KUALA LUMPUR, Malaysia, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- CJ Sports Academy dengan bangganya menganjurkan CJ National Cheerleading Competition 2026, sebuah kejohanan sorak (cheerleading) akar umbi peringkat kebangsaan yang menghimpunkan murid-murid sekolah rendah dari seluruh Malaysia. Kejohanan ini berlangsung pada Sabtu, 15 Ogos 2026 di Arena Sukan Kuala Lumpur.

Bata Membawakan CJ National Cheerleading Competition 2026 Dalam Usaha Melahirkan Generasi Muda Cemerlang Menerusi Sukan dan Pendidikan

Memasuki penganjuran tahun ketiga, kejohanan ini terus berkembang sebagai antara platform cheerleading sekolah yang paling berprestij di Malaysia dalam usaha mencungkil dan membangunkan bakat generasi muda melalui sukan. Selain menjadi medan pertandingan yang kompetitif, kejohanan ini turut memupuk nilai disiplin, kepimpinan, semangat berpasukan, keyakinan diri, daya tahan serta pembentukan sahsiah dalam kalangan murid.

Kejohanan ini dijangka menghimpunkan kira-kira 1,400 murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) yang mewakili 83 pasukan daripada 68 buah sekolah dari negeri Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak dan Pulau Pinang. Selain itu, lebih 4,000 ibu bapa, ahli keluarga, guru dan penyokong telah hadir bagi memberikan sokongan kepada para peserta, sekali gus menjadikan kejohanan ini antara acara sukan akar umbi berorientasikan keluarga yang terbesar di Malaysia.

CJ National Cheerleading Championship 2026 mendapat sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai salah satu aktiviti yang diiktiraf di bawah Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Pengiktirafan ini membuktikan peranan kejohanan ini dalam menyokong pembangunan murid secara holistik melalui penyertaan aktif dalam aktiviti sukan dan kokurikulum, selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).

Kejohanan ini turut mendapat pengiktirafan rasmi daripada Cheerleading Association and Register of Malaysia (CHARM), sekali gus memastikan pertandingan dilaksanakan mengikut piawaian kebangsaan yang ditetapkan dari aspek teknikal, keselamatan, tadbir urus serta integriti sukan cheerleading di Malaysia.

Dianjurkan oleh CJ Sports Academy, kejohanan ini dibawakan khas oleh Bata sebagai Presenter, yang sentiasa komited dalam memperkasa pembangunan kanak-kanak melalui pendidikan, sukan dan inisiatif kemasyarakatan. Kejohanan ini turut mendapat sokongan daripada McDonald's Malaysia, IN2IT Cosmetics, Prudential dan J Group sebagai penaja rasmi. Kerjasama strategik ini mencerminkan komitmen bersama dalam menyokong pembangunan generasi muda, memperkukuhkan institusi kekeluargaan serta memperkasakan komuniti melalui sukan. Sokongan yang diberikan membolehkan ribuan murid menikmati pengalaman bertanding dalam suasana yang profesional, selamat dan bertaraf kebangsaan.

Pengasas CJ Sports Academy, Jeffrey Loh Kheen Ho, berkata:

"CJ National Cheerleading Competition diwujudkan dengan satu matlamat yang jelas, iaitu memberi peluang kepada setiap kanak-kanak untuk menyerlahkan potensi mereka di luar bilik darjah. Cheerleading bukan sekadar satu sukan, malah ia membentuk disiplin, kepimpinan, semangat berpasukan, daya tahan dan keyakinan diri yang akan menjadi bekalan berharga dalam kehidupan mereka.

Kami amat berbangga melihat kejohanan ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Kejayaan ini tidak mungkin dicapai tanpa sokongan padu daripada pihak sekolah, guru, jurulatih, ibu bapa, rakan strategik dan penaja korporat. Kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bata, McDonald's Malaysia, IN2IT Cosmetics, Prudential dan J Group kerana berkongsi aspirasi yang sama dalam membangunkan potensi generasi muda Malaysia melalui sukan."

Pengarah Urusan Bata Malaysia & Singapura, Rabi Hasnabi, berkata:

"Keyakinan diri, semangat berpasukan, disiplin dan semangat juang — itulah yang menjadi nadi kepada kejohanan ini. Di sebalik setiap sorakan dan persembahan, terselit berjam-jam latihan, usaha, ketekunan serta keberanian untuk memberikan yang terbaik.

Kami amat berbangga menjadi "Presenting Partner" bagi CJ National Cheerleading Competition 2026, yang bukan sahaja meraikan persembahan hebat, tetapi turut menghargai semangat, persahabatan dan ketabahan yang terbina sepanjang perjalanan ini.

Lebih daripada sekadar sebuah pertandingan, kejohanan ini menjadi platform untuk generasi muda mencabar diri, berkembang bersama dan membuktikan kemampuan mereka. Kami berbangga dapat menyokong perjalanan mereka serta mewujudkan lebih banyak peluang untuk anak-anak muda Malaysia berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka."

Selain menjadi platform pertandingan, kejohanan ini turut menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkukuh penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum yang berkualiti. Melalui penyertaan dalam sukan cheerleading, murid bukan sahaja meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berpeluang membangunkan kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, disiplin, tanggungjawab, kerjasama dan ketabahan, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan modal insan berkualiti.

Di samping itu, kejohanan ini menjadi platform terbaik untuk menghubungkan sektor pendidikan, industri sukan dan sektor korporat dalam usaha bersama memperkasa pembangunan belia. Dengan jangkaan kehadiran melebihi 4,000 pengunjung, termasuk murid, ibu bapa, guru dan penyokong, kejohanan ini turut menawarkan peluang kepada jenama dan syarikat untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna sasaran melalui aktiviti pemasaran berpengalaman (experiential marketing), pensampelan produk, aktiviti interaktif serta kempen digital yang mampu meningkatkan kesedaran dan penglibatan jenama.

CJ Sports Academy mengalu-alukan lebih banyak organisasi, syarikat korporat dan rakan strategik yang berkongsi aspirasi dalam pembangunan belia, pendidikan dan komuniti untuk bersama-sama menyokong serta memperluaskan impak kejohanan ini pada masa hadapan.

Jika pihak sekolah berminat untuk menubuhkan pasukan sorak (cheerleading), kami amat berbesar hati untuk membantu! Sila hubungi [email protected] atau IG @cj.sports.academy untuk maklumat lanjut.

Mengenai CJ Sports Academy

CJ Sports Academy merupakan sebuah organisasi pembangunan sukan yang diasaskan oleh bekas atlet Skuad Cheerleading Kebangsaan Malaysia yang mempunyai lebih daripada 15 tahun pengalaman sebagai atlet, jurulatih dan pembangun bakat dalam bidang cheerleading, gimnastik dan tarian.

Berbekalkan pengalaman mewakili Malaysia di pelbagai pertandingan cheerleading antarabangsa serta pengalaman luas dalam melatih atlet di pelbagai peringkat, para pengasas menubuhkan CJ Sports Academy dengan matlamat untuk menyediakan platform pembangunan sukan yang profesional, selamat dan inklusif bagi melahirkan generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam sukan, malah memiliki disiplin, keyakinan diri, semangat berpasukan, kepimpinan serta daya tahan yang tinggi.

Keupayaan jurulatih CJ Sports Academy yang merangkumi kepakaran dalam cheerleading, gimnastik dan tarian membolehkan akademi ini menawarkan pendekatan latihan yang menyeluruh, berteraskan pembangunan kemahiran teknikal, kecergasan fizikal, kreativiti serta pembentukan sahsiah atlet secara holistik.

Bermula di Melaka empat tahun lalu dengan penyertaan daripada beberapa buah sekolah, CJ Sports Academy telah berkembang dengan pesat sehingga menjadi antara peneraju pembangunan cheerleading akar umbi di Malaysia. Hari ini, kejohanan utama anjurannya melibatkan penyertaan daripada 68 buah sekolah, 83 pasukan dan kira-kira 1,400 atlet murid sekolah rendah dari enam buah negeri, sekali gus membuktikan keyakinan serta sokongan yang semakin kukuh daripada sekolah, ibu bapa, komuniti dan rakan strategik.

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