Anker Innovations Pamerkan Koleksi Produk Pengisi Daya, serta Perangkat Rumah Pintar dan Hiburan di Ajang CES 2026

BELLEVUE, Wash., 9 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Anker Innovations, pemimpin industri teknologi konsumen, resmi meluncurkan koleksi produk generasi baru di CES 2026. Koleksi ini mencakup inovasi dari berbagai merek andalannya, termasuk Anker, eufy, dan soundcore.

Berikut adalah deretan produk unggulan yang diperkenalkan di CES 2026:

Anker Nano Charger (45W, Smart Display, 180° Foldable)

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)

Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, Clamp)

Anker Nano Docking Station (13-in-1, Triple Display, Built-In Removable Hub)

Anker SOLIX E10

eufy Bottle Washer S1 Pro

eufy Robot Vacuum Omni S2

eufy Video Doorbell S4

eufy Solar Wall Light Cam S4

eufy Smart Lock E40

Soundcore Aerofit 2 Pro

Soundcore Sleep A30 Special

Soundcore Boom Go 3i

Soundcore Nebula P1i

Soundcore Nebula X1 Pro

Selain koleksi produk tersebut, Anker Innovations juga mengumumkan, beberapa produk unggulan sukses meraih CES 2026 Innovation Awards. Produk-produk yang menjadi pemenang penghargaan ini meliputi Anker Prime Charger (160W, 3 Port, Smart Display), ANKER SOLIX C1000 Gen 2, eufy Robot Vacuum Omni S2, dan soundcore AeroFit 2 Pro.

Anker

Anker memperkenalkan generasi baru alat pengisian daya dengan identifikasi perangkat yang lebih cerdas, kinerja lebih cepat, dan efisiensi tinggi. Inovasi ini mencakup antarmuka visual pintar, pengisian daya nirkabel Qi2 25W yang lebih ngebut, serta teknologi AnkerSense™ View dan ActiveShield™ 5.0.

Produk andalannya adalah Anker Nano Charger (45W, Smart Display, Dapat Dilipat 180°). Pengisi daya ini memiliki layar pintar yang mampu mengenali model iPhone* dalam hitungan detik untuk optimalisasi daya. Dengan desain ringkas—47% lebih kecil dari charger 30W generasi sebelumnya—perangkat ini mampu menyemburkan daya 45W (50% lebih tinggi). Dilengkapi TÜV Certified Care Mode, perangkat ini mampu menjaga suhu baterai ponsel hingga 9°F lebih dingin dibandingkan charger 45W lainnya demi menjaga kesehatan baterai**. Produk ini tersedia mulai akhir Januari 2026 di anker.com dengan harga US$39,99.

Untuk pengisian daya nirkabel, Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dapat Dilipat) mendukung pengisian Qi2 hingga 25W untuk iPhone. Sistem pendingin Airflow menjamin pengisian daya yang stabil untuk banyak perangkat sekaligus. Tersedia mulai Kuartal I-2026 dengan harga US$149,99.

Untuk area kerja, Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, Model Jepit) hadir untuk menjaga kerapian meja, menyediakan daya hingga 70W dari satu port USB-C dan perlindungan lonjakan arus 1.500J. Tersedia mulai pertengahan April 2026 dengan harga US$69,99.

Anker juga meluncurkan Anker Nano Docking Station, docking station pertama dengan hub 6-in-1 yang dapat dilepas. Mendukung tiga layar, resolusi 4K, pengisian daya 100W, dan transfer data 10 Gbps. Tersedia di anker.com seharga US$149,99.

Anker SOLIX

Anker SOLIX memperkenalkan Anker SOLIX E10, Solusi Cadangan Daya Rumah Pintar Hibrida Pertama di Dunia. Spesifikasi lengkap akan diumumkan pada acara peluncuran digital pukul 10.00 pagi PT, 12 Januari 2026. Registrasi dan siaran langsung dapat diakses di: https://www.ankersolix.com/e10-whole-home-backup-solution

eufy Mom & Baby

Bottle Washer S1 Pro adalah mesin pencuci berkapasitas besar dengan disinfeksi otomatis 360°. Mampu memuat delapan set botol susu, alat ini menggunakan semprotan bertekanan tinggi 3D HydroBlast™ untuk menghilangkan residu susu, serta teknologi TurboDry™ yang mengeringkan botol dalam 40 menit guna mencegah bakteri. Prapemesanan dimulai 6 Januari di eufy.com, dan rilis resmi pada 9 Februari dengan harga US$469,99.

eufy Clean Robot Vacuum Omni S2 kini hadir dengan teknologi pel HydroJet™ dan daya isap AeroTurbo™ 30kPa. Dilengkapi CleanMind™ AI, robot ini mengenali jenis lantai dan tata letak ruangan untuk menyesuaikan mode pembersihan secara otomatis. Omni S2 juga mampu memproduksi air asam hipoklorit dan ozon dalam tangki untuk membasmi 99,99% kuman, serta menjadi robot vacuum pertama dengan fitur pengharum ruangan. Prapenjualan dimulai 6 Januari, dan tersedia di pasar mulai 20 Januari 2026 seharga US$1.599,99.

eufy Security

Di sektor keamanan, eufy menampilkan Video Doorbell S4 dengan teknologi eufy OmniTrack™ yang melacak pergerakan tamu secara akurat dan menyesuaikan zoom otomatis. Kamera 3K-nya memberikan pandangan panorama 180° yang jernih hingga jarak 26 kaki. Tersedia mulai Kuartal I-2026 seharga US$279,99.

Hadir pula Solar Wall Light Cam S4, kamera dengan fitur night vision berwarna 4K dan lensa F1.6. Kamera ini dapat diatur vertikal hingga 45° untuk menghilangkan titik buta, serta dilengkapi panel surya lepas-pasang dan baterai 10.000 mAh. Tersedia mulai Kuartal I-2026 seharga US$199,99.

Terakhir, Smart Lock E40 menawarkan teknologi pemindaian wajah 3D untuk akses tanpa sentuh yang cepat. Dilengkapi kamera 2K HD, baterai ganda (utama 15.000 mAh + cadangan 800 mAh), dan sertifikasi tahan air IP65. Smart lock ini mendukung Matter, Apple Home, dan ekosistem lainnya. Tersedia mulai Kuartal I-2026 di Home Depot seharga US$299,99.

Soundcore

Soundcore meluncurkan AeroFit 2 Pro, earbuds dengan desain open-ear pertama di dunia yang dilengkapi peredam bising aktif (ANC). Desain ini memungkinkan kenyamanan penggunaan jangka panjang sekaligus kemampuan meredam suara bising saat dibutuhkan. Tersedia mulai 6 Januari 2026 seharga US$179,99.

Sleep A30 Special hadir dengan sistem peredaman tiga lapis dan teknologi penyamaran suara dengkuran untuk tidur lebih nyenyak. Bekerja sama dengan Calm, pengguna mendapatkan akses konten cerita tidur gratis. Prapemesanan mulai 6 Januari 2026 seharga US$199,99.

Speaker portabel Boom Go 3i menawarkan output 15W, baterai 22 jam, dan sertifikasi tahan air IP68. Tersedia Februari-Maret 2026 seharga US$79,99.

Selain itu, Soundcore akan menghadirkan proyektor portabel Nebula P1i dengan desain lipat (flip-open) dan speaker yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, resolusi 1.080p, serta dukungan resmi Netflix dan Google TV. Nebula P1i akan tersedia pada awal 2026 dengan harga US$369.

Sebagai penutup, Soundcore juga meluncurkan Nebula X1 Pro yang sebelumnya dilansir melalui Kickstarter. Produk mobile theater station terpadu ini menggabungkan proyektor 4K triple-laser dengan tingkat kecerahan 3.500 ANSI lumen, sistem suara nirkabel 7.1.4 bersertifikasi Dolby Atmos, dua mikrofon nirkabel, serta pengaturan otomatis dengan adaptasi spasial berbasiskan AI. Nebula X1 Pro tersedia dengan harga US$4.999.

Soundcore juga menawarkan paket produk yang mencakup layar inflatable berukuran 200 inci dan pompa nirkabel yang dapat mengembang dalam waktu sekitar lima menit. Berbeda dari layar inflatable lain, produk ini tidak memerlukan aliran udara terus-menerus sehingga tetap senyap saat digunakan. Paket tersebut segera hadir pada Musim Semi 2026 dengan harga US$6.998.

Tentang Anker Innovations

Anker Innovations adalah pemimpin pasar global yang menawarkan solusi pengisi daya dan penyimpanan energi untuk rumah. Anker Innovations juga mengembangkan produk elektronik konsumen yang inovatif, serta mendukung sistem audio premium, perangkat hiburan seluler, dan ekosistem rumah pintar yang terus berkembang. Inovasi tersebut hadir melalui tiga merek utama Anker Innovations, yaitu Anker, eufy, dan Soundcore. Informasi selengkapnya tentang Anker Innovations dan berbagai mereknya tersedia di anker.com.

*Mampu mengenali iPhone seri 17 / 16 / 15; iPad Pro 11 inci (2024 / 2023 / 2021 / 2020), iPad Pro 12,9 inci (2022 / 2021 / 2020), serta iPad Pro 13 inci (2024). **Suhu baterai memengaruhi usia pakai baterai. Saat pengisian daya berlangsung dengan Care Mode dari Anker, suhu alat pengisi daya tetap terjaga 36°F lebih rendah dibandingkan standar internasional dan suhu baterai ponsel tercatat 9°F lebih rendah dibandingkan pengisi daya 45W lain. (Data laboratorium Anker: suhu maksimum baterai internal ponsel saat pengisian daya dari 0% hingga 100% pada suhu lingkungan 77°F.)

SOURCE Anker Innovations