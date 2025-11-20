Xinhua Silk Road : le 2e forum de coopération du CRE publie une liste de plus de 100 résultats à Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine

PEKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du deuxième China Railway Express Cooperation Forum (Forum de coopération du China Railway Express) qui s'est tenu mardi à Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine, une longue liste contenant 111 résultats pragmatiques de la coopération a été présentée au public.

Ces résultats, qui impliquent 145 entités coopératives issues de 20 pays et régions, ont mis l'accent sur l'efficacité du transport, la sécurité et la gouvernance, la diversification des corridors et le développement innovant du réseau ferroviaire chinois, le China Railway Express (CRE).

The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.

Parmi les résultats attendus, 10 résultats représentatifs sont à noter, dont une initiative signée entre la Chine et cinq pays d'Asie centrale pour renforcer la collaboration entre la Chine et l'Europe (Asie) sur les trains de fret liés au CRE.

Par ailleurs, le quatrième lot de trains CRE avec des horaires nationaux et internationaux a également suscité l'attention des participants après avoir été présenté par le China State Railway Group (China Railway).

Sept nouveaux itinéraires, comme celui reliant Zhengzhou en Chine, à Hambourg, en Allemagne, ont été ajoutés pour le quatrième lot de ces trains CRE, ce qui porte le total à 17 itinéraires et les voyages annuels correspondants à plus de 1 000.

La Biélorussie a participé à la coopération Belt and Road depuis que le premier lot de conteneurs a été transporté via CRE. Actuellement, la marque CRE est devenue synonyme de haute qualité et d'efficacité, a déclaré Alexey Lyakhnovich, ministre des Transports et des Communications de la Biélorussie.

Grâce à une coopération internationale plus étroite et à une organisation optimisée des transports, les volumes de fret des trajets aller et retour de la CRE sont désormais pratiquement équilibrés, a fait remarquer Guo Zhuxue, président du conseil d'administration de China Railway.

Par rapport au passé, le taux de CRE pour les conteneurs entièrement chargés a atteint 100 % et les prix du fret dans les sections nationales et étrangères ont également chuté de plus de 40 %, ce qui a permis de réduire efficacement les coûts logistiques internationaux connexes, a ajouté M. Guo.

Grâce aux efforts conjoints de plusieurs parties, les trains CRE ont effectué près de 120 000 voyages, formant un vaste réseau de transport international qui relie 128 villes chinoises à 232 villes situées dans 26 pays européens et à plus de 100 villes de 11 pays d'Asie, selon M. Guo.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348367.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827059/photo.jpg