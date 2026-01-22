"BE BOLD & GLOBAL": BE International Raih Prestasi Gemilang di Ajang Functional Foods for Wellness Awards 2026

Produk Unggulan yang Meraih Penghargaan pada 2026: Seri Produk BElixz

"Functional Foods for Wellness Awards" mengapresiasi sejumlah produk yang memiliki efektivitas, inovasi, dan kualitas unggulan di industri kesehatan. Tahun ini, tiga produk unggulan dari seri BElixz berhasil meraih gelar juara di kategori masing-masing.

BElixz SHIRUTO: "Annual Immune Function Product Award"

Menjaga Daya Tahan Tubuh di tengah Berbagai Tekanan

Pemenang "Annual Immune Function Product Award", BElixz SHIRUTO hadir sebagai solusi kesehatan untuk dunia modern yang penuh paparan virus dan tekanan lingkungan.

Alih-alih sekadar "meningkatkan" imunitas, tubuh membutuhkan keseimbangan—sistem imun yang sigap, responsif, dan terkoordinasi dengan baik. BElixz SHIRUTO merupakan produk suplemen kesehatan asal Jepang yang mendukung imunitas tubuh, serta dapat dikonsumsi setiap hari. Keunggulan BElixz SHIRUTO terletak pada bahan utama berikut:

IP-PA1, ekstrak gandum hasil fermentasi yang telah dipatenkan. Bahan ini telah diteliti secara lengkap oleh Prof. Hiroyuki Inagawa, PhD. Proses pengembangannya melalui metode budidaya khusus yang dipatenkan di lebih dari 10 negara.

Dikombinasikan dengan Beta-glucan dan Vitamin C, SHIRUTO mengaktifkan makrofag dan memperkuat komunikasi antara sel imun. Hal ini ikut menjaga respons imun tetap kuat, tanpa berlebihan. Dengan mendukung imunitas bawaan (respons cepat) dan adaptif (berbasiskan memori), SHIRUTO membantu sistem imun siap menghadapi tantangan sehari-hari.

BElixz I-VXION: "Annual Vision & Eye Health Product Award"

Menjaga Kesehatan Mata pada Era Layar Digital

BElixz I-VXION meraih Annual Vision & Eye Health Product Award setelah menjawab tantangan utama dalam gaya hidup modern yang terpapar layar digital.

Aktivitas bekerja, belajar, dan hiburan yang berpusat pada layar digital menyebabkan mata mengalami kelelahan dan ketidaknyamanan pada berbagai kelompok usia. Diformulasikan sesuai standar kualitas Jepang, BElixz I-VXION mengandung tiga bahan utama:

Ekstrak Marigold : didukung hak paten internasional, menyediakan Lutein dan Zeaxanthin dengan rasio emas 5:1, serta diperkaya Meso-Zeaxanthin .

didukung hak paten internasional, menyediakan dan dengan rasio emas 5:1, serta diperkaya . Ekstrak Maqui Berry : Banyak mengandung Delphinidin .

Banyak mengandung . Ekstrak Black Currant: Mengandung Anthocyanins.

Formula ini memberikan lima manfaat utama bagi mata: melindungi mata dari cahaya biru, meningkatkan produksi air mata, melancarkan aliran darah di sekitar mata, menjaga tekanan intraokular yang sehat, serta memperbaiki bidang penglihatan. Cocok untuk kalangan profesional, pelajar, hingga lansia, I-VXION menjaga mata tetap fokus dan nyaman dari dalam.

BElixz LIVCORE: "Annual Liver Health Product Award"

Mendukung Organ Utama yang Mendetoksifikasi Tubuh

Sebagai pemenang "Annual Liver Health Product Award", BElixz LIVCORE merawat organ yang bekerja paling keras dalam tubuh.

Pola makan modern, kurang istirahat, dan konsumsi makanan olahan sangat membebani fungsi hati—"organ yang bekerja senyap" dan berperan penting dalam detoksifikasi dan metabolisme namun sering diabaikan kesehatannya. BElixz LIVCORE merupakan formula pendukung kesehatan hati yang melengkapi rutinitas kesehatan sehari-hari.

BElixz LIVCORE memiliki lima bahan utama yang bersumber dari berbagai negara, yaitu Ekstrak Biji Brokoli, Milk Thistle, Artichoke, Kunyit, dan Kayu Oak Perancis. Kombinasi bahan ini bekerja secara sinergis untuk:

Mendukung proses detoksifikasi alami.

Membantu pembuangan racun dan limbah tubuh.

Memberikan perlindungan antioksidan dan antiinflamasi.

Memberi energi untuk fungsi hati ketika mendetoksifikasi tubuh.

Ketimbang membersihkan tubuh dalam jangka pendek, LIVCORE merawat organ hati sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Pendekatan Holistik Menuju BE BOLD & GLOBAL

Imunitas, kesehatan mata, dan fungsi hati mungkin terkesan tidak berkaitan, namun dalam kehidupan modern, ketiganya saling terhubung. Saat ketiga sistem ini bekerja selaras, tubuh semakin siap menghadapi tekanan internal maupun eksternal.

Mendukung tubuh dari berbagai sisi, BElixz SHIRUTO, I-VXION, dan LIVCORE membentuk rangkaian solusi suplemen kesehatan yang relevan dengan gaya hidup masa kini. Kesehatan modern bukan tentang kesempurnaan, melainkan konsistensi. Dengan dukungan yang tepat setiap hari, menjaga kesehatan menjadi bagian alami dari kehidupan.

Merayakan pencapaian ini, BE International selalu berkomitmen memberdayakan masyarakat menuju BE BOLD dalam merawat kesehatan dan membawa kesehatan tersebut ke tingkat GLOBAL.

SOURCE BE International