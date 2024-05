ACCA Asia Pacific Dialogue 2024 Memberdayakan Pemimpin Dunia Bisnis dan Pendidikan untuk Menghadapi Masa Depan

SINGAPURA , 17 Mei 2024 /PRNewswire/ -- ACCA Asia Pacific Dialogue 2024 adalah konferensi regional ACCA yang segera berlangsung. Ajang ini mempertemukan pemimpin, pakar, serta sosok visioner di bidang akuntansi dan keuangan selama dua hari untuk saling bertukar wawasan dan berdiskusi. Digelar pada 28 dan 29 Mei 2024 di lokasi bergengsi, JW Marriott Hotel di Hanoi, Vietnam, konferensi ini membahas peran teknologi dan inovasi sebagai katalis masa depan bagi profesi akuntansi dan keuangan.

Dengan target "Weaving the Fabric of Tomorrow's Success Together", ACCA Asia Pacific Dialogue 2024 akan mendorong kolaborasi dan inisiatif yang penuh terobosan guna mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Sekitar 30 pemimpin dan edukator akan berpartisipasi dan berdiskusi tentang peran Asia Pasifik yang memimpin wacana global, mengarahkan perubahan, serta mendukung dinamika ekonomi di tengah situasi global yang kian bergejolak. Para peserta konferensi juga akan berbagi pandangan seputar langkah yang dapat ditempuh pemimpin bidang keuangan dan bisnis untuk mengatasi tantangan tersebut, serta menangkap peluang di Asia Pasifik guna meningkatkan daya tahan ekonomi bagi perusahaan dan profesi mereka.

Tema konferensi, "Giao", mengeksplorasi interkoneksi yang menyatukan keberagaman budaya, industri, dan aspirasi di Asia Pasifik. Sejumlah sesi juga telah dirancang agar bermanfaat bagi eksekutif C-suite, termasuk CEO dan CFO, penentu keputusan, dan pemimpin perusahaan jasa profesional, sektor layanan publik, akademisi, serta beragam industri lain. Akademisi di sektor keuangan dan akuntansi juga akan memperoleh analisis penting dan memperluas koneksi.

"Di ACCA, target kami adalah memberikan manfaat bagi publik agar profesi akuntansi semakin berkembang di seluruh dunia. Kami juga menciptakan peluang untuk membina praktisi keuangan yang dibutuhkan dunia. Maka, penyelenggaraan ACCA Asia Pacific Dialogue 2024 sejalan dengan hal tersebut," jelas Pulkit Abrol, Managing Director, ACCA Asia Pacific. "Konferensi ini bukan sekadar platform edukasi yang berlangsung satu kali saja—melainkan, platform khusus yang memfasilitasi wacana penting dan mendorong kolaborasi. Topik-topik pembahasan pun secara spesifik dipilih untuk mewujudkan diskusi menarik yang berperan penting pada saat ini dan masa datang. Lewat diskusi panel yang interaktif, presentasi menarik, serta sesi networking, para peserta dapat berbagi tentang praktik terbaik, merumuskan solusi inovatif, serta mengembangkan strategi yang mudah ditindaklanjuti agar profesi mereka mampu berhadapan dengan berbagai perubahan."

Pada hari pertama, sesi "Bytes and greens: Igniting growth through digital and sustainable innovations" akan berfokus pada isu-isu pemanfaatan teknologi untuk membangun ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Sesi-sesi penting meliputi diskusi panel dengan topik "Policy innovation for a green and digital Asia Pacific", serta dua paparan bertajuk "Exciting potential in the Asia Pacific" dan "Being human in a digital world". Di sisi lain, power networking cocktail session juga digelar bagi para peserta yang ingin memperluas koneksi profesional di Asia Pasifik.

Pada hari kedua, sesi "The talent equation: Driving the future of learning through technology and innovation" akan digelar. Para peserta akan memperoleh analisis tentang penggunaan inovasi teknologi terkini guna membangun talent pool yang baik, serta peran ACCA dalam memenuhi kebutuhan edukasi yang semakin berkembang di tengah generasi muda masa kini. Sejumlah sesi penting mencakup "Presentation: Exploring the sustainable and ethical application of Generative AI in education" dan "Micro credentials: Empowering the next generation of learners through mini credentials".

Sejumlah pembicara utama yang akan tampil:

Helen Brand , Chief Executive , ACCA

, , Eric Yeo, Country General Director – AWS Vietnam, Amazon Web Services

– AWS Vietnam, Noel Clehane , Global Head, Public Policy, BDO

, Julia Tay, Asia-Pacific Public Policy Leader , EY

Warrick Cleine, CEO, KPMG Vietnam and Cambodia

CEO, Ziad Haider, Global Director, Geopolitical Risk, McKinsey & Company

ACCA Asia Pacific Dialogue 2024 akan berlangsung pada 28-29 Mei 2024 pada pukul 9:00 pagi-5.00 sore di JW Marriott Hotel, Hanoi, Vietnam.

Anda dapat mengunjungi situs resmi untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta melakukan registrasi: https://acca-apac-dialogue.com/

Tentang ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) adalah asosiasi profesi akuntan berskala global yang menyusun kualifikasi dan memajukan standar akuntansi di seluruh dunia.

Sejak 1904, ACCA memperluas akses profesi akuntansi. ACCA juga selalu memperjuangkan inklusi dan kini mendukung beragam komunitas yang mencakup 247.000 anggota serta 526.000 calon anggota di 181 negara.

Berkat kualifikasi profesi yang visioner, pendidikan berkelanjutan, serta berbagai analisis, berbagai perusahaan di setiap sektor mengapresiasi ACCA. Seluruh layanan ACCA membekali praktisi akuntansi dengan keahlian bisnis dan keuangan, serta nilai-nilai etis ketika menyusun, melindungi, dan melaporkan valuasi berkelanjutan yang dihasilkan organisasi dan perekonomian.

Dengan prinsip dan nilai yang selalu dijalankan, ACCA mengembangkan profesi akuntansi yang dibutuhkan dunia. ACCA juga bermitra dengan kalangan pengambil kebijakan, penentu tren industri, komunitas donor, tenaga pendidik, serta lembaga profesi akuntansi lainnya. ACCA memperkuat dan membangun profesi akuntansi yang mewujudkan masa depan berkelanjutan bagi semua orang.

Informasi lebih lanjut: www.accaglobal.com

