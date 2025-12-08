Berbagai Perusahaan di Kawasan APME Targetkan Pertumbuhan Bisnis, Rencana Rekrutmen Naik Menjadi +31% untuk Triwulan I-2026: Survei ManpowerGroup Employment Outlook Edisi Terbaru
09 Des, 2025, 01:00 WIB
- Net Employment Outlook (NEO) untuk Triwulan I-2026 di Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) mencapai +31%.
- Sektor Informasi serta Keuangan & Asuransi memiliki rencana rekrutmen tertinggi dengan NEO +38%, diikuti sektor Teknologi & Layanan TI (+37%), serta sektor Profesional, Sains & Layanan Teknis (+36%).
- 44% perusahaan di kawasan APME memiliki rencana rekrutmen pada Triwulan I-2026, bahkan ekspansi perusahaan menjadi alasan utama di balik rekrutmen (40%).
SINGAPURA, 9 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Optimisme dalam rekrutmen kerja di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) terus meningkat. Berbagai perusahaan melaporkan Net Employment Outlook (NEO) yang telah disesuaikan secara musiman sebesar +31% untuk Triwulan I-2026 — meningkat tiga poin dari Triwulan IV-2025 dan tujuh poin dari Triwulan I-2025.
Survei yang melibatkan 12.193 perusahaan di 10 negara dan wilayah APME menemukan: 44% perusahaan berencana menambah jumlah tenaga kerja, 13% memproyeksikan pengurangan staf, 39% akan mempertahankan jumlah karyawan saat ini. Sementara, 4% perusahaan masih belum yakin tentang perubahan jumlah tenaga kerja pada triwulan mendatang.
Selain India (+52%) dan Uni Emirat Arab (+46%), aktivitas rekrutmen relatif lesu. NEO Tiongkok (+24%) menurun sembilan poin; Hong Kong (+1%) mencatat NEO terendah di kawasan, begitu pula secara global. Australia (+18%) dan Singapura (+15%) juga menurun masing-masing enam dan lima poin.
"Rencana rekrutmen di Asia Pasifik dan Timur Tengah menunjukkan pergeseran menuju pertumbuhan yang lebih terarah. Berbagai perusahaan menempuh ekspansi secara strategis, memprioritaskan fungsi kerja yang mendukung inovasi dan kemampuan beradaptasi. India dan Timur Tengah menjadi pendorong utama di balik momentum ini, sedangkan pasar lain di Asia Pasifik mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati karena kondisi ekonomi menentukan tingkat kepercayaan. Strategi ini membangun kekuatan jangka panjang — berinvestasi pada keterampilan kerja yang tepat agar tetap kompetitif di pasar yang terus berubah," ujar François Lançon, Regional President, Asia Pacific & Middle East, ManpowerGroup.
Survei selengkapnya: www.manpowergroup.com.sg/meos-apme
