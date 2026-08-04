Bidik Pasar "Aftermarket" Otomotif, ZF Aftermarket Gandeng MKN sebagai Distributor Tunggal TRW di Indonesia

Penunjukan MKN merupakan bagian dari langkah strategis ZF setelah merampungkan integrasi operasional TRW di kawasan ASEAN. Kemitraan dengan MKN, salah satu distributor suku cadang otomotif terkemuka di Indonesia, juga menjadi upaya perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar Independent Aftermarket (IAM) kendaraan penumpang yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan menjanjikan.

Teoh Chee How, Vice President, ZF Aftermarket, yang juga menjabat Head, Asia Pacific, menilai Indonesia sebagai salah satu pasar paling strategis bagi pertumbuhan ZF Aftermarket di tingkat global. Dengan sekitar 27,3 juta kendaraan yang beroperasi, termasuk 20,9 juta mobil penumpang, Indonesia menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara.

Benny Liem, Country Head, ZF Aftermarket Indonesia, mengatakan: "Kolaborasi ini memadukan keunggulan produk ZF Aftermarket dengan jaringan distribusi MKN yang telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Didukung pusat distribusi di berbagai daerah dan rantai pasok yang terintegrasi, MKN akan memastikan pengiriman produk yang lebih cepat sekaligus menjaga ketersediaan produk TRW secara konsisten di seluruh Indonesia."

MKN sendiri telah memiliki pengalaman panjang dalam distribusi suku cadang otomotif dengan jaringan yang tersebar di berbagai daerah melalui kantor cabang dan mitra distributor. Melalui kerja sama ini, ZF akan memanfaatkan keunggulan jaringan logistik dan rantai pasok MKN agar produk TRW semakin mudah diperoleh pelanggan di seluruh Indonesia.

Freddy Thamrin, Head, Brand, MKN, mengatakan: "Perusahaan kami berfokus pada tiga aspek utama, yakni Availability, Service, dan Aftersales. Melalui jaringan distribusi nasional, tim khusus yang menangani TRW, serta dukungan layanan garansi yang menyeluruh, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia."

Dalam acara tersebut, ZF Aftermarket juga memperkenalkan sejumlah produk unggulan TRW, antara lain:

Brake Pads – memiliki daya tahan yang tinggi terhadap panas dan memberikan performa pengereman yang andal.

– memiliki daya tahan yang tinggi terhadap panas dan memberikan performa pengereman yang andal. Brake Discs – diproduksi sesuai standar internasional untuk meningkatkan daya tahan dan keselamatan berkendara.

– diproduksi sesuai standar internasional untuk meningkatkan daya tahan dan keselamatan berkendara. Shock Absorbers – menghadirkan keseimbangan antara stabilitas berkendara dan kenyamanan penumpang sebagai Produk Premium dengan Harga Terjangkau.

ZF optimistis bahwa pasar suku cadang otomotif di Indonesia akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan permintaan terhadap komponen pengganti berkualitas tinggi. Di tengah kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap aspek keselamatan berkendara, terutama setelah masa garansi kendaraan berakhir, TRW diposisikan sebagai suku cadang alternatif yang bertaraf premium dengan kualitas setara OEM yang tetap ditawarkan pada harga yang kompetitif.

Untuk segmen mobil penumpang, TRW menawarkan beragam produk, mulai dari hydraulic cylinder, komponen sistem pengereman, shock absorber, hingga sistem linkage. Di Indonesia, komponen pengereman, hydraulic cylinder, dan shock absorber menjadi lini produk dengan permintaan terbesar. Didukung pengalaman panjang TRW sebagai pemasok original equipment (OE) serta keahlian teknik global ZF, seluruh produk dikembangkan untuk memenuhi standar keselamatan berkendara dan keandalan yang ketat, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, ZF Aftermarket dan MKN berkomitmen memperluas jangkauan produk TRW di seluruh Indonesia dengan menghadirkan ketersediaan produk yang lebih baik, kualitas yang tepercaya, serta layanan yang semakin optimal bagi pelanggan.

Tentang ZF Aftermarket

Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri aftermarket otomotif, ZF Aftermarket menghadirkan berbagai solusi untuk memenuhi kebutuhan bengkel, diler, dan pemilik kendaraan niaga, baik saat ini maupun di masa depan. Berbekal pengalaman sebagai pemasok original equipment (OE) serta kemitraan yang kuat di industri otomotif, ZF Aftermarket mengembangkan berbagai solusi inovatif melalui portofolio merek globalnya, seperti ZF, LEMFÖRDER, SACHS, TRW, dan WABCO. Melalui visi "Maximizing Mobility Uptime", ZF Aftermarket berkomitmen membantu pelanggan meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu henti operasional, serta mendorong kinerja bisnis melalui produk berkualitas tinggi, layanan yang komprehensif, dan solusi ekosistem yang terintegrasi.

SOURCE ZF Aftermarket