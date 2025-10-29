Segway Powersports bündelt Off-Road-Intelligenz und stellt auf der EICMA 2025 eine neue Welle von Off-Road-Fahrzeugen vor

MAILAND, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Segway, , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Verbraucherroboter, wird seine neuesten Innovationen und Powersports-Fahrzeuge auf der kommenden EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), die vom 4. bis 9. November auf der Messe Mailand stattfindet, vorstellen .

Unter dem Motto „SHOCKWAVE INCOMING", wird Segway auf der EICMA 2025 eine neue Welle von Off-Road-Fahrzeugen vorstellen , die fortschrittliche Leistung mit intelligenter Technologie verbinden, um seine Führungsrolle bei dem Fahrerlebnis zu bekräftigen. Im Mittelpunkt der Enthüllung steht die neueste Ergänzung der Segway-Flaggschiff-Reihe, die den Geist des Abenteuers mit der Möglichkeit, das Erlebnis mit Freunden und Familie zu teilen, aufwertet.

Entwickelt, um ein breites Spektrum an Terrains zu erobern - von Schlamm und Sand bis hin zu dichten Wäldern - werden bei der Enthüllung mehrere Modelle vorgestellt, die robuste, leistungsstarke Technik mit Offroad-Innovationen kombinieren . Integriert mit dem Smart Command System von Segway und dem branchenführenden 12,8″ Infotainment Touchscreen wird jede Fahrt zu einem vernetzten, intelligenten Erlebnis.

Diese nächste Generation von Fahrzeugen wird nicht nur leistungsfähig sein, sondern auch denken. Fahrer können ihre Abenteuer festhalten, komplexe Routen navigieren, mit ihrer Crew kommunizieren und Momente sofort teilen - alles über ein einheitliches digitales Ökosystem, das für den modernen Abenteurer entwickelt wurde. Unter Verwendung von 4 Schlüsselelementen: Erfassen, Navigieren, Kommunizieren, und Teilen, das Fahrzeug wird mehr als eine Maschine - es ist Ihr Navigator, Kommunikator, und Content Creator. Das ist Off-Road-Intelligenz in Reinkultur: .

Power Awakened - Die neue Ära des intelligenten Off-Roadings

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 verfolgt Segway die Vision, Mobilität durch Innovation neu zu definieren und Technologie mit Leistung zu verbinden, um vielfältige Fahrerlebnisse in der Stadt, im Freien und in extremen Umgebungen zu ermöglichen.

Segway Powersports konzentriert sich auf die Welt der All-Terrain-Abenteuer und kombiniert fortschrittliche Antriebe, intelligente Kontrollsysteme und zukunftsweisendes Design, um leistungsstarke ATVs, UTVs und SSVs herzustellen. Geleitet von seinem Markengeist „Fear No Place", verpflichtet sich Segway, die globale intelligente Off-Road-Kultur mit Lösungen anzuführen, die für kompromisslose Entdeckungen gebaut sind.

Mit seinen Stärken in den Bereichen innovative Technologieintegration und bewährte Sicherheitstechnik setzt Segway weiterhin Maßstäbe für intelligente, leistungsstarke Geländefahrzeuge in Amerika, Europa, Asien und darüber hinaus.

Nehmen Sie an der Pressekonferenzam 5. November um 14:00 Uhr (Halle 18, Stand A74) teil und erleben Sie die weltweite Enthüllung. Die Vorfreude steigt - die Macht ist erwacht, und die Schockwelle steht bevor.

Weitere Informationen finden Sie unter https://powersports.segway.com.

Informationen zu Segway

Mit dem revolutionären Personal Transporter revolutionierte Segway 1999 die Mikro-Mobilität und weckte weltweit die Neugier auf die Zukunft des Individualverkehrs. Mit der Mission „Simply Moving" widmet sich Segway der Vereinfachung der Fortbewegung von Menschen und Gütern, der Steigerung der Effizienz und der Verbesserung des alltäglichen Lebens. Seit Jahrzehnten setzt Segway immer wieder neue Maßstäbe im Bereich des Kurzstreckentransports und der Consumer-Robotik und erweitert ständig die Grenzen der Innovation. Heute, als weltweiter Marktführer für Mikromobilitätslösungen, hat sich das Angebot von Segway weit über seine Ursprünge hinaus entwickelt. Von E-Scootern und GoKarts bis hin zu E-Bikes, Powersport-Fahrzeugen und persönlichen Robotern - Segway leistet mit bahnbrechenden Technologien Pionierarbeit für die Zukunft der Mobilität und liefert innovative Produkte, die die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu definieren.

