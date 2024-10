Botanee & Winona Mengemuka di Ajang COSMETIC 360: VOGUE FRANCE, Le Figaro Soroti Inovasi Botanee & Winona yang Sukses Meraih Penghargaan

Di 10th COSMETIC 360, berlangsung di Carrousel du Louvre, Botanee memenangkan penghargaan INPD AWARDS-Raw Materials 2024 dan COSMETOPIADS-Public Research Excellence. Kedua penghargaan ini membuktikan keunggulan inovasi bahan baku dan riset kosmetika. Vogue France dan Le Figaro juga menyoroti pencapaian luar biasa Botanee sehingga semakin memperkuat pengaruh merek ini di industri.

Winona: Inovasi Nabati yang Penuh Terobosan dari Yunnan, Tiongkok

Unsur penting di balik kesuksesan Winona terletak pada riset mutakhir Botanee yang mengkaji tanaman herba yang hanya tumbuh di Provinsi Yunnan. Botanee bahkan meneliti lebih dari 6.500 spesies tanaman, serta berada di posisi No.1 di Tiongkok sebagai produsen kosmetik yang mendaftarkan bahan baku dari tumbuhan baru kepada National Medical Products Administration (NMPA), regulator industri kosmetika di Tiongkok, dengan jumlah pengajuan sebanyak 11.

Salah satu contohnya, produk Sensitive Cream generasi kedua Winona yang menggunakan ekstrak Prinsepia utilis Royle yang tergolong tumbuhan langka--terobosan yang telah dipatenkan, serta disambut positif di Tiongkok, termasuk meraih penghargaan "New Product of the Year" di Tmall Golden Makeup Awards 2024. Dedikasi Winona dalam memanfaatkan bahan-bahan terbaik di alam melambangkan komitmen pada kualitas dan efikasi.

Dari Tiongkok Menuju Perancis, dari Perancis Menuju Pasar Dunia

Botanee menjalankan strategi ekspansi global yang tepat sasaran, membina kolaborasi dengan industri, akademisi, serta lembaga riset dan obat-obatan.

Lewat Botanee Research Institute yang berbasis di Shanghai, Botanee Group memperluas jaringan laboratorium dan pusat riset internasional yang kini tersebar di Kunming, Paris, dan Jepang pada periode 2022 dan 2023 sebagai basis jangkauan litbang Botanee yang berskala global.

Dari manusia hingga bumi, mewujudkan kesehatan dan kecantikan berkelanjutan untuk semua orang

Sebagai perusahaan yang berfokus pada ESG, Botanee berkomitmen menjaga kelestarian alam dalam jangka panjang. Hingga kini, Botanee Charity Fund telah menyalurkan investasi lebih dari RMB 50 juta dalam proyek-proyek ESG.

Sejalan dengan ekspansi global, Botanee selalu berpegang pada misinya, yakni menghadirkan kesehatan dan kecantikan bagi semua orang. Berkomitmen kuat pada inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi global, Winona siap mengubah industri kecantikan global.

Tentang Winona

Berdiri pada 2008, Winona adalah merek perawatan kulit cosmeceutical yang pertama di Tiongkok untuk kulit sensitif. Winona dikembangkan secara independen dan menjalankan berbagai uji klinik. Menurut Euromonitor, induk usaha Winona, Botanee Group, kini menjadi merek cosmeceutical terbesar di Tiongkok berdasarkan pangsa pasar. Botanee Group menawarkan portofolio produk terbaik dan beraneka ragam, mencakup merek-merek yang digemari konsumen, seperti Winona Baby, AOXMED, Beforteen, Pure&Mild, dan ZA.

Pada 2023, Botanee Group membukukan pendapatan tahunan senilai RMB 5,52 miliar, sedangkan anggaran litbang mencapai RMB 335 juta. Maka, Botanee Group menjadi pemimpin investasi litbang terkemuka di Tiongkok.

SOURCE Botanee Group