AdaKami Raih Penghargaan Top Company in Transparent & Responsible P2P Lending di Indonesia

Penghargaan ini menjadi refleksi atas konsistensi AdaKami dalam memperluas akses pembiayaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, optimalisasi teknologi, serta prinsip kehati-hatian. Sebagai platform pindar yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AdaKami berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan secara aman, mudah, dan bertanggung jawab.

Direktur Keuangan AdaKami, Valentina Juveline, menyampaikan bahwa penghargaan ini tak lepas dari dukungan dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengguna, rekanan, hingga regulator.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pembiayaan digital yang mengedepankan tata kelola yang baik, pelindungan konsumen, dan inovasi yang bertanggung jawab. Pencapaian ini juga menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

AdaKami fokus menjaga kualitas penyaluran pendanaan serta memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan melalui penguatan manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi seperti e-KYC, artificial intelligence (AI), dan big data untuk memastikan penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran sesuai dengan profil risiko pengguna.

Selain inovasi teknologi, AdaKami juga aktif mengadakan berbagai program literasi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Tentang AdaKami

Didirikan pada tahun 2018, AdaKami adalah perusahaan fintech lending di Indonesia. AdaKami berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat guna mencapai tujuan finansial mereka dengan menyediakan pinjaman yang mudah diakses dan terjangkau. AdaKami menjembatani kesenjangan antara layanan keuangan tradisional dan individu yang sebelumnya memiliki akses terbatas ke kredit.

AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, entitas hukum Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.adakami.id.

SOURCE PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami)