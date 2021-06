Shanghai Electric présente au SNEC 2021 son nouveau système de contrôle des batteries d'accumulateurs (BMS) qui occupe le devant de la scène

SHANGHAI, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (« Shanghai Electric Guoxuan »), une filiale de Shanghai Electric (601727.SS et 02727.HK), a présenté ses solutions énergétiques conçues pour favoriser un avenir neutre en carbone lors de la 15e conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC 2021) qui s'est tenue récemment à Shanghai. Axées sur six domaines majeurs du secteur des énergies nouvelles, les solutions de Shanghai Electric dévoilées à l'Expo ont pour thème la création d'un nouvel écosystème d'énergie verte, qui couvre l'énergie sans carbone, la production d'hydrogène vert, la conservation de l'énergie industrielle, les transports respectueux de l'environnement, les bâtiments verts et le stockage intelligent de l'énergie.

Lors de l'événement, le système de contrôle des batteries d'accumulateurs (BMS) de Shanghai Electric Guoxuan pour le stockage de l'énergie électrochimique a remporté le « Megawatt Jadeite Award » pour sa conception innovante qui remédie à l'un des défauts inhérents à l'architecture traditionnelle des systèmes de contrôle de la batterie. Grâce à sa conception hiérarchique et à la gestion des processus des modules fonctionnels, le système peut suivre et contrôler l'état de fonctionnement de tous les éléments à l'intérieur du système de stockage d'énergie avec une précision et une rapidité élevées. L'architecture optimisée du système permet d'exploiter la dynamique des défauts en temps réel par le biais du système du cloud et d'obtenir un enregistrement des défauts en millisecondes.

Le stockage de l'énergie est un élément clé de la transition vers une énergie propre, car il permet de surmonter les caractéristiques intermittentes, ingérables et éloignées des sources d'énergie renouvelables. Le déploiement massif et la croissance rapide des infrastructures d'énergie renouvelable à travers le monde signifient que les technologies de stockage qui améliorent la flexibilité de l'approvisionnement en énergie sont grandement nécessaires.

Après des années de développement, le marché mondial du stockage de l'énergie a commencé à prendre forme et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. En 2021, les États-Unis sont devenus le leader mondial de l'adoption de batteries pour le réseau et pour les énergies renouvelables, leur marché représentant 41 % du déploiement mondial du stockage d'énergie. Sous l'impulsion des politiques de lutte contre le changement climatique adoptées par un nombre croissant de pays, l'Europe devrait occuper la deuxième place sur le marché mondial du stockage d'énergie d'ici 2023. En 2020, la capacité installée de stockage d'énergie en Chine a atteint 35,6 GW, soit 18,6 % du total mondial.

Compte tenu de son rôle central qu'elle occupe dans l'accélération de la prochaine vague de la révolution énergétique, le stockage de l'énergie est essentiel à la transformation et au progrès du secteur de l'électricité en Chine et dans le monde. Dans ce contexte, Shanghai Electric est le pionnier d'une nouvelle frontière pour les énergies renouvelables, alimentée par des équipements de stockage d'énergie efficaces et stables. Grâce à ses technologies intelligentes et à ses outils numériques de pointe, l'entreprise a défini une feuille de route et une stratégie pour les produits et solutions de stockage de l'énergie, qui devraient permettre à l'ensemble de la nouvelle chaîne de valeur énergétique de progresser vers un avenir plus durable et plus vert.

L'année 2021 a marqué une nouvelle étape pour Shanghai Electric dans son effort d'exploration des solutions de stockage d'énergie, lorsque Shanghai Electric Guoxuan a signé un mémorandum avec Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) pour développer conjointement une nouvelle génération de projets de systèmes de stockage d'énergie à batterie lithium-ion (BESS).

Construire une solution unique de stockage intelligent de l'énergie grâce à « une cellule et trois systèmes »

Sur le plan de la R&D, Shanghai Electric Guoxuan s'engage à développer et à affiner une série de produits standardisés dans le but d'augmenter la capacité et d'améliorer l'efficacité globale des systèmes de stockage d'énergie. L'entreprise prévoit également de mettre en place une solution d'énergie intelligente à guichet unique, en se concentrant sur le développement de cellules de batterie, d'un système de contrôle de batterie (BMS), d'un système de surveillance au niveau de la centrale (SCS) et d'un système intelligent d'exploitation et de maintenance (OPS).

Tous les produits à batterie de Shanghai Electric Guoxuan ont passé avec succès les tests de sécurité nationaux et mondiaux effectués par des tiers, notamment GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973. Son BMS peut assurer la surveillance, le contrôle et une protection systématiques de la batterie à plusieurs niveaux : cellule, module, groupe de batteries, pile de batteries. Le SCS offre une protection complète du contrôle au niveau du système et une gestion de la sécurité, tandis que l'OPS tire pleinement parti de la puissance de SEunicloud, la plateforme Internet industrielle de Shanghai Electric, pour assurer la surveillance et la gestion du cycle de vie complet du système de stockage d'énergie.

Explorer un modèle commercial diversifié pour valoriser le stockage de l'énergie

Au fil des ans, les solutions de stockage d'énergie de Shanghai Electric ont alimenté une multitude de projets pilotes en Chine, ce qui a permis à l'entreprise de créer un modèle commercial diversifié. Ces projets comprennent les micro-réseaux de stockage d'énergie, le stockage d'énergie industriel et commercial, le stockage d'énergie au niveau du réseau, les énergies nouvelles + le stockage d'énergie, le stockage d'énergie photovoltaïque partagée, le stockage d'énergie + les solutions de recharge. L'un des principaux exemples est la centrale à accumulation d'énergie de Golmud, la première centrale indépendante à accumulation d'énergie partagée en Chine. Le projet relie la chaîne d'approvisionnement pour créer un écosystème de stockage d'énergie qui englobe le développement de projets, l'exploitation, la fourniture d'équipements, la construction, ainsi que l'exploitation et la maintenance.

Liens connexes :

www.shanghai-electric.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric