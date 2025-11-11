Bisnis Singapura Menjangkau Dunia: Satu dari Empat Bisnis Menjual ke Mancanegara Dengan PayPal

Tiga industri vertikal teratas yang mendorong pertumbuhan lintas batas Singapura adalah industri game, kecantikan, dan mode dengan nilai transaksi lebih dari AS$1,6 miliar 1 .





. Di luar A.S., bisnis Singapura menangkap permintaan konsumen baru di Meksiko, di mana pembeli beralih ke Singapura untuk mendapatkan produk mode dan kecantikan.

SINGAPURA, 12 November 2025 /PRNewswire/ -- Lebih dari 90.000 bisnis Singapura berjualan ke manca negara dengan PayPal. Jumlah ini mewakili 25% dari 356.1002 bisnis terdaftar di Singapura, sehingga menegaskan bagaimana perdagangan digital memperkuat jangkauan global bagi bisnis lokal. Bersama-sama, lebih dari 14 juta pelanggan global berbelanja dari bisnis asal Singapura dengan menggunakan PayPal.

Berdasarkan data transaksi lintas batas global dari PayPal selama satu tahun 3, wawasan terbaru menyoroti Singapura sebagai kekuatan baru dalam perdagangan digital global. Dengan lebih dari 60 juta transaksi lintas batas yang diproses selama periode tersebut, temuan ini menyoroti ketahanan dan relevansi internasional bisnis Singapura, terutama di sektor yang tinggi pertumbuhannya seperti game, mode, kecantikan, produk digital, dan perangkat lunak.

"PayPal terus menjadi mitra tepercaya bagi bisnis Singapura yang berekspansi ke mancanegara. Merek kami memberikan kepercayaan kepada pembeli internasional untuk membeli dari bisnis lintas batas. Saat ini, satu dari empat bisnis lokal menjual ke mancanegara dengan PayPal. Dengan solusi dan infrastruktur pembayaran digital kami yang aman, bisnis terkecil sekalipun dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Misalnya, merek Singapura mendapatkan daya tarik di pasar yang tinggi pertumbuhannya seperti Meksiko, terutama di bidang mode dan kecantikan. Dengan penawaran produk seperti PayPal Ads dan PayPal Rewards yang tersedia di beberapa pasar internasional, kami membantu bisnis lokal mengembangkan basis pelanggan global dan membangun ketahanan di lingkungan perdagangan yang dinamis saat ini. Kami harap dapat memperkenalkan lebih banyak solusi di tahun 2026 untuk lebih menyederhanakan ekspansi internasional bagi pelaku bisnis," kata Matthew Lucas, Wakil Presiden dan Head of Cross Border Trade di PayPal.

3 Bisnis Vertikal Teratas Dengan Nilai Transaksi Tahunan Tertinggi: Game, Kecantikan, dan Mode

Pertumbuhan lintas batas Singapura didorong oleh tiga sektor utama - game, kecantikan, dan mode - dengan keseluruhan nilai transaksi lebih dari AS$1,6 miliar. Game adalah kategori lintas batas yang paling banyak dibeli di Singapura, dengan nilai transaksi lebih dari AS$ 593 juta dan rata-rata 1,7 juta transaksi setiap bulan. Amerika Serikat (A.S.) adalah negara yang paling banyak membeli dari bisnis Singapura dengan lebih dari 500.000 pembelian setiap bulan, diikuti oleh Jerman (lebih dari 230.000), Jepang (lebih dari 175.000), Inggris (lebih dari 100.000), dan Prancis (lebih dari 84.000), yang menunjukkan permintaan yang kuat dari negara-negara maju.

Ekspor gaya hidup terkuat kedua di Singapura adalah kecantikan, dengan nilai transaksi lebih dari AS$411 juta dan rata-rata 898.000 transaksi setiap bulan. Permintaan terkonsentrasi pada koridor perdagangan yang sedang berkembang seperti Meksiko dengan lebih dari 297.000 pembelian setiap bulan, diikuti oleh Amerika Serikat (lebih dari 25.000), Australia (lebih dari 21.000), dan Tiongkok (lebih dari 16.000). Perpaduan ini menunjukkan bahwa merek kecantikan dan kesehatan asal Singapura, menjadi daya tarik global dan mendapat sambutan positif di pasar khusus maupun pasar kompetitif di luar Asia.

Nilai transaksi ekspor mode mencapai lebih dari AS$636 juta dengan rata-rata 737.000 transaksi setiap bulan. Permintaan tertinggi berasal dari Amerika Serikat (lebih dari 230.000 pembelian setiap bulan), Meksiko (lebih dari 194.000), Jepang (lebih dari 118.000), dan Jerman (lebih dari 18.000). Mulai dari label independen hingga berbagai nama terkenal, bidang mode Singapura memiliki penggemar setia di negara maju maupun negara yang sedang berkembang pesat.

Selain ekspor gaya hidup terkemuka ini, bisnis Singapura juga melakukan peningkatan untuk produk digital, komputer dan perangkat lunak. Produk digital mencakup pembelian dalam aplikasi, langganan, dan konten digital, dengan nilai transaksi lebih dari AS$276 juta dan rata-rata 665.000 transaksi setiap bulan. Permintaan terbanyak berasal dari Amerika Serikat (lebih dari 254.000 pembelian setiap bulan), Jerman (lebih dari 92.000), dan Kanada (lebih dari 34.000). Secara keseluruhan, jumlah ini menyoroti skalabilitas bisnis Singapura dan peran penting infrastruktur pembayaran tepercaya yang memungkinkan pertumbuhan mereka di dunia internasional.

Diversifikasi di Luar Koridor Tradisional

Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi koridor terbesar di Singapura dengan nilai pembelian lebih dari AS$830 juta, wawasan terbaru menunjukkan bahwa bisnis Singapura semakin memanfaatkan pertumbuhan baru di luar pasar tradisional. Meksiko muncul sebagai destinasi yang berkembang pesat, dengan pembelian lebih dari 7 juta senilai lebih dari AS$370 juta, terutama di bidang mode dan kecantikan.

Metodologi

Wawasan di PayPal Global Beat 2025 adalah berdasarkan data transaksi lintas batas internal PayPal pada tanggal 1 April 2024-31 Maret 2025. Laporan ini mengamati arus perdagangan dari Singapura ke pasar internasional, menganalisis volume dan nilai transaksi di seluruh koridor vertikal dan koridor pembeli teratas. Lihat wawasan lain dari PayPal Global Beat 2025 di sini.

Tentang PayPal

PayPal telah merevolusi perdagangan dunia selama lebih dari 25 tahun. PayPal menciptakan pengalaman inovatif dengan membuat pengiriman uang, penjualan, dan belanja menjadi sederhana, personal, dan aman. PayPal mendukung konsumen dan bisnis di sekitar 200 pasar untuk bergabung dan berkembang dalam ekonomi global. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.paypal.com, https://about.pypl.com, dan https://investor.pypl.com.



1 Berdasarkan total nilai transaksi dari 3 perusahaan vertikal lintas batas yang paling banyak dibeli untuk bisnis Singapura: Game (lebih dari AS$ 593 juta); Kecantikan (lebih dari AS$ 411 juta); Mode (lebih dari AS$ 636 juta). PayPal Global Beat 2025 tersedia di di sini

2Departemen Statistik Singapura, 2025

3 PayPal Global Beat 2025 mengungkap data transaksi lintas batas internal PayPal pada tanggal 1 April 2024-31 Maret 2025

