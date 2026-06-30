Webull เข้าถือหุ้น Pi Securities เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจในประเทศไทย

News provided byWebull Securities (Thailand) Co., Ltd.
30 Jun, 2026, 19:00 CST
กรุงเทพฯ, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "Webull Thailand" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Webull Corporation (NASDAQ: BULL) เจ้าของแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull ประกาศลงนามในสัญญา เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ "Pi Securities" ผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดทุนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี
การเข้าถือหุ้นครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัท Webull ในการยกระดับประสบการณ์การลงทุนดิจิทัลสำหรับนักลงทุนไทยยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการขยายการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในระบบนิเวศทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธุรกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Webull ต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของตลาดการเงินและตลาดทุนไทย ตลอดจนศักยภาพของ Pi Securities ทั้งฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญในตลาดทุนไทย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุน และประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการนักลงทุนไทย
บริษัทมุ่งขยายทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศการลงทุนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนไทย โดยการผสานความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนไทยของ Pi Securities เข้ากับแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลระดับโลกของ Webull
"เราจะให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และผู้แนะนำการลงทุนของทั้ง Webull และ Pi Securities อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน" นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand กล่าว "การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการพัฒนาแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท Webull เข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดทุนไทย ผลิตภัณฑ์การลงทุน และประสบการณ์การให้บริการลูกค้าของ Pi Securities เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว"
การเข้าลงทุนครั้งนี้จะดำเนินการผ่านสัญญาซื้อขายหุ้นที่ลงนามระหว่างบริษัทแม่โดยตรงของ Webull Thailand และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("CGH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pi Securities โดยกลุ่มบริษัท Webull จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ CGH ถืออยู่ ในราคาที่ประเมินมูลค่ากิจการของ Pi Securities ไว้ 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ Webull ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นสมาชิกหมายเลข 9 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย Webull Thailand เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ไทย ฮ่องกง และจีน A-Share ได้อย่างสะดวก ครอบคลุมหุ้น ETF และออปชัน ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการลงทุนแห่งอนาคต พร้อมยึดมั่นในการรักษามาตรฐานระดับสูงด้านการให้บริการ เทคโนโลยี และความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.webull.co.th
เกี่ยวกับ Webull Corp
Webull Corporation (NASDAQ : BULL) เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ Webull แพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลชั้นนำที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยุคใหม่และเทคโนโลยี AI ผ่านเครือข่ายนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตทั่วโลก Webull ให้บริการด้านการลงทุนใน 16 ประเทศทั่วอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป แอฟริกา และละตินอเมริกา Webull ให้บริการผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคนทั่วโลก มอบการเข้าถึงตลาดการเงินระดับโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้กับทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนระดับสถาบัน ผู้ใช้งานสามารถนำกลยุทธ์การลงทุนไปใช้งานได้ด้วยการซื้อขายหุ้นทั่วโลก, กองทุนอีทีเอฟ, ออปชัน, ฟิวเจอร์ส, เศษหุ้น (Fractional Shares) และสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Webull ซึ่งผสานรวมข้อมูลตลาด ชุมชนผู้ใช้งาน และทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการลงทุนไว้อย่างลงตัว เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.webullcorp.com
SOURCE Webull Securities (Thailand) Co., Ltd.
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