ústředním bodem premiéry bude nejnovější přírůstek do vlajkové řady Segway, navržený pro všechny, kdo chtějí zažít opravdové dobrodružství a sdílet ho s rodinou i přáteli.
Představené modely jsou navrženy tak, aby si poradily s širokou škálou terénů – od bláta a písku až po husté lesy – a spojují robustní konstrukci s vysokým výkonem založeným na nejnovějších terénních inovacích. Díky systému Segway Smart Command a 12,8palcovému infotainmentovému dotykovému displeji, patřícímu ke špičce oboru, se každá jízda mění v propojený a inteligentní zážitek.
Tato nová generace vozidel bude nejen výkonná – bude i přemýšlet. Jezdcům umožní zachytit své zážitky, navigovat i v náročném terénu, komunikovat s ostatními a okamžitě sdílet své momenty, a to vše prostřednictvím jednotného digitálního ekosystému navrženého pro moderní dobrodruhy. Díky čtyřem klíčovým funkcím – zaznamenávej, naviguj, komunikuj a sdílej – se vozidlo stává víc než jen strojem: je vaším navigátorem, spojencem i tvůrcem obsahu. Představuje skutečnou inteligenci v terénu.
Probuzená síla – nová éra inteligentní jízdy v terénu
Od svého založení v roce 1999 sleduje společnost Segway vizi znovu definovat pojetí mobility prostřednictvím inovací. Propojuje technologii a výkon, aby nabídla rozmanité zážitky z jízdy ve městě, v přírodě i v extrémních podmínkách.
Segway Powersports se zaměřuje na svět terénních dobrodružství a spojuje pokročilé pohonné systémy, inteligentní řídicí technologie a progresivní design při výrobě výkonných čtyřkolek (ATV), užitkových vozidel (UTV) a sportovních speciálů (SSV). V duchu svého hesla „Fear No Place" (Neboj se žádného terénu) chce Segway stát v čele nové éry inteligentního off-roadu a nabídnout stroje pro ty, kteří hledají naprostou svobodu a neznají kompromisy.
Díky spojení inovativních technologií a prověřeného bezpečnostního inženýrství posouvá Segway hranice v oblasti inteligentních a výkonných terénních vozidel po celé Americe, Evropě, Asii i mimo ně.
Přijďte na tiskovou konferenci 5. listopadu ve 14:00 (Hala 18, stánek A74) na světové odhalení. Napětí roste — síla se probudila a rázová vlna se blíží.
Více informací naleznete na adrese: https://powersports.segway.com.
O společnosti Segway
Když Segway v roce 1999 představil revoluční osobní vozítko Personal Transporter, změnil tím svět mikromobility a vzbudil celosvětovou zvědavost ohledně budoucnosti osobní dopravy. V souladu se svým mottem „Simply Moving" se značka zaměřuje na to, aby byl pohyb lidí i zboží jednodušší, efektivnější a příjemnější. Už desítky let Segway posouvá hranice krátkodobé mobility i spotřební robotiky a stále přináší nová měřítka inovací. Dnes, jako globální lídr v oblasti mikromobility, nabízí daleko víc než na začátku – od elektrokoloběžek a motokár přes elektrokola až po terénní vozidla a osobní roboty – a s pomocí průlomových technologií určuje budoucnost mobility prostřednictvím inovativních produktů, které znovu potvrzují její průkopnickou roli v tom, jak se pohybujeme.
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article