Berbagai Perusahaan di Kawasan APME Targetkan Pertumbuhan Bisnis, Rencana Rekrutmen Naik Menjadi +31% untuk Triwulan I-2026: Survei ManpowerGroup Employment Outlook Edisi Terbaru

Survei yang melibatkan 12.193 perusahaan di 10 negara dan wilayah APME menemukan: 44% perusahaan berencana menambah jumlah tenaga kerja, 13% memproyeksikan pengurangan staf, 39% akan mempertahankan jumlah karyawan saat ini. Sementara, 4% perusahaan masih belum yakin tentang perubahan jumlah tenaga kerja pada triwulan mendatang.

Selain India (+52%) dan Uni Emirat Arab (+46%), aktivitas rekrutmen relatif lesu. NEO Tiongkok (+24%) menurun sembilan poin; Hong Kong (+1%) mencatat NEO terendah di kawasan, begitu pula secara global. Australia (+18%) dan Singapura (+15%) juga menurun masing-masing enam dan lima poin.

"Rencana rekrutmen di Asia Pasifik dan Timur Tengah menunjukkan pergeseran menuju pertumbuhan yang lebih terarah. Berbagai perusahaan menempuh ekspansi secara strategis, memprioritaskan fungsi kerja yang mendukung inovasi dan kemampuan beradaptasi. India dan Timur Tengah menjadi pendorong utama di balik momentum ini, sedangkan pasar lain di Asia Pasifik mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati karena kondisi ekonomi menentukan tingkat kepercayaan. Strategi ini membangun kekuatan jangka panjang — berinvestasi pada keterampilan kerja yang tepat agar tetap kompetitif di pasar yang terus berubah," ujar François Lançon, Regional President, Asia Pacific & Middle East, ManpowerGroup.

Survei selengkapnya: www.manpowergroup.com.sg/meos-apme

