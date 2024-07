Bank asal Singapura UOB dan Woori Card asal Korea Selatan Jalin Kerja sama Kartu Pembayaran Inovatif yang Bersifat Resiprokal

Kerja sama ini merupakan kolaborasi pertama yang terjalin antara lembaga keuangan asal ASEAN dan Korea Selatan. Lewat kerja sama ini, pemegang kartu kredit dan debit UOB di ASEAN yang berkunjung ke Korea Selatan memperoleh fasilitas yang juga dimiliki pemegang kartu Woori Card di gerai-gerai lokal. Sebaliknya, sekitar 12 juta pemegang kartu Woori Card yang berkunjung ke Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam pun mendapatkan fasilitas yang dimiliki pemegang kartu UOB.

Kedua perusahaan akan mengkaji pola belanja pemegang kartunya masing-masing di setiap negara untuk memilih fasilitas yang paling cocok dengan pelanggan, termasuk sejumlah kategori seperti ritel, restoran, atraksi wisata, perjalanan wisata, dan akomodasi. Beberapa gerai juga telah berminat untuk bergabung dalam kerja sama ini, termasuk gerai mode Club 21, jaringan restoran COMO Group, dan Marina Bay Sands di Singapura. Sejumlah gerai asal Korea Selatan yang tertarik bergabung adalah Shinsegae Duty Free dan SPC Group, memiliki jaringan restoran terkenal seperti Paris Baguette, Baskin Robbins, dan Shake Shack. Daftar lengkap gerai yang bergabung dalam kerja sama tersebut segera diumumkan beberapa bulan mendatang.

UOB dan pemegang kartu Woori Card Mastercard akan memperoleh manfaat dari kolaborasi inovatif ini mulai Triwulan IV-2024, bertepatan dengan musim liburan akhir tahun. Sementara, pemegang kartu Visa juga dapat bergabung dalam waktu dekat.

"Perjalanan wisata telah meningkat pesat, khususnya beberapa tahun setelah pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bagian dari tren konsumen yang lebih memprioritaskan pengalaman. Korea Selatan selalu menjadi salah satu destinasi yang paling digemari pelanggan. Lewat kemitraan resiprokal dengan Woori Card, pelanggan bisa memperoleh program promosi dan fasilitas terbaik, seperti warga lokal di Korea Selatan. Di sisi lain, kemitraan ini ikut mempromosikan Singapura dan ASEAN sebagai destinasi pilihan warga Korea Selatan," jelas Jacquelyn Tan, Head, Group Personal Financial Services, UOB.

"Kami berterima kasih atas dukungan Woori Card dalam kemitraan resiprokal yang inovatif tersebut. Dengan fasilitas unggulan yang tersedia lewat kedua kartu ini, pelanggan memperoleh semakin banyak manfaat. Kemitraan ini mencerminkan komitmen UOB dalam memenuhi pilihan gaya hidup dan preferensi pelanggan dengan menyediakan berbagai manfaat di sektor pariwisata dan hiburan sebagai bagian dari strategi kartu pembayaran UOB."

"Kami gembira berkolaborasi dengan UOB. Kami sangat optimis bahwa kemitraan strategis ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang akan menikmati berbagai fasilitas dari UOB di gerai-gerai yang terletak di destinasi wisata favoritnya," kata Andrew Park, Chief Digital Officer and Head, Group of Platform Business, Product Innovation and IT, Woori Card.

Korea Selatan sebagai destinasi favorit pemegang kartu UOB

Ide kerja sama kartu pembayaran resiprokal ini tercetus setelah data UOB mengungkapkan Korea Selatan sebagai destinasi wisata favorit pemegang kartu UOB di ASEAN. Korea Selatan juga menjadi destinasi terpopuler di Asia Pasifik[1] versi pemegang kartu UOB, terlihat dari aktivitas belanja mereka yang memakai mata uang asing pada tahun lalu. Pemegang kartu asal Singapura paling banyak berbelanja di Korea Selatan pada 2023, diikuti pemegang kartu asal Thailand dan Malaysia. Dari sisi momentum pertumbuhan nilai belanja yang menggunakan kartu UOB, Korea Selatan berada di posisi kedua tahun lalu, mencatat kenaikan 60% secara tahunan. Pertumbuhan nilai belanja ini paling banyak berasal dari pemegang kartu asal Indonesia, diikuti pemegang kartu asal Malaysia dan Singapura, masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.

"Melalui kemitraan ini, Woori Card berkomitmen menyediakan program promosi yang paling relevan dengan pemegang kartu UOB ketika berlibur ke Korea Selatan. Dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin dengan gerai-gerai yang paling banyak dikunjungi pemegang kartu UOB, kami akan mengembangkan program promosi yang dirancang khusus agar semakin banyak kemudahan yang didapatkan pemegang kartu UOB", jelas Andrew Park, Woori Card.

Dalam konteks yang lebih luas, survei menunjukkan, Korea Selatan termasuk dalam daftar lima besar destinasi yang ingin dikunjungi warga Singapura[2] pada tahun lalu. Menurut statistik yang dirilis Singapore Tourism Board (STB) pada Februari tahun ini, wisatawan Korea Selatan merupakan salah satu dari 10 negara asal wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura. Lebih lagi, Korea Selatan menjadi negara asal wisatawan asing terbesar kedua di luar ASEAN yang berkunjung ke Singapura pada Semester I-2023, berkontribusi sebesar 8,1% terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing, hanya terpaut 0,1% dari Tiongkok[3].

Memperkuat status UOB dan Woori Card sebagai pemimpin segmen pasar pariwisata dan hiburan

Kemitraan resiprokal ini melambangkan komitmen UOB dan Woori Card dalam melayani kebutuhan gaya hidup dan preferensi pelanggan dengan menyediakan berbagai manfaat di sektor pariwisata dan hiburan sebagai bagian dari strategi kartu pembayaran. Dengan demikian, kemitraan ini akan meningkatkan industri pariwisata Singapura, Korea Selatan, dan ASEAN.

Di antara empat kategori belanja teratas, yakni gerai, restoran, perjalanan wisata, dan hiburan, dua kategori terakhir memiliki pertumbuhan terpesat dari sisi nilai tagihan kartu di antara pemegang kartu UOB sepanjang Triwulan I-2024. Kategori perjalanan wisata meningkat 23%, dan nilai tagihan kartu di pasar luar negeri juga meningkat 20%, bahkan kategori hiburan melesat lebih dari tiga kali lipat dari periode serupa pada tahun sebelumnya.

Dari sisi acquiring merchants[4], nilai belanja dengan kartu kredit dan debit VISA dan Mastercard meningkat 9% secara tahunan pada Triwulan I-2024. Kartu-kartu pembayaran yang terdaftar di luar negeri memiliki kenaikan di atas 16%, lebih besar dua kali lipat dari nilai tagihan kartu domestik yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,5%. Salah satu hal yang melatarbelakangi tren kenaikan ini adalah arus kunjungan wisatawan ke Singapura untuk menyaksikan konser dan pertunjukan kelas dunia, termasuk "Taylor Swift | The Eras Tour"[5], "Ed Sheeran's + – = ÷ × Tour"[6], serta kemitraan antara UOB, STB, dan Marina Bay Sands. Meski nilai tagihan kartu domestik meningkat 7,5%, nilai belanja pemegang kartu UOB di Singapura melampaui angka pertumbuhan tersebut, mencatat kenaikan hampir 20%.

Tentang UOB

UOB adalah bank terkemuka di Asia. UOB memiliki kantor pusat di Singapura dan anak usaha di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, serta Vietnam. Lebih lagi, UOB juga didukung jaringan global yang mencakup sekitar 500 kantor cabang dan perwakilan di 19 negara dan wilayah yang tersebar di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak terbentuk pada tahun 1935, UOB berkembang secara organik dan melakukan sejumlah akuisisi strategis. Kini, UOB memiliki peringkat kredit tertinggi sebagai salah satu bank terbaik di dunia: Aa1 dari Moody's Investors Service, serta AA- dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings.

Selama hampir sembilan dekade, UOB menjalankan pendekatan yang memprioritaskan nasabah untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang. Untuk itu, UOB selalu menyediakan layanan yang relevan dengan menjunjung tinggi jiwa kewirausahaan dan melakukan hal yang benar bagi nasabah. UOB juga membangun masa depan ASEAN—bagi masyarakat dan pelaku bisnis di ASEAN, serta terlibat dalam perkembangan ASEAN.

UOB menghubungkan pelaku bisnis dengan berbagai peluang di ASEAN melalui jangkauan regional terbaik. UOB juga memanfaatkan data dan analisis untuk berinovasi dan menciptakan pengalaman serta solusi perbankan yang dipersonalisasi menurut kebutuhan dan preferensi setiap nasabah yang terus berkembang. UOB pun berkomitmen membantu pelaku bisnis membangun masa depan berkelanjutan dengan meningkatkan inklusi sosial, membuat dampak positif bagi lingkungan hidup, serta mencapai kemajuan ekonomi. UOB memegang prinsip sebagai penyedia jasa keuangan yang bertanggung jawab, serta selalu mendukung pembangunan sosial, terutama di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan sekaligus melakukan hal yang benar demi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tentang Woori Card

Woori Card terbentuk pada April 2013 setelah memisahkan diri dari Woori Bank*. Setelah beroperasi secara independen, Woori Card terus memperkuat kapabilitas bisnis di sektor kartu kredit dan meningkatkan daya saing di sektor nonperbankan yang berada dalam naungan Woori Financial Group.

Dengan jaringan dan basis pelanggan yang luas, Woori Card menjalankan strategi bisnis yang lebih optimal sebagai perusahaan kartu kredit yang terafiliasi dengan Woori Financial Group. Woori Card juga aktif mempromosikan bisnis-bisnis baru sebagai motor penggerak pertumbuhan.

Bervisi untuk menjadi perusahaan keuangan yang menciptakan nilai tambah masa depan dengan inovasi masa kini, Woori Card selalu mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Woori Card juga memperkuat jangkauan pasar lewat kolaborasi yang terjalin dengan berbagai mitra di beragam industri.

*Woori Bank

Woori Bank berdiri pada 1899, memiliki 25,5 juta nasabah, 580 jaringan di 24 negara, dan 711 kantor cabang di Korea.

[1] Di luar lima negara ASEAN yang dijangkau UOB, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam

[2] Berdasarkan survei Google (2023) dan National Association of Travel Agents in Singapore (2023)

[3] Data dari ASEAN Statistical Brief (2023)

[4] Gerai-gerai yang memilih UOB sebagai pihak yang memproses transaksi kartu kredit dan debit.

[5] UOB adalah Sponsor Resmi (Official Bank and Presale Partner) "Taylor Swift | The Eras Tour" ( di Singapura.

[6] UOB adalah Sponsor Resmi (Regional Presenting Sponsor) "Ed Sheeran: + – = ÷ × Tour" di Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

