AiPPT.com Lengkapi Ekosistem Presentasi Berbasis AI dengan Empat Mode Terintegrasi dan Alur Kerja yang Lebih Cerdas

SINGAPURA, 8 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- AiPPT.com mengumumkan penyempurnaan ekosistem presentasi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui integrasi empat mode utama, yakni AiPPT Classic, AiPPT Flow, AiPPT Visual, dan AiPPT Agent, dalam satu platform terpadu. Pembaruan ini menghadirkan alur kerja pembuatan konten yang lebih cerdas, fitur pembuatan halaman web berbasis HTML melalui AiPPT Agent, serta workspace baru yang memudahkan pengguna membuat, mengelola, membagikan, dan mengatur konten.

AiPPT.com merupakan satu-satunya platform yang menyediakan empat mode pembuatan presentasi berbasis AI dalam satu ekosistem. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat memilih metode pembuatan presentasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Empat Mode AI untuk Beragam Kebutuhan Presentasi

Keempat mode tersebut mendukung berbagai tahapan pembuatan presentasi, mulai dari perencanaan hingga penyajian akhir.

AiPPT Classic membantu pengguna menyusun proyek yang terstruktur, seperti laporan bisnis, proposal, dan presentasi akademik. Untuk kebutuhan yang lebih fleksibel, AiPPT Flow menawarkan tata letak adaptif, diagram pintar, templat, serta komponen interaktif yang dapat menyesuaikan perkembangan ide.

Di sisi lain, AiPPT Visual memperkuat kemampuan visual storytelling melalui integrasi gambar berbasis AI, animasi, dan fitur konversi presentasi menjadi video. Seluruh proses tersebut kemudian terhubung melalui AiPPT Agent yang berfungsi sebagai alur kerja cerdas untuk membantu pengguna mengubah ide dan berbagai materi pendukung menjadi presentasi yang utuh.

Workspace Baru untuk Membuat dan Mengelola Konten AI

Selain meluncurkan empat mode tersebut, AiPPT.com juga memperbarui workspace agar seluruh hasil kreasi berbasis AI dapat dikelola dalam satu tempat.

Dengan versi terbaru, workspace menghadirkan pustaka terpusat yang membantu pengguna menyimpan, menemukan kembali, menggunakan ulang, dan mengelola berbagai presentasi maupun proyek kreatif. Pengguna juga dapat membagikan presentasi melalui tautan, memantau data keterlibatan audiens, serta mengatur hak akses secara langsung dari workspace.

Membangun Pengalaman Komunikasi Berbasis AI yang Lebih Fleksibel

Seiring meningkatnya kebutuhan membuat konten untuk berbagai platform dan audiens, perangkat presentasi kini tidak lagi sekadar berfungsi menghasilkan slide. AiPPT.com terus mengembangkan fitur-fitur AI dengan memadukan pembuatan presentasi, desain visual, penyuntingan, distribusi konten, hingga pengelolaan aset digital dalam satu pengalaman yang terintegrasi.

Tentang AiPPT.com

AiPPT.com merupakan platform pembuatan presentasi dan konten berbasis AI yang membantu pengguna mengubah ide, dokumen, URL, dan materi riset menjadi presentasi profesional. Platform ini menggabungkan berbagai fitur dalam satu workspace, mulai dari pembuatan konten berbasis AI, penyuntingan, kreasi visual, pemahaman dokumen, konversi file, hingga pengelolaan konten.

Narahubung

Surel: [email protected]

SOURCE AiPPT