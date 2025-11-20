Xinhua Silk Road: drugie Forum Współpracy China Railway Express (CRE) publikuje listę ponad 100 osiągnięć w Xi'an w północno-zachodnich Chinach

PEKIN, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas drugiego Forum Współpracy China Railway Express, które odbyło się we wtorek w Xi'an w północno-zachodnich Chinach, przedstawiono opinii publicznej długą listę zawierającą 111 praktycznych osiągnięć w zakresie współpracy.

Przedmiotowe osiągnięcia, obejmujące 145 podmiotów współpracujących z 20 krajami i regionami, dotyczyły efektywnego transportu, bezpieczeństwa i zarządzania, zróżnicowanych korytarzy transportowych oraz innowacyjnego rozwoju China Railway Express (CRE).

The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.

Wśród osiągnięć na uwagę zasługuje 10 reprezentatywnych przykładów, w tym inicjatywa podpisana między Chinami a pięcioma krajami Azji Środkowej, mająca na celu pogłębienie współpracy chińsko-europejskiej (azjatyckiej) w zakresie pociągów towarowych CRE.

Tymczasem czwarta partia pociągów CRE z kompletnymi rozkładami jazdy krajowymi i zagranicznymi również wzbudziła szerokie zainteresowanie uczestników po ich opublikowaniu przez China State Railway Group (China Railway).

Do czwartej partii pociągów CRE dodano siedem nowych tras, takich jak trasa łącząca Zhengzhou w Chinach z Hamburgiem w Niemczech, co daje łącznie 17 tras, a liczba związanych z nimi rocznych przejazdów przekracza 1000.

„Od czasu transportu pierwszej partii kontenerów przez CRE do współpracy w ramach inicjatywy >>Jeden pas i jedna droga<< przystąpiła Białoruś, a obecnie marka CRE jest synonimem wysokiej jakości i wydajności - powiedział Aleksiej Lachnowicz, minister transportu i komunikacji Białorusi.

„Dzięki ściślejszej współpracy międzynarodowej i zoptymalizowanej organizacji transportu wolumeny przewozów wychodzących i przychodzących CRE są teraz praktycznie zrównoważone - zauważył Guo Zhuxue, prezes zarządu China Railway. - W porównaniu z poprzednimi latami, wskaźnik pełnego załadunku kontenerów CRE wynosi obecnie 100%, a ceny frachtu na trasach krajowych i zagranicznych spadły o ponad 40%, co skutecznie obniżyło związane z tym koszty logistyki międzynarodowej" - dodał Guo.

Dzięki wspólnym wysiłkom wielu stron pociągi CRE wykonały prawie 120 000 przejazdów, tworząc rozległą międzynarodową sieć transportową, która łączy 128 chińskich miast z 232 miastami w 26 krajach europejskich oraz ponad 100 miastami w 11 krajach azjatyckich, jak podaje Guo.

Oryginalny link: https://en.imsilkroad.com/p/348367.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2827059/photo.jpg