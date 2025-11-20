Xinhua Silk Road: 2. fórum spolupráce CRE zverejnilo v meste Xi'an na severozápade Číny zoznam viac ako 100 výstupov

News provided by

Xinhua Silk Road

Nov 20, 2025, 03:04 ET

PEKING, 20. novembra 2025 /PRNewswire/ – Počas 2. fóra spolupráce v rámci projektu China Railway Express, ktoré sa konalo v utorok v meste Xi'an v severozápadnej Číne, bol verejnosti predložený dlhý zoznam 111 pragmatických výstupov spolupráce.

Tieto výsledky, do ktorých sa zapojilo 145 spolupracujúcich subjektov z 20 krajín a regiónov, poukazujú na efektívnu dopravu, bezpečnosť a riadenie, diverzifikované koridory a inovatívny rozvoj China Railway Express (CRE).

Continue Reading
The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.
The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025.

Medzi výstupmi je pozoruhodných 10 reprezentatívnych výsledkov vrátane iniciatívy podpísanej medzi Čínou a piatimi krajinami Strednej Ázie na prehĺbenie čínsko-európskej (ázijskej) spolupráce v oblasti nákladných vlakov v súvislosti s CRE.

Okrem toho vzbudila širokú pozornosť účastníkov štvrtá várka vlakov CRE s kompletnými domácimi a zahraničnými cestovnými poriadkami po tom, ako ju vydala skupina China State Railway Group (China Railway).

Pre štvrtú várku vlakov CRE bolo pridaných sedem nových trás, napríklad spojenie čínskeho Zhengzhou s nemeckým Hamburgom, čím sa celkový počet vlakov zvýšil na 17 a ročný počet jázd presiahol 1000.

Od prvej várky kontajnerov prepravených cez CRE sa do spolupráce v rámci iniciatívy Belt and Road zapojilo aj Bielorusko a v súčasnosti sa značka CRE stala synonymom vysokej kvality a efektívnosti, uviedol Alexej Lyakhnovich, minister dopravy a komunikácií Bieloruska.

Vďaka užšej medzinárodnej spolupráci a optimalizovanej organizácii dopravy sú objemy nákladnej dopravy v rámci odchádzajúcich a prichádzajúcich ciest CRE v podstate vyrovnané, poznamenal Guo Zhuxue, predseda predstavenstva China Railway.

V porovnaní s minulosťou dosahuje komplexná miera plne naložených kontajnerov CRE v súčasnosti 100 % a ceny prepravy na domácich aj zahraničných úsekoch klesli o viac ako 40 %, čím sa efektívne znížili súvisiace náklady na medzinárodnú logistiku, dodal Guo.

Vďaka spoločnému úsiliu viacerých strán absolvovali vlaky CRE takmer 120 000 jázd a vytvorili rozsiahlu medzinárodnú dopravnú sieť, ktorá spája 128 čínskych miest s 232 mestami v 26 európskych krajinách a viac ako 100 mestami v 11 ázijských krajinách, uviedol Guo.

Pôvodný odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/348367.html 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2827059/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road: drugie Forum Współpracy China Railway Express (CRE) publikuje listę ponad 100 osiągnięć w Xi'an w północno-zachodnich Chinach

Xinhua Silk Road: drugie Forum Współpracy China Railway Express (CRE) publikuje listę ponad 100 osiągnięć w Xi'an w północno-zachodnich Chinach

Podczas drugiego Forum Współpracy China Railway Express, które odbyło się we wtorek w Xi'an w północno-zachodnich Chinach, przedstawiono opinii...
Xinhua Silk Road : le 2e forum de coopération du CRE publie une liste de plus de 100 résultats à Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine

Xinhua Silk Road : le 2e forum de coopération du CRE publie une liste de plus de 100 résultats à Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine

Lors du deuxième China Railway Express Cooperation Forum (Forum de coopération du China Railway Express) qui s'est tenu mardi à Xi'an, dans le...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Railroads and Intermodal Transportation

Railroads and Intermodal Transportation

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics