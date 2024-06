BIDV memilih OpenWay sebagai pengganti CMS untuk mencapai keunggulan digital

MONT-SAINT-GUILBERT, Belgia, 25 Juni, 2024 /PRNewswire/ -- The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), bank terbesar di Vietnam berdasarkan aset ($72 miliar), memilih OpenWay dalam mempelopori proyek transformasi digitalnya. OpenWay adalah vendor terkemuka dalam teknologi pembayaran digital. Kerja sama ini menggantikan manajemen kartu dan sistem pembayaran BIDV menjadi platform perangkat lunak pembayaran digital Way4 terbaik milik OpenWay.