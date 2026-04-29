Aloft Jakarta Kebon Jeruk Resmikan Grand Ballroom Baru, Perkuat Posisi sebagai Destinasi MICE di Jakarta Barat

Dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar MICE yang terus berkembang, Grand Ballroom ini mampu mengakomodasi hingga 600 tamu dengan berbagai pilihan tata letak. Ruang seluas total 530 meter persegi ini dapat dibagi menjadi dua area terpisah, memberikan fleksibilitas bagi penyelenggara dalam menyesuaikan konsep acara.

Keunggulan fasilitas ini semakin diperkuat dengan area pre-function seluas 508 meter persegi yang dilengkapi pencahayaan alami, menciptakan suasana yang nyaman untuk sesi registrasi, coffee break, hingga networking. Berlokasi di lantai 3, Grand Ballroom juga didukung oleh area drop-off ballroom pribadi, ruang VIP, akses lift yang mudah, serta area parkir yang luas guna memastikan kelancaran setiap rangkaian acara.

Audrey Lim, General Manager Aloft Jakarta Kebon Jeruk menyampaikan bahwa kehadiran Grand Ballroom ini tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan event secara keseluruhan.

"Dengan hadirnya Grand Ballroom ini, kami ingin menghadirkan pengalaman acara yang seamless dan berkesan, didukung oleh tim banquet yang berpengalaman serta standar layanan internasional. Kami optimistis fasilitas ini dapat menjadi pilihan utama untuk berbagai kebutuhan MICE di Jakarta Barat," ujarnya.

Mengusung desain kontemporer dengan sentuhan khas Aloft yang dinamis, Grand Ballroom ini dirancang untuk mendukung beragam jenis acara, mulai dari konferensi, peluncuran produk, hingga acara korporat lainnya. Kombinasi antara desain yang stylish dan fungsionalitas menjadikan ruang ini mampu menghadirkan pengalaman acara yang optimal.

Secara lokasi, Aloft Jakarta Kebon Jeruk menawarkan kemudahan akses melalui jalan tol serta kedekatan dengan kawasan bisnis dan komersial seperti Puri, Slipi, Tomang, hingga Senayan, menjadikannya pilihan strategis bagi penyelenggara acara dari berbagai segmen industri.

Sebagai bagian dari perayaan peluncuran, hotel ini menghadirkan penawaran khusus melalui program Marriott Bonvoy Events, yang memberikan berbagai keuntungan bagi perencana acara, mulai dari double poin Marriott Bonvoy™, penawaran spesial untuk total bill, hingga berbagai tambahan benefit seperti complimentary room nights dan welcome drinks. Program ini berlaku untuk pemesanan hingga 30 September 2026, untuk pelaksanaan acara sampai dengan 30 Desember 2026.

www.aloftjakartakebonjeruk.com

SOURCE Aloft Jakarta Kebon Jeruk