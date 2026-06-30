Webull เข้าถือหุ้น Pi Securities เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจในประเทศไทย

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Webull Securities (Thailand) Co., Ltd.

30 Jun, 2026, 19:00 CST

กรุงเทพฯ, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ --  บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "Webull Thailand" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Webull Corporation (NASDAQ: BULL) เจ้าของแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull ประกาศลงนามในสัญญา เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ "Pi Securities" ผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดทุนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

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(ภาพจากซ้ายไปขวา: นางสาวลลิดา ทีฆเสนีย์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Pi Securities) นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และผู้บริหารสูงสุด Private Wealth Pi Securities) นาย H. C. Wang (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Webull Corporation) นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) Pi Securities) นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand และ นาย Benjamin James (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย Webull Corporation))
(ภาพจากซ้ายไปขวา: นางสาวลลิดา ทีฆเสนีย์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Pi Securities) นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และผู้บริหารสูงสุด Private Wealth Pi Securities) นาย H. C. Wang (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Webull Corporation) นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) Pi Securities) นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand และ นาย Benjamin James (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย Webull Corporation))

การเข้าถือหุ้นครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัท Webull ในการยกระดับประสบการณ์การลงทุนดิจิทัลสำหรับนักลงทุนไทยยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการขยายการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในระบบนิเวศทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Webull ต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของตลาดการเงินและตลาดทุนไทย ตลอดจนศักยภาพของ Pi Securities ทั้งฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญในตลาดทุนไทย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุน และประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการนักลงทุนไทย

บริษัทมุ่งขยายทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศการลงทุนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนไทย โดยการผสานความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนไทยของ Pi Securities เข้ากับแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลระดับโลกของ Webull

"เราจะให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และผู้แนะนำการลงทุนของทั้ง Webull และ Pi Securities อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน" นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand กล่าว "การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการพัฒนาแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท Webull เข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดทุนไทย ผลิตภัณฑ์การลงทุน และประสบการณ์การให้บริการลูกค้าของ Pi Securities เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว"

การเข้าลงทุนครั้งนี้จะดำเนินการผ่านสัญญาซื้อขายหุ้นที่ลงนามระหว่างบริษัทแม่โดยตรงของ Webull Thailand และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("CGH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pi Securities โดยกลุ่มบริษัท Webull จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ CGH ถืออยู่ ในราคาที่ประเมินมูลค่ากิจการของ Pi Securities ไว้ 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Webull ประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นสมาชิกหมายเลข 9 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย Webull Thailand เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ไทย ฮ่องกง และจีน A-Share ได้อย่างสะดวก ครอบคลุมหุ้น ETF และออปชัน ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการลงทุนแห่งอนาคต พร้อมยึดมั่นในการรักษามาตรฐานระดับสูงด้านการให้บริการ เทคโนโลยี และความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.webull.co.th

เกี่ยวกับ Webull Corp

Webull Corporation (NASDAQ : BULL) เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ Webull แพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลชั้นนำที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยุคใหม่และเทคโนโลยี AI ผ่านเครือข่ายนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตทั่วโลก Webull ให้บริการด้านการลงทุนใน 16 ประเทศทั่วอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป แอฟริกา และละตินอเมริกา Webull ให้บริการผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคนทั่วโลก มอบการเข้าถึงตลาดการเงินระดับโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้กับทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนระดับสถาบัน ผู้ใช้งานสามารถนำกลยุทธ์การลงทุนไปใช้งานได้ด้วยการซื้อขายหุ้นทั่วโลก, กองทุนอีทีเอฟ, ออปชัน, ฟิวเจอร์ส, เศษหุ้น (Fractional Shares) และสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Webull ซึ่งผสานรวมข้อมูลตลาด ชุมชนผู้ใช้งาน และทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการลงทุนไว้อย่างลงตัว เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.webullcorp.com

SOURCE Webull Securities (Thailand) Co., Ltd.

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