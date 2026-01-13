BNI Satukan Pembiayaan Perdagangan Global di Trade Innovation Finastra untuk jauh lebih mempercepat proses orientasi nasabah

Platform tunggal terpusat ini merampingkan pengoperasian perdagangan global, meningkatkan kecepatan, transparansi, dan skalabilitas

JAKARTA, Indonesia, 13 Januari 2026 /PRNewswire/ - Finastra adalah pemimpin global dalam perangkat lunak layanan keuangan. Finastra mengumumkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, berhasil mempercepat proses orientasi nasabah hingga sekitar 25%, dengan menyatukan pengoperasian pembiayaan perdagangan domestik maupun internasionalnya di Finastra Trade Innovation. Penerapan sistem terpusat ini menggantikan beberapa sistem lama dan menghasilkan siklus persetujuan lebih singkat serta sumber kebenaran tunggal untuk pelaporan di seluruh wilayah BNI.

BNI memilih Trade Innovation Finastra untuk mengkonsolidasikan proses pembiayaan perdagangan yang terpisah-pisah, memodernisasi kepatuhan, dan memungkinkan pemrosesan maupun analitik di waktu nyata. Finastra menyediakan layanan implementasi dan inovasi bersama secara menyeluruh, sedangkan integrator sistem lokal mendukung penerapan dan pelokalan di tempat. BNI awalnya mengoperasikan kantor cabang lokal untuk kantor di luar negeri dan sedang dalam proses memindahkan sembilan lokasi di luar negeri ke kantor pusat di Jakarta untuk merampingkan pemrosesan di tingkat grup sekaligus tetap mempertahankan pengawasan regulasi lokal.

Sejak penerapannya, BNI telah menghasilkan keuntungan operasional dan pengalaman pelanggan yang terukur:

Proses penerimaan nasabah menjadi lebih cepat hingga sekitar 25%, dan membantu BNI menyediakan sejumlah layanan dengan Perjanjian Tingkat Layanan kurang dari tiga jam.

Alur kerja kepatuhan otomatis dan pemrosesan langsung telah jauh lebih mempersingkat waktu persetujuan, dan kini sebagian besar persetujuan diselesaikan dalam satu hari.

Trade Innovation Finastra telah meningkatkan akuisisi pelanggan sebesar 10% pada tahun fiskal berjalan dan mendukung perdagangan digital yang berkembang di lebih dari 160 cabang dan lebih dari 2.645 pelanggan perdagangan.

Arsitektur terpusat ini memfasilitasi analitik canggih, pemodelan risiko, dan integrasi yang lebih mudah dengan mitra perusahaan teknologi keuangan dan AI , sehingga mendukung upaya modernisasi BNI yang sedang berlangsung.

"Kami memiliki hubungan kemitraan strategis dengan Finastra. Kami bekerja sama dalam hal teknologi sekaligus membentuk masa depan transaksi perdagangan di BNI, di seluruh Indonesia, dan di luar negeri," kata I G W Anantayoga, General Manager Divisi Wholesale Product Transaction & Value Chain di BNI. "Solusi Finastra telah terintegrasi tanpa kendala dengan sistem perbankan inti kami, memberikan wawasan instan yang memungkinkan kami memroses dokumen perdagangan dengan cepat dan akurat. Sebagian besar keputusan persetujuan dibuat dalam sehari sehingga memperkuat pengalaman pelanggan. Di saat yang sama, otomatisasi telah jauh lebih merampingkan pengoperasian dan menghasilkan efisiensi yang terukur."

"Memodernisasi pembiayaan perdagangan sangat penting bagi bank untuk melayani pelanggan dengan lebih cepat dan menjalin kerja sama yang efektif dengan inovator teknologi keuangan dan AI," kata Andrew Bateman, Wakil Presiden Eksekutif divisi Pinjaman di Finastra. "Dalam kerja sama dengan BNI, kami menghadirkan platform Trade Innovation yang terukur dan terpusat untuk merampingkan kepatuhan, meningkatkan pemrosesan langsung, dan mempersiapkan BNI untuk inovasi produk yang cepat di seluruh wilayah regionalnya."

Tentang Finastra

Finastra adalah pemimpin global di bidang perangkat lunak layanan keuangan dan dipercaya oleh lebih dari 8.000 pelanggan, termasuk 45 dari 50 bank teratas di dunia, di lebih dari 130 negara. Dengan keahlian di bidang Pinjaman, Pembayaran, Perbankan Universal, dan Treasury & Pasar Modal, kami memberikan solusi yang andal, dapat ditingkatkan, dan sangat penting seperti Loan IQ, LaserPro, Trade Innovation, Essence, Global PAYplus, Payments To Go, dan Financial Messaging. Didukung oleh Vista Equity Partners, kami sama-sama berinovasi dengan pelanggan untuk membangun teknologi modern yang membantu lembaga keuangan bertumbuh dengan percaya diri. Kunjungi www.finastra.com atau ikuti Finastra di LinkedIn.

Tentang BNI

Berkantor pusat di Jakarta, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang melayani lebih dari 2.645 nasabah perdagangan dari kalangan ritel, perusahaan, dan UKM. BNI memiliki lebih dari 160 kantor cabang di seluruh Indonesia yang saat ini menangani layanan perdagangan, dan jejak digital yang terus berkembang yang berfokus pada inklusi keuangan, inovasi digital, dan perbankan berkelanjutan, terutama di sektor perbankan transaksional.

