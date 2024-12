Bingung Ingin Habiskan Malam Tahun Baru di Jakarta? 3 Rekomendasi Acara Konser Malam Tahun Baru Ini Bisa Jadi Pilihan

Menjelang malam tahun baru, kamu ada rencana pergi kemana nih, Sob? Kalau kamu malas bepergian ke luar kota karena takut macet, menikmati konser di Jakarta bisa jadi pilihan seru, lho! Nah, biar kamu ada gambaran mengenai lokasi mana aja yang menyelenggarakan konser malam tahun baru, yuk simak rekomendasi acara konser dari Kementerian Pariwisata di malam pergantian tahun berikut ini!

1. Sorak Sorai Fest di Taman Mini Indonesia Indah

Sumber: jakcation.id

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) makin hits sejak tampil dengan wajah barunya pada September 2023, Sob! Destinasi wisata ini jadi favorit pengunjung berkat berbagai wahana seru dan menarik yang ditawarkannya. Kalau kamu ingin menghabiskan malam tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah bersama pasangan, keluarga atau kerabat terdekat, kamu bisa datang ke acara Sorak Sorai Fest.

Acara ini berlangsung dari tanggal 30 Desember hingga 1 Januari 2025 di Istana Boneka. Line-up-nya keren banget, Sob! Ada Tiara Andini, Kunto Aji, Aldi Taher, Tipe-X, For Revenge, Endah N Rhesa, GAC (Gamaliel, Audrey, Cantika), Project Pop, dan Diskopantera. Jangan sampai ketinggalan ya!

2. Magical Night with D'Masiv - Hotel Le Meridien, Jakarta

Sumber: liputan6.com

Masih ingat penggalan lirik ini?

Kau hancurkan aku dengan sikapmu

Tak sadarkah kau telah menyakitiku?

Lelah hati ini meyakinkanmu

Cinta ini membunuhku..~

Yup, lirik legendaris dari D'Masiv yang menjadi hits di blantika musik Indonesia pada 2008! Nah, biar malam tahun barumu semakin berkesan oleh suguhan musik dari grup musik D'Masiv, kamu bisa datang ke Hotel Le Meridien Jakarta tepat pada 31 Desember 2024.

Dengan tema Magical Night in New York, grup band D'Masiv bakal membawakan suasana ala Times Square New York langsung ke Jakarta, Sob! Dalam konsernya ini, D'Masiv siap membawakan 15 lagu andalan mereka yang pasti bikin nostalgia sekaligus seru-seruan bareng. Jangan lewatkan momen spesial ini!

3. BIG BANG Festival - JIExpo Kemayoran, Jakarta

Sumber: jakcation.id

Mau belanja murah sambil menikmati sajian musik malam tahun baru? Yuk, datang ke event Big Bang Festival 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sob! Acara tahunan ini adalah surga bagi para pecinta belanja, musik, dan hiburan.. Dengan konsep yang seru, festival ini menggabungkan bazar belanja, hiburan musik, kuliner, dan berbagai kegiatan interaktif dalam satu tempat.

Selain itu, kamu juga bisa menikmati penampilan keren dari beberapa band lokal tanah air dan juga menyaksikan pertunjukan kembang api yang menghiasi langit malam Jakarta, Sob. Jangan sampai ketinggalan ya!

Supaya kamu tidak ketinggalan informasi seputar destinasi wisata, event dan beragam fakta menarik di dalamnya, silakan cek di website event.indonesia.travel atau follow Instagram @winner.wonderfulevents, ya. Yuk! Liburan #DiIndonesiaAja agar lebih mengenal ragam budaya serta mendukung peningkatan ekonomi di Indonesia.

SOURCE Kementerian Pariwisata Republik Indonesia