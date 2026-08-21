60 Seconds to Tokyo: Sensasi Japanese Street Food di Lebih dari 130 Archipelago Hotels di Indonesia

60 Seconds to Tokyo merupakan edisi terbaru dari Archipelago Global Flavours Series, program kuliner yang membawa inspirasi street food dari berbagai kota dan negara ke jaringan hotel Archipelago di Indonesia. Setiap enam bulan, program ini berganti destinasi untuk memberikan kesempatan kepada tamu menikmati cita rasa global tanpa harus bepergian ke negara asalnya.

Dalam 60 Seconds to Tokyo, tiga menu menjadi sorotan utama: Menchi Chicken Katsu, katsu ayam renyah dengan bagian dalam yang juicy; Sakura Sunset, minuman segar dengan sentuhan floral; serta Kuromitsu Matcha Puff, dessert yang memadukan karakter earthy matcha dengan manisnya kuromitsu dalam tekstur puff yang ringan.

Pilihan lainnya mencakup Chicken Kamikaze, Chicken Katsu Sando, Takoyaki, Wagyu Burger, Hambagu, Yakimeshi Fried Rice, Grilled Chicken Breast with Koji Sauce, dan Prawn Tempura Nori Taco. Tersedia pula Japanese Cotton Cheese serta pilihan minuman Shizuku Matcha Cooler, Shiso-Basil Berry, dan Hojicha Latte.

Kampanye ini turut memperkenalkan Ren dan Reina, dua karakter yang menjadi ikon 60 Seconds to Tokyo yang akan selalu menemani para tamu. Ren, pria berdarah Indonesia dan Jepang, dan Reina, wanita Jepang yang tinggal di Indonesia, merepresentasikan kedekatan kedua budaya melalui kecintaan mereka pada street food Jepang. Keduanya mengajak para tamu menjelajahi cita rasa khas Tokyo dengan cara yang lebih dekat dan menyenangkan.

"Melalui 60 Seconds to Tokyo, kami menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang autentik namun tetap mudah dinikmati bagi para tamu di seluruh Indonesia. Menyusul kesuksesan Archipelago Global Flavours Series: 60 Seconds to Seoul, yang berhasil meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2026 untuk kategori Hospitality Engagement Campaign, kami sangat antusias memperkenalkan Tokyo sebagai destinasi kuliner kami berikutnya," ujar John Flood, CEO Archipelago Hotels.

Seluruh menu 60 Seconds to Tokyo tersedia di restoran hotel, poolside, room service, serta layanan pesan antar online di hotel yang berpartisipasi, sehingga dapat dinikmati baik oleh tamu hotel maupun masyarakat umum.

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, kunjungi www.archipelagohotels.com dan ikuti Instagram @archipelagointernational.

Tentang Archipelago Hotels

Archipelago Hotels merupakan grup manajemen perhotelan swasta terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan lebih dari 45.000 kamar yang tersebar di lebih dari 350 properti di 200+ destinasi di Indonesia, Asia Tenggara, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania. Dengan 14 merek pemenang penghargaan, termasuk Aston, Alana, Huxley, Park Lane, Kamuela, Avanika, Harper, Quest, Four Corners, Neo, fave, Nordic, Powered by Archipelago, dan Aston Collection, perusahaan ini diakui sebagai salah satu pemimpin perhotelan yang paling andal dan tumbuh paling cepat di kawasan ini.

Berkantor pusat di Jakarta, Archipelago Hotels membawa pengalaman puluhan tahun dalam membangun merek hotel yang terukur (scalable) serta mengelola portofolio akomodasi yang luas di seluruh dunia. Pendekatan perusahaan yang asset-light, berbasis teknologi, dan berorientasi pada tata kelola yang tinggi mendukung ekspansi cepat di pasar global utama, termasuk Asia Tenggara, MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), Oseania, dan LATAM (Amerika Latin).

Dengan kerangka kerja operasional yang kuat, fokus pada teknologi berpemilik (proprietary), dan keahliannya sebagai perusahaan independen, Archipelago Hotels terus berinovasi dalam pengembangan teknologi di industri perhotelan serta mendukung pertumbuhan pariwisata di seluruh wilayah layanannya. www.archipelagohotels.com

SOURCE Archipelago Hotels