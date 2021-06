Spoločnosť Shanghai Electric predstavuje na veľtrhu SNEC 2021 svoj nový systém správy batérií (BMS), ktorý je v centre pozornosti

ŠANGHAJ, 29. júna 2021 /PRNewswire/ - Spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (ďalej len „Shanghai Electric Guoxuan"), dcérska spoločnosť spoločnosti Shanghai Electric (601727.SS a 02727.HK), predstavila svoje energetické riešenia určené na posilnite uhlíkovo neutrálnej budúcnosti na 15. medzinárodnej konferencii a výstave fotovoltaickej výroby energie a inteligentnej energie (SNEC 2021), ktorá sa nedávno konala v Šanghaji. Spoločnosť sa zamierava na šesť hlavných oblastí v novom energetickom sektore a téma riešení, ktorú spoločnosť Shanghai Electric predstavila na výstave Expo, predstavuje vytvorenie nového ekologického energetického ekosystému, ktorý zahŕňa energiu s nulovým obsahom uhlíka, výrobu zeleného vodíka, ochranu priemyselnej energie, ekologickú dopravu, zelené budovy a inteligentné skladovanie energie.

Na tomto podujatí systém riadenia batérií (BMS) od spoločnosti Shanghai Electric Guoxuan pre elektrochemické uskladnenie energie získal ocenenie „Megawatt Jadeite Award" za inovatívny dizajn, ktorý rieši jednu zo základných chýb tradičnej architektúry systému správy batérií. Vďaka svojmu hierarchickému návrhu a procesnému riadeniu funkčných modulov môže systém s vysokou presnosťou a rýchlosťou sledovať a riadiť prevádzkový stav všetkých zariadení vo vnútri systému na skladovanie energie. Optimalizovaná architektúra systému umožňuje systému zachytiť dynamiku porúch v reálnom čase prostredníctvom cloudového systému a dosiahnuť zaznamenávanie porúch na milisekundovej úrovni.

Skladovanie energie je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní prechodu na čistú energiu, pričom je potrebné prekonať prerušované, nezvládnuteľné a vzdialené vlastnosti obnoviteľných zdrojov energie. Masívne nasadenie a rýchly rast infraštruktúry pre obnoviteľnú energiu na celom svete znamená, že sú nevyhnutne potrebné technológie ukladania, ktoré zvyšujú flexibilitu nových dodávok energie.

Po rokoch vývoja sa globálny trh so skladovaním energie začal formovať a predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch zaznamená výrazný rast. V roku 2021 sa USA stali svetovým lídrom v aplikovaní batérií do rozvodnej siete a do obnoviteľných zdrojov energie, pričom ich trh predstavuje 41% globálneho nasadenia skladovania energie. Na základe politík v oblasti zmeny podnebia prijatých čoraz väčším počtom krajín sa predpokladá, že Európa do roku 2023 zaujme druhé miesto na svetovom trhu so skladovaním energie. V roku 2020 dosiahla inštalovaná kapacita skladovania energie v Číne 35,6 GW, čo predstavuje 18,6% z celkového globálneho počtu.

Vzhľadom na svoju kľúčovú úlohu v urýchlení ďalšej vlny energetickej revolúcie je skladovanie energie rozhodujúce pre transformáciu a pokrok v energetickom sektore pre Čínu a svet. Na tomto pozadí je spoločnosť Shanghai Electric priekopníkom v oblasti nových obnoviteľných zdrojov energie poháňaných efektívnym a stabilným zariadením na skladovanie energie. Spoločnosť postavená na svojich inteligentných technológiách a popredných svetových digitálnych nástrojoch pripravila plán a stratégiu pre produkty a riešenia na ukladanie energie, ktoré sú určené na posilnenie celého nového reťazca energetickej hodnoty na jeho ceste k udržateľnejšej a ekologickejšej budúcnosti.

Rok 2021 znamenal pre spoločnosť Shanghai Electric nový míľnik v jej úsilí o preskúmanie riešení skladovania energie, keďže spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan podpísala memorandum so spoločnosťou Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) o spoločnom vývoji novej generácie projektov so systémom skladovania energie lítium-iónovou batériou (BESS ).

Budovanie komplexného inteligentného riešenia na skladovanie energie poháňaného „jednou bunkou a tromi systémami"

V oblasti výskumu a vývoja sa spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan zaviazala vyvíjať a zdokonaľovať sériu štandardizovaných výrobkov s cieľom zvýšiť kapacitu a zlepšiť celkovú účinnosť systémov na skladovanie energie. Spoločnosť tiež plánuje vybudovať komplexné inteligentné energetické riešenie s technologickým zameraním spočívajúcim vo vývoji batériových článkov, systému správy batérií (BMS), monitorovacieho systému na úrovni stanice (SCS) a inteligentného systému prevádzky a údržby (OPS).

Všetky batérie spoločnosti Shanghai Electric Guoxuan prešli národnými a svetovými bezpečnostnými testami tretích strán vrátane GB / T36276-2018, IEC62619, UL1973. BMS od spoločnosti môže poskytovať viacúrovňové systematické monitorovanie, správu a ochranu batérie pokrývajúce článok, modul, zhluk batérií, zásobník batérií. SCS ponúka komplexnú ochranu a riadenie bezpečnosti na úrovni systému, zatiaľ čo OPS využíva sily SEunicloud, priemyselnej internetovej platformy spoločnosti Shanghai Electric, na dosiahnutie úplného monitorovania a riadenia systému skladovania energie počas celého životného cyklu.

Skúmanie diverzifikovaného obchodného modelu na zvýšenie hodnoty skladovania energie

V priebehu rokov podporovali riešenia pre ukladanie elektrickej energie od spoločnosti Shangai Electric množstvo demonštračných projektov v Číne, čo spoločnosti umožňuje vytvoriť diverzifikovaný obchodný model. Medzi tieto projekty patria mikrosiete na uskladnenie energie, priemyselné a obchodné uskladnenie energie, uskladnenie energie na strane siete, nová energia + uskladnenie energie, spoločné fotovoltaické skladovanie energie, uskladnenie energie + nabíjanie. Jedným z hlavných príkladov je elektráreň na skladovanie energie Golmud, prvá nezávislá zdieľaná elektráreň na skladovanie energie v Číne. Projekt nadväzuje na dodávateľský reťazec a vytvára ekosystém na skladovanie energie, ktorý pokrýva vývoj, prevádzku, dodávku zariadení, výstavbu, prevádzku a údržbu.

www.shanghai-electric.com

