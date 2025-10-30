Andris Masengi Bergabung dengan OutSystems sebagai Country Leader untuk Indonesia

Langkah ini sejalan dengan komitmen OutSystems untuk memperkuat ekosistem pelanggan dan mitra lokal di Indonesia, guna mempercepat adopsi teknologi pengembangan aplikasi modern yang mendorong inovasi dan efisiensi bisnis.

"Saya merasa terhormat memimpin OutSystems di Indonesia pada momen penting ini," ujar Country Leader OutSystems Indonesia, Andris Masengi. "Komitmen saya adalah bekerja sama erat dengan organisasi dan pemangku kepentingan di tanah air, baik itu pemerintah, bisnis, maupun penyedia teknologi. OutSystems turut membantu percepatan Visi Indonesia Digital 2045 dengan mewujudkan tujuan transformasi digital nasional menjadi hasil nyata. Kami akan fokus untuk menghadirkan aplikasi dan agen low-code berbasis AI yang aman, compliant, dan dapat diskalakan, memberdayakan perusahaan agar dapat melangkah dari tahap konsep ke tahap produksi, serta mendorong inovasi mitra lokal agar menjadi kuat dan berkelanjutan."

Lanskap digital Indonesia terus berkembang pesat, seiring banyaknya perusahaan yang memodernisasi sistem lama dan memperluas layanan digital untuk memenuhi kebutuhan akan kecepatan, keamanan, dan tata kelola yang semakin meningkat. Dengan semakin cepatnya pergeseran menuju AI agentik secara global, dengan 93% eksekutif perangkat lunak tengah mengembangkan atau merencanakan pembuatan agen AI khusus , OutSystems berfokus untuk memperluas ekosistem mitra yang membantu penyedia lokal menghadirkan aplikasi dan agen AI yang aman dan dapat diskalakan guna bersaing dan tumbuh di masa depan yang berpusat pada AI.

Dalam memimpin upaya tersebut di Indonesia, Andris membawa 25 tahun pengalaman kepemimpinan di bidang teknologi dan membangun jaringan kemitraan. Sebelum bergabung dengan OutSystems, ia memegang berbagai peran kepemimpinan di Cisco dan Hewlett Packard Enterprise (HPE), dan memimpin berbagai inisiatif yang memperkuat keterlibatan pelanggan, memperluas jaringan saluran distribusi, serta mempercepat inovasi digital lintas industri.

"Indonesia berada di titik penting dalam perjalanan transformasi digitalnya," kata Regional Vice President, Southeast Asia and Greater China Region, OutSystems, Arnold Consengco. "Seiring meningkatnya permintaan terhadap AI agentik dan low-code berbasis AI di seluruh kawasan Asia Pasifik, investasi kami di sini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memberdayakan perusahaan untuk berinovasi dengan cepat, memastikan keamanan dan kepatuhan, serta menciptakan ekosistem yang dapat berkembang secara berkelanjutan.,"

Lebih lanjut, Consengco mengatakan penunjukan Andris merupakan bagian penting dari fokus kami terhadap Indonesia sebagai pasar strategis di kawasan ini. Dengan pemahamannya yang mendalam terhadap lanskap perusahaan di Indonesia dan rekam jejaknya dalam membangun strategi berbasis teknologi yang berskala, kami sangat antusias menyambutnya untuk mendorong pertumbuhan dan memperluas kehadiran OutSystems di pasar ini."

OutSystems akan terus memperluas ekosistem mitranya di Indonesia melalui Partner Enablement Program dan jalur sertifikasi, dengan menyediakan berbagai alat yang membantu pelanggan menghadirkan aplikasi secara aman, terkelola, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Didirikan pada tahun 2001, jaringan OutSystems kini mencakup lebih dari 60 juta pengguna akhir, lebih dari 500 mitra, serta pelanggan aktif di 75+ negara dan lebih dari 20 industri. Selengkapnya kunjungi www.outsystems.com .

Tentang OutSystems

OutSystems adalah platform pengembangan low-code bertenaga AI terdepan yang dipercaya oleh ribuan pelanggan di seluruh dunia. Platform ini memberdayakan CEO, tim manajemen, dan pemimpin teknologi untuk membangun aplikasi misi-kritis dan sistem agentik yang mendorong pertumbuhan pendapatan, menyederhanakan operasi, serta menghadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Meskipun banyak organisasi menghadapi tantangan dalam mengubah uji coba AI menjadi implementasi sukses akibat keterbatasan talenta, sistem lama, data yang tidak sempurna, maupun solusi titik yang terfragmentasi, OutSystems menawarkan platform yang telah terbukti, dengan pengalaman pengembangan berbasis AI dan memungkinkan inovasi hingga 10x lebih cepat, sekaligus memberikan jaminan keamanan, skalabilitas, dan tata kelola yang terintegrasi.

Diakui sebagai pemimpin oleh para analis, eksekutif TI, pimpinan bisnis, serta pengembang di seluruh dunia, merek-merek global mempercayai OutSystems untuk berinovasi secepat dinamika pasar dan mengorkestrasi kolaborasi manusia + AI yang kuat di era agentic.

