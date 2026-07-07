SINEXCEL расширяет европейскую экосистему хранения энергии на выставке Intersolar Europe 2026, укрепляя свою долгосрочную приверженность Европе

МЮНХЕН, 7 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке Intersolar Europe 2026 компания SINEXCEL (300693.SZ) укрепила свои долгосрочные обязательства на европейском рынке, запустив свою систему преобразования энергии (PCS) коммунального масштаба StellaON 1250K/1575K, которая объединяет устройства Infineon, а также ряд стратегических партнерств, укрепляющих локализованные возможности соответствия, обслуживания и доставки проектов по всей Европе. Эти инициативы еще больше расширяют европейскую экосистему хранения энергии SINEXCEL и поддерживают ускоренное развертывание хранилищ коммунального масштаба.

SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe

Стимулирование европейского хранилища коммунального масштаба следующего поколения

Разработанная для развивающегося европейского рынка хранения энергии, система StellaON 1250K/1575K отвечает растущим требованиям отрасли к экологической устойчивости, адаптируемости к сетям и эффективности жизненного цикла. В PCS интегрированы передовые силовые модули Infineon EconoDUAL™3, обеспечивающие работу на полной мощности при температуре 55°C, возможность формирования энергосистемы и эффективность полной нагрузки 98,5% для приложений коммунального масштаба, поддерживая переход Европы к системам источников энергии с высоким содержанием возобновляемых источников.

Укрепление нормативного соответствия и кибербезопасности

Поскольку соблюдение нормативных требований становится ключевой предпосылкой для финансирования проектов в Европе, SINEXCEL продолжает укреплять свои позиции благодаря тесному сотрудничеству с ведущими органами по сертификации.

Вместе с TÜV SÜD система StellaON получила жизненно важные европейские сертификаты энергосистемы и безопасности. Обе компании также подписали стратегическое соглашение о продвижении кибербезопасности в рамках подготовки к Закону ЕС о киберустойчивости (CRA) и требованиям NIS2.

Между тем, TÜV NORD официально присудила польскую сертификацию соответствия электросетевого кодекса для PCS от SINEXCEL мощностью 1725 кВт, что еще больше расширило охват соответствия компании по всей Европе.

Построение общеевропейской сети обслуживания и поддержки жизненного цикла

Чтобы обеспечить долгосрочную надежность проекта, SINEXCEL расширяет свою локализованную экосистему услуг по всей Европе, улучшая возможности технического обслуживания, запасных частей и быстрого реагирования.

Партнерство с Eco Service GmbH — техническим провайдером, работающим в более чем двенадцати странах, с центром запасных частей в Германии — гарантирует комплексное техническое обслуживание и складскую поддержку на всем европейском континенте.

Дополнительное соглашение с Sagacity International Hk Limited устанавливает специальные операции по техническому обслуживанию в Словакии и Германии.

Для реализации проекта SINEXCEL также расширила свою операционную деятельность. Компания подписала знаковое соглашение с Tesla Energy Holding, чешским сборочным предприятием и интегратором BESS, для реализации проектов BESS коммунального масштаба. Кроме того, стратегические альянсы с InterConti Trading s.r.o. и Nota Energy будут сочетать высокоэффективные PCS от SINEXCEL с передовой системной интеграцией.

Вместе эти партнерства образуют общеевропейскую экосистему, обеспечивающую комплексную поддержку жизненного цикла.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионером в области систем накопления и хранения энергии, зарядной инфраструктуры для электромобилей и решений по обеспечению качества электроэнергии. Имея в своем активе мощности для хранения 17 ГВт энергии, 200.000 установленных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей и почти 20 млн ампер установленных активных фильтров гармоник, SINEXCEL сотрудничает с ведущими компаниями отрасли, способствуя развитию энергетической независимости.

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