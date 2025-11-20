Xinhua Silk Road: Das 2. CRE-Kooperationsforum veröffentlicht in Xi'an, Nordwestchina, eine Liste mit über 100 Ergebnissen.

BEIJING, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Während des Zweiten Chinesischen Eisenbahn-Express-Kooperationsforums, das am Dienstag in Xi'an im Nordwesten Chinas stattfand, wurde der Öffentlichkeit eine lange Liste mit 111 pragmatischen Kooperationszielen vorgestellt.

Diese Ergebnisse, an denen 145 Kooperationspartner aus 20 Ländern und Regionen beteiligt waren, zeigten effizienten Transport, Sicherheit und Governance, diversifizierte Korridore und die innovative Entwicklung des China Railway Express (CRE).

The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.

Unter den Ergebnissen sind zehn repräsentative Ergebnisse besonders erwähnenswert, darunter eine zwischen China und fünf zentralasiatischen Ländern unterzeichnete Initiative zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Europa (Asien) im Bereich der Güterzüge im Zusammenhang mit der Neuen Seidenstraße.

Die vierte Serie von CRE-Zügen mit kompletten Fahrplänen für das In- und Ausland, die von der China State Railway Group (China Railway) vorgestellt wurde, erregte ebenfalls große Aufmerksamkeit bei den Anwesenden.

Sieben neue Strecken, darunter die Verbindung zwischen Zhengzhou in China und Hamburg in Deutschland, wurden für die vierte Serie dieser CRE-Züge hinzugefügt, wodurch sich die Gesamtzahl auf 17 erhöht und die damit verbundenen jährlichen Fahrten 1.000 übersteigen.

Belarus hat sich an der Belt-and-Road-Kooperation beteiligt, seit die ersten Container über CRE transportiert wurden. Heute ist CRE als Marke zum Synonym für hohe Qualität und Effizienz geworden, erklärte Alexey Lyakhnovich, Minister für Verkehr und Kommunikation von Belarus.

Durch eine engere internationale Zusammenarbeit und eine optimierte Transportorganisation sind die Frachtvolumina der CRE-Ausgangs- und Eingangsfahrten nun im Wesentlichen ausgeglichen, erklärte Guo Zhuxue, Vorstandsvorsitzender der China Railway.

Im Vergleich zur Vergangenheit habe die umfassende Vollcontainerrate von CRE nun 100 % erreicht, und die Frachtpreise im In- und Ausland seien ebenfalls um mehr als 40 % gesunken, was zu einer effektiven Senkung der damit verbundenen internationalen Logistikkosten geführt habe, fügte Guo hinzu.

Durch die gemeinsamen Anstrengungen mehrerer Parteien haben CRE-Züge laut Guo fast 120.000 Fahrten zurückgelegt und ein ausgedehntes internationales Verkehrsnetz aufgebaut, das 128 chinesische Städte mit 232 Städten in 26 europäischen Ländern und über 100 Städten in 11 asiatischen Ländern verbindet.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348367.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2827059/photo.jpg