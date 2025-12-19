Ampotech Teken MOU dengan PEZA untuk Mendirikan Kawasan Ekonomi Berkelanjutan

PEZA, dipimpin Direktur Jenderal Tereso Panga, bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan ekonomi, kawasan industri, kawasan pengolahan ekspor, dan kawasan perdagangan bebas di Filipina. Pembangunan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam kegiatan PEZA, tecermin dari berbagai inisiatif yang tengah berjalan, termasuk program tenaga surya atap berskala besar dan dekarbonisasi energi.

Direktur Jenderal Panga mengatakan, "PEZA telah menempuh langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ESG dalam kegiatan operasional. Untuk itu, kami menjalankan berbagai inisiatif guna mempersiapkan masa depan kawasan ekonomi PEZA—mulai dari integrasi energi terbarukan dan program pengolahan limbah menjadi sumber daya, hingga pelaporan tentang keberlanjutan dan sertifikasi kawasan industri ramah lingkungan."

Lewat proyek ini, Ampotech untuk pertama kalinya merambah pasar Filipina setelah setahun berekspansi dengan membuka sejumlah kantor di Malaysia, Hong Kong SAR, dan Indonesia. Ampotech berpengalaman menerapkan solusi energi berbasiskan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) di ratusan fasilitas perkantoran dan industri serta aset tenaga surya. Dengan pengalaman ini, Ampotech akan menghadirkan proyek percontohan terintegrasi bagi PEZA.

"Kami gembira bekerja sama dengan PEZA dalam inisiatif ini. Visi dan skala kawasan ekonomi PEZA memberikan peluang unik untuk membuktikan seluruh kapabilitas platform AmpoCloud, serta menciptakan dampak nyata yang dapat menjadi contoh bagi kawasan ekonomi dan kawasan industri lain di Asia Tenggara," ujar William Temple, CEO & Co-Founder, Ampotech.

Penentuan ruang lingkup kerja sama akan dilakukan bersama PEZA, termasuk konsep implementasi di berbagai kawasan ekonomi dan langkah-langkah selanjutnya. Proyek tersebut akan dimulai pada Triwulan I-2026. Kolaborasi ini mendukung upaya PEZA yang lebih luas untuk menghadirkan infrastruktur cerdas, efisien, dan generasi baru di seluruh kawasan ekonominya.

SOURCE Ampotech Pte Ltd