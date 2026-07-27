Tony Jaa se convierte en el cliente número 30 millones de GAC: GAC se gana la confianza global con su "verdadera artesanía"

GUANGZHOU, China, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El pasado 16 de julio, durante la ceremonia de presentación del vehículo número 30 millones de GAC, Feng Xingya, presidente de GAC Group, llevó a cabo la entrega de las llaves del GAC M8 PHEV con volante a la derecha (conocido como GN8 en el extranjero) a Tony Jaa. Este vehículo emblemático se destinará directamente a los mercados internacionales.

El hecho de haber seleccionado a la superestrella tailandesa de acción Tony Jaa es un reflejo de cara a la confianza de 30 millones de clientes en todo el mundo. Esta confianza se basa no en el espectáculo, sino en la sólida fabricación de GAC y su auténtica artesanía.

Desde Guangzhou para el resto del mundo, no hay atajos: la calidad habla por sí sola. Mientras que la industria realiza pruebas estándar de "tres alturas", GAC va más allá con pruebas extremas de vehículos de "cinco alturas, una montaña y una zona de polvo". Los nuevos modelos son sometidos a, al menos, "dos inviernos y un verano" de validación: un mínimo de 18 meses de pruebas en carretera en condiciones reales, que abarcan 12 categorías principales y más de 1.500 subelementos en túneles de viento y pistas de prueba.

Para cada mercado internacional, GAC realiza pruebas adaptativas adicionales que tienen en cuenta el clima y las condiciones de las carreteras locales, desde el calor del desierto de Oriente Medio hasta la humedad y las fuertes lluvias del sudeste asiático.

La consistencia de la calidad comienza con la fabricación inteligente. La planta ecológica inteligente AION de GAC es la primera "fábrica faro" del mundo para vehículos de nueva energía, con un sistema de monitorización digital de la calidad de todo el proceso. Los robots automatizados con sistemas de visión por IA ofrecen una respuesta en milisegundos y una precisión milimétrica, lo que garantiza una calidad uniforme tanto si los vehículos salen de las líneas de producción en Guangzhou como en las plantas en el extranjero.

La seguridad es primordial. La batería de GAC se ha instalado en 1,5 millones de vehículos, acumulando más de 160 mil millones de kilómetros de conducción segura. El sistema de protección de seguridad Starlink presta servicio a casi 2 millones de usuarios, previniendo 6,28 millones de incidentes potenciales.

Gracias a este compromiso con la calidad y la seguridad, GAC se ha consolidado en 110 países y se ha ganado la confianza de 30 millones de usuarios. Tras este nuevo hito, GAC seguirá perfeccionando su fabricación y ofreciendo experiencias de movilidad de alta calidad y sin preocupaciones a todos sus clientes en todo el mundo.

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