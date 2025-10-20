CCD Resmikan Hong Kong Creative Center, Perkuat Jaringan Global Lewat Layanan Desain

Acara pembukaan Hong Kong Creative Center dihadiri Joe Cheng, Pendiri CCD, bersama para eksekutif senior, pemimpin bisnis, pejabat pemerintah, perwakilan sektor keuangan dan teknologi, grup perhotelan internasional, serta tokoh-tokoh terkemuka dari dunia desain dan seni.

Sebagai salah satu desainer interior perhotelan terkemuka di dunia, CCD terus berekspansi dengan visi global — memadukan keahlian di seluruh rantai nilai industri guna menciptakan desain yang meningkatkan nilai komersial sekaligus pengalaman manusia. Hong Kong Creative Center melengkapi jangkauan strategis CCD di Singapura, London, Milan, New York, Tokyo, dan Dubai, serta memperkuat posisi CCD sebagai kekuatan global dalam dunia desain.

"Hong Kong akan menjadi pintu gerbang strategis bagi pertumbuhan global CCD," ujar Joe Cheng. "Dari Hong Kong, kami akan memperkuat kolaborasi internasional, merespons kebutuhan pasar dengan lebih cepat, dan memperluas jangkauan layanan desain kami di tingkat global."

Ke depan, CCD akan terus menyediakan layanan desain hotel kelas atas, serta memperluas filosofi desain melalui CCD•ENSUE HOME, merek layanan desain mewah yang telah menguasai keunggulan dan keahlian selama tiga dekade. Dengan memanfaatkan IDEAFUSION, platform material cerdas milik RARITAG Technology, CCD ingin mendorong kolaborasi kreatif dan sinergi sumber daya — membangun ekosistem desain terbuka dan inovatif yang mempercepat kemajuan desain global.

SOURCE CCD (Cheng Chung Design)