Xinhua Silk Road -- 2-й Форум сотрудничества CRE публикует список 100 с лишним результатов в Сиане на северо-западе Китая

ПЕКИН, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В ходе Второго форума сотрудничества компании China Railway Express, состоявшегося во вторник в Сиане на северо-западе Китая, публике был представлен длинный список, содержащий 111 прагматичных результатов сотрудничества.

Эти результаты, в которых участвуют 145 кооперативных организаций из 20 стран и регионов, демонстрируют эффективность транспорта, обеспечения безопасности и управления, диверсифицированные коридоры и инновационное развитие компании China Railway Express (CRE).

The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.

Среди представленных материалов следует отметить 10 репрезентативных результатов, в том числе инициативу, подписанную Китаем и пятью странами Центральной Азии, по углублению китайско-европейского (азиатского) сотрудничества в области товарного железнодорожного транспорта, связанного с компанией CRE.

В то же время четвертая очередь поездов CRE с полным внутренним и зарубежным расписанием также привлекла широкое внимание участников после публикации группой China State Railway Group (China Railway).

Для четвертой очереди таких поездов CRE было добавлено семь новых маршрутов, таких как маршрут, связывающий Чжэнчжоу в Китае с Гамбургом в Германии, что в совокупности увеличивает количество маршрутов до 17, а годовое количество соответствующих рейсов превышает 1000.

«Беларусь участвовала в сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь" с тех пор, как первая партия контейнеров была перевезена компанией CRE, и в настоящее время бренд CRE стал синонимом высокого качества и эффективности», — сказал Алексей Ляхнович (Alexey Lyakhnovich), министр транспорта и связи Беларуси.

«Благодаря более тесному международному сотрудничеству и оптимизированной организации транспорта объемы грузовых перевозок CRE в настоящее время в основном сбалансированы», — отметил Го Чжусюэ (Guo Zhuxue), председатель правления группы China Railway.

«По сравнению с прошлым, общий уровень полной загрузки контейнеров компании CRE достиг 100 %, а цены на грузовые перевозки на внутренних и зарубежных участках при этом упали более чем на 40 %, что эффективно снижает соответствующие расходы международной логистики», — добавил г-н Го.

По словам г-на Го, благодаря совместным усилиям нескольких сторон поезда CRE совершили почти 120 000 рейсов, сформировав обширную международную транспортную сеть, которая соединяет 128 городов в Китае с 232 городами в 26 странах Европы и более чем 100 городами в 11 странах Азии.

