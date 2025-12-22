SINEXCEL Raih Medali Perak dan Perunggu di Ajang Brandon Hall Group's Excellence in Action Awards

Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025 mengapresiasi berbagai perusahaan yang berkomitmen meningkatkan keterlibatan karyawan dan membangun budaya kerja yang berfokus pada sumber daya manusia (SDM). Sekitar 20% dari seluruh entri berhasil meraih penghargaan di ajang ini. Seluruh entri dievaluasi secara ketat oleh dewan juri yang terdiri atas 270 pakar industri senior dan analis independen, berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk inisiatif program, dampak terukur, indikator kinerja utama, serta testimoni karyawan.

Promosi dan Suksesi yang Mewujudkan Transparansi dalam Pengembangan SDM

Dalam kategori penghargaan yang menilai kemampuan organisasi dalam mempersiapkan pemimpin masa depan dan menciptakan jenjang karier yang jelas, SINEXCEL meraih Silver Award (Medali Perak) berkat kerangka kerja komprehensif yang mencakup "rekrutmen, pendayagunaan, pengembangan, dan retensi karyawan".

SINEXCEL menerapkan inisiatif kepemimpinan berjenjang, mulai dari "Hongyi Plan" bagi lulusan baru hingga program "True Executive" untuk manajemen senior. Strategi ini menghasilkan dampak nyata, tecermin dari 44% jabatan kepala departemen yang diisi oleh talenta internal. Pendekatan tersebut juga berperan penting mengisi posisi kepemimpinan di kantor global, termasuk di Jerman, melibatkan pemimpin kompeten yang berasal dari internal perusahaan.

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) yang Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Berorientasi pada SDM

Kategori penghargaan ini menilai orisinalitas pengalaman karyawan, serta kemampuan organisasi dalam mengutamakan aspirasi karyawan. Bronze Award (Medali Perunggu) mengakui komitmen SINEXCEL dalam mengintegrasikan prinsip DEI dalam tata kelola perusahaan dan penerapan praktik inklusif secara nyata.

Komposisi Dewan Direktur SINEXCEL memiliki 37,5% keterwakilan perempuan, jauh melampaui rata-rata industri. Dengan memasukkan metrik ESG dalam evaluasi eksekutif, serta menerapkan kebijakan transparan, yakni "upah yang sama untuk pekerjaan yang sama", SINEXCEL berhasil memprioritaskan DEI guna meningkatkan inovasi dan daya tahan organisasi.

Penghargaan ini membuktikan budaya perusahaan SINEXCEL yang berfokus pada manusia. Berlandaskan prinsip-prinsip inti Integritas, Ketulusan, dan Orientasi Jangka Panjang, SINEXCEL terus memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan pengembangan SDM yang inklusif demi mendorong ekspansi global yang berkelanjutan, serta mewujudkan kebebasan energi.

Tentang SINEXCEL

Berdiri pada 2007, SINEXCELmerupakan pelopor industri penyimpanan energi, pengisian daya mobil listrik (EV), dan solusi kualitas daya listrik. Kapasitas penyimpanan energi terpasang SINEXCEL telah mencapai 12 GW. SINEXCEL juga telah memasang 140.000 unit pengisi daya EV, serta hampir 20 juta ampere AHF. SINEXCEL bermitra dengan pemimpin industri seperti EVE Energy dan Schneider Electric untuk mendukung kebebasan energi.

