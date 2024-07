Aion Y Plus Resmi Diluncurkan Sebagai Mobil Listrik Pintar Dengan Keamanan dan Kenyamanan Terdepan Untuk Indonesia

Sebagai bentuk komitmen pada masyarakat Indonesia, AION Indonesia turut berkontribusi dalam menyediakan pilihan transportasi rendah emisi dan ramah lingkungan melalui kehadiran AION Y Plus.

Ocean Ma, Presiden GAC AION South East Asia, melihat Indonesia memiliki prospek besar di industri otomotif. "Sebagai pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam memenuhi tujuan ekspansi bisnis GAC Aion di luar China. Kami juga berkomitmen untuk membawa produk energi baru kelas atas dunia kepada konsumen global, dan bersama-sama memulai gaya hidup kendaraan energi baru pintar," ujar Ocean Ma.

GAC Aion memiliki strategi jangka panjang dalam menginvestasikan produk, teknologi dan memberikan layanan terbaik bagi konsumen di Indonesia meliputi penelitian dan pengembangan (R&D), bekerja sama dengan mitra lokal hingga adaptasi produk. Hal ini sejalan dengan prioritas Indonesia untuk mengembangkan kendaraan energi baru.

"Kami bertujuan menjadikan Indonesia sebagai basis inti GAC Aion di Asia Tenggara dengan strategi rooting in Indonesia, radiating ASEAN, and exporting globally. Melalui joint venture dengan Indomobil Group, kami membangun kerja sama strategis di seluruh rantai nilai industri otomotif, mulai dari manufaktur hingga penjualan, pembiayaan, ekosistem energi, dan solusi mobilitas," jelas Louis Liu, COO AION Indonesia yang juga hadir dalam acara peluncuran AION Y Plus.

Beberapa tahun belakangan, Indonesia mengalami transformasi luar biasa dalam preferensi kendaraan, di mana meningkatnya kesadaran konsumen Indonesia akan manfaat electric vehicle (EV). Kehadiran AION Y Plus menawarkan solusi berkendara inovatif bagi masyarakat Indonesia - inovasi teknologi one-step ahead sebagai fitur unggul kecerdasan berkendara dapat memberikan kenyamanan berkendara, meningkatkan keamanan, dan menjadi pilihan pengalaman berkendara terbaik.

Pada kesempatan ini, CEO AION Indonesia, Andry Ciu, mengungkapkan alasan mengapa AION Y Plus menjadi produk pertama dari GAC Aion yang hadir di Indonesia. "Untuk lebih memenuhi kebutuhan beragam konsumen Indonesia, kami dengan bangga memperkenalkan AION Y Plus sebagai solusi berkendara yang sempurna bagi individu dan keluarga Indonesia. Kendaraan ini memberikan pengalaman berkendara yang unik melalui kombinasi inovasi, kecerdasan, keanggunan, keamanan, dan emisi rendah. Kami menyediakan lebih dari sekadar kendaraan; kami menawarkan sarana bagi konsumen untuk berkontribusi aktif pada pembangunan sosial-ekonomi dan keberlanjutan lingkungan."

AION Y Plus memiliki kapasitas baterai besar dengan jangkauan listrik terpanjang di kelasnya, yaitu 410 km untuk varian Exclusive dan 490 km untuk varian Premium. Dilengkapi dengan penggerak listrik terintegrasi tiga-dalam-satu yang kecil dan ringan, AION Y Plus menawarkan efisiensi berkendara luar biasa, menjadikannya pilihan terbaik untuk mobilitas ramah lingkungan dan efisien di Indonesia.

Penjualan perdana AION Y Plus akan dimulai di GIIAS 2024, dengan harga Rp415 juta untuk varian Exclusive dan Rp475 juta untuk varian Premium. Kedua varian ini menawarkan fitur cerdas, interior luas, sistem keamanan mutakhir, dan kenyamanan terbaik, menjadikan AION Y Plus sebagai kendaraan listrik mewah dan elegan.

AION Indonesia berharap peluncuran ini menjawab kebutuhan akan kendaraan listrik berkualitas tinggi dan membuka jalan menuju masa depan yang cerdas, aman, dan berkelanjutan.

Tentang GAC Aion

GAC Aion adalah salah satu merek terkemuka dalam industri otomotif, yang dikenal karena inovasi, keunggulan teknis dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan fokus pada kualitas, keamanan, dan pengalaman pengguna yang superior, GAC Aion terus menjadi pilihan utama bagi pengemudi di seluruh dunia.

GAC Aion dengan bangga mengumumkan bahwa mereknya telah meraih penghargaan peringkat pertama dari JD Power Cina. GAC Aion telah meraih peringkat pertama sebagai merek mobil listrik dengan kualitas terbaik. Hal ini didasarkan pada Pedoman Pelaporan Kualitas Mobil Cina yang tercakup dalam Keselamatan Produk Kendaraan Bermotor – Pedoman Penilaian Resiko.

Pemeringkatan yang diberikan oleh Aqisqauto mencakup laporan komprehensif tentang lima topik utama: laporan kesalahan, resiko kesalahan, keandalan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa GAC Aion telah berhasil dalam semua aspek yang diukur, menegaskan reputasinya sebagai merek yang tidak hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga keselamatan dan keberlanjutan.

Seluruh pencapaian ini membuktikan pula penjualan 1 juta unit dapat ditempuh hanya dalam 4 tahun 8 bulan sejak 2019 sampai Desember 2023. GAC Aion juga mendapat peringkat ke 3 dunia sebagai mobil listrik terbaik di dunia.

