Xinhua Silk Road: 2. fórum spolupráce CRE zverejnilo v meste Xi'an na severozápade Číny zoznam viac ako 100 výstupov

Nov 20, 2025, 03:04 ET
PEKING, 20. novembra 2025 /PRNewswire/ – Počas 2. fóra spolupráce v rámci projektu China Railway Express, ktoré sa konalo v utorok v meste Xi'an v severozápadnej Číne, bol verejnosti predložený dlhý zoznam 111 pragmatických výstupov spolupráce.
Tieto výsledky, do ktorých sa zapojilo 145 spolupracujúcich subjektov z 20 krajín a regiónov, poukazujú na efektívnu dopravu, bezpečnosť a riadenie, diverzifikované koridory a inovatívny rozvoj China Railway Express (CRE).
Medzi výstupmi je pozoruhodných 10 reprezentatívnych výsledkov vrátane iniciatívy podpísanej medzi Čínou a piatimi krajinami Strednej Ázie na prehĺbenie čínsko-európskej (ázijskej) spolupráce v oblasti nákladných vlakov v súvislosti s CRE.
Okrem toho vzbudila širokú pozornosť účastníkov štvrtá várka vlakov CRE s kompletnými domácimi a zahraničnými cestovnými poriadkami po tom, ako ju vydala skupina China State Railway Group (China Railway).
Pre štvrtú várku vlakov CRE bolo pridaných sedem nových trás, napríklad spojenie čínskeho Zhengzhou s nemeckým Hamburgom, čím sa celkový počet vlakov zvýšil na 17 a ročný počet jázd presiahol 1000.
Od prvej várky kontajnerov prepravených cez CRE sa do spolupráce v rámci iniciatívy Belt and Road zapojilo aj Bielorusko a v súčasnosti sa značka CRE stala synonymom vysokej kvality a efektívnosti, uviedol Alexej Lyakhnovich, minister dopravy a komunikácií Bieloruska.
Vďaka užšej medzinárodnej spolupráci a optimalizovanej organizácii dopravy sú objemy nákladnej dopravy v rámci odchádzajúcich a prichádzajúcich ciest CRE v podstate vyrovnané, poznamenal Guo Zhuxue, predseda predstavenstva China Railway.
V porovnaní s minulosťou dosahuje komplexná miera plne naložených kontajnerov CRE v súčasnosti 100 % a ceny prepravy na domácich aj zahraničných úsekoch klesli o viac ako 40 %, čím sa efektívne znížili súvisiace náklady na medzinárodnú logistiku, dodal Guo.
Vďaka spoločnému úsiliu viacerých strán absolvovali vlaky CRE takmer 120 000 jázd a vytvorili rozsiahlu medzinárodnú dopravnú sieť, ktorá spája 128 čínskych miest s 232 mestami v 26 európskych krajinách a viac ako 100 mestami v 11 ázijských krajinách, uviedol Guo.
