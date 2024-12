Apresiasi Kolaborasi bersama Mitra Industri, Kemenparekraf Gelar Wonderful Indonesia Co-branding Award 2024 (WICA)

JAKARTA, Indonesia, 30 November 2024 /PRNewswire/ -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyelenggarakan Wonderful Indonesia Co-Branding Awards (WICA) 2024 sebagai bentuk apresiasi kolaborasi berbagai upaya mitra industri dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat empat kategori dalam penghargaan tahunan tersebut, yaitu The Rising Star, The Most Innovative Co-branding Initiative, The Most Engaging Co-branding Campaign, dan The Most Collaborative Brand. Acara tersebut dilaksanakan di Sarinah pada Jumat, 29 November 2024.