Segway Powersports konsoliduje inteligenciu terénnych vozidiel a predstavuje novú vlnu terénnych vozidiel na veľtrhu EICMA 2025

MILÁNO, 31. október 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Segway, globálny líder v oblasti mikromobility, motoristických športov a spotrebiteľskej robotiky, predstaví svoje posledné inovácie v oblasti terénnej techniky a športových vozidiel na nadchádzajúcom veľtrhu EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), ktorý sa bude konať od 4. do 9. novembra vo Fiera Milano.
S témou „SHOCKWAVE INCOMING" (rázová vlna prichádza) spoločnosť Segway na veľtrhu EICMA 2025 predstaví novú vlnu terénnych vozidiel, ktoré spájajú pokročilý výkon s inteligentnou technológiou, aby potvrdila svoje vedúce postavenie v oblasti zážitkov z jazdy. V centre pozornosti bude najnovší prírastok do vlajkového sortimentu Segway, navrhnutý tak, aby pozdvihol ducha dobrodružstva a umožnil zdieľanie zážitkov s priateľmi a rodinou.
Predstaví sa viacero modelov, ktoré kombinujú robustnú a vysokovýkonnú technológiu poháňanú inováciami v teréne, navrhnutých na zvládanie širokej škály terénov – od blata a piesku až po husté lesy. Vďaka integrácii so systémom Smart Command značky Segway a špičkovou 12,8-palcovou dotykovou obrazovkou informačno-zábavného systému bude každá jazda prepojeným a inteligentným zážitkom.
Táto nová generácia vozidiel nebude len jazdiť – bude aj premýšľať. Jazdci si môžu svoje dobrodružstvá zaznamenávať, prechádzať zložitými trasami, komunikovať so svojou posádkou a okamžite zdieľať momentky – to všetko prostredníctvom jednotného digitálneho ekosystému určeného pre moderných dobrodruhov. S využitím 4 kľúčových prvkov: zaznamenávať, navigovať, komunikovať a zdieľať, sa vozidlo stáva viac než len strojom – je vaším navigátorom, komunikátoroma tvorcom obsahu. Ide o skutočnú terénnu inteligenciu.
Prebudená sila – nová éra inteligentnej jazdy v teréne
Od svojho založenia v roku 1999 spoločnosť Segway sleduje víziu novej definície mobility prostredníctvom inovácií, integrácie technológií s výkonom, so zámerom prinášať rozmanité jazdné zážitky v mestskom, outdoorovom aj extrémnom prostredí.
Segway Powersports sa zameriava na svet terénnych dobrodružstiev a kombinuje pokročilé pohonné jednotky, inteligentné riadiace systémy a progresívny dizajn s cieľom vytvoriť vysoko výkonné vozidlá typov ATV (štvorkolky), UTV (úžitkové terénne vozidlá) a SSV (vozidlá s tandemovým sedením). V duchu svojej značky „Fear No Place" (Neboj sa žiadneho miesta) sa Segway zaväzuje byť lídrom v globálnej kultúre inteligentnej terénnej jazdy s riešeniami vytvorenými pre objavovanie sveta bez kompromisov.
Vďaka silným stránkam, ako je integrácia inovatívnych technológií a dôveryhodné bezpečnostné inžinierstvo, Segway naďalej nastavuje štandardy pre inteligentné, vysoko výkonné terénne vozidlá v celej Amerike, Európe, Ázii a ďalších krajinách.
Pripojte sa k tlačovej konferencii 5. novembra o 14:00 (hala 18, stánok A74) a sledujte globálnu prezentáciu. Očakávanie narastá – sila sa prebudila a rázová vlna prichádza.
Viac informácií nájdete na stránke https://powersports.segway.com.
O spoločnosti Segway
Značka Segway v roku 1999 transformovala mikromobilitu revolučným osobným transportérom, čím podnietila celosvetový záujem o budúcnosť osobnej dopravy. S poslaním „jednoducho sa hýbať" sa Segway snaží zjednodušovať spôsob prepravy ľudí a tovaru, zlepšovať efektivitu a spríjemňovať celkový zážitok z každodenného života. Segway už desaťročia neustále nastavuje nové štandardy v oblasti prepravy na krátke vzdialenosti a spotrebiteľskej robotiky, pričom neustále posúva hranice inovácií. Dnes je spoločnosť Segway globálnym lídrom v riešeniach mikromobility a jej ponuka sa rozrástla ďaleko za jej pôvodné hranice. Od elektrických kolobežiek a motokár až po elektrické bicykle, motorové športové vozidlá a osobné roboty, je Segway priekopníkom budúcnosti mobility s prelomovou technológiou a prináša inovatívne produkty, ktoré nanovo definujú spôsob, akým sa pohybujeme.
