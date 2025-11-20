- Xinhua Silk Road:El 2º Foro de Cooperación CRE publica una lista de más de 100 resultados en Xi'an, noroeste de China

PEKÍN, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el Segundo Foro de Cooperación Ferroviaria Expresa de China, celebrado el martes en Xi'an, al noroeste del país, se presentó al público una larga lista con 111 resultados prácticos de cooperación.

Estos resultados, que involucran a 145 entidades cooperativas de 20 países y regiones, apuntan a un transporte eficiente, seguridad y gobernanza, corredores diversificados y un desarrollo innovador del Servicio Ferroviario Expreso de China (CRE).

The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.

Entre los logros, destacan 10 resultados representativos, incluyendo una iniciativa firmada entre China y cinco países de Asia Central para profundizar la cooperación sino-europea (asiática) en trenes de carga relacionados con el CRE.

Asimismo, el cuarto lote de trenes CRE, con itinerarios nacionales e internacionales completos, también despertó gran interés entre los asistentes tras su presentación por parte del Grupo Ferroviario Estatal de China (China Railway).

Se añadieron siete nuevas rutas, como la que une Zhengzhou (China) con Hamburgo (Alemania), a este cuarto lote de trenes CRE, elevando el total a 17 y los viajes anuales a más de 1.000.

Bielorrusia participa en la iniciativa de la Franja y la Ruta desde que se transportó el primer lote de contenedores a través del CRE y, actualmente, la marca CRE se ha convertido en sinónimo de alta calidad y eficiencia, afirmó Alexey Lyakhnovich, ministro de Transporte y Comunicaciones de Bielorrusia.

Gracias a una mayor cooperación internacional y a una organización del transporte optimizada, los volúmenes de carga de los viajes de entrada y salida del CRE están prácticamente equilibrados, señaló Guo Zhuxue, presidente del consejo de administración de Ferrocarriles de China.

En comparación con el pasado, la tasa de contenedores totalmente cargados del CRE ha alcanzado el 100% y los precios del flete en los tramos nacionales e internacionales se han reducido en más del 40%, lo que ha disminuido considerablemente los costes logísticos internacionales, añadió Guo.

Gracias al esfuerzo conjunto de múltiples entidades, los trenes CRE han realizado cerca de 120.000 viajes, configurando una extensa red de transporte internacional que conecta 128 ciudades chinas con 232 ciudades en 26 países europeos y más de 100 ciudades en 11 países de Asia, según Guo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348367.html