Changhong Gandeng Ikon Pop Indonesia Rossa untuk Memperkuat Jangkauan di Pasar Indonesia

Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di Asia Tenggara dan pasar strategis bagi Changhong. Kolaborasi dengan Rossa menjadi bagian dari strategi Changhong untuk mempererat hubungan dengan konsumen Indonesia. Bersama Rossa, Changhong akan menjalankan berbagai kampanye yang mengangkat budaya Indonesia untuk meningkatkan brand awareness, serta menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.

Vaclav Lian, General Manager, Changhong Indonesia, mengatakan, "Indonesia merupakan salah satu pasar internasional utama bagi Changhong. Kemitraan dengan Rossa mencerminkan komitmen jangka panjang kami kepada konsumen Indonesia. Kami akan terus menghadirkan produk inovatif dan layanan yang andal agar kehidupan sehari-hari di rumah menjadi lebih cerdas dan menyenangkan."

Kolaborasi dengan Rossa juga menjadi bagian dari strategi Changhong untuk memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara dan menjangkau generasi konsumen baru. Sejalan dengan kolaborasi tersebut, Changhong memperkuat layanan purnajual di Indonesia dengan memperpanjang masa garansi untuk sejumlah kategori produk utama, termasuk televisi, penyejuk udara, lemari es, dan mesin cuci. Layanan tersebut juga didukung pusat layanan pelanggan yang beroperasi selama 24 jam. Melalui inovasi berkelanjutan, Changhong terus mengembangkan produk yang lebih cerdas dan menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi konsumen di Indonesia.

Perpanjangan garansi dan peningkatan dukungan layanan tersebut menunjukkan kepercayaan Changhong terhadap produk-produknya, serta menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap pasar Indonesia. Ke depan, Changhong Indonesia akan terus meningkatkan produk dan layanannya agar dapat mengikuti kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Upaya tersebut diharapkan dapat menghadirkan pengalaman penggunaan perangkat rumah tangga yang lebih cerdas dan andal bagi keluarga di seluruh Indonesia.

Tentang Changhong

Didirikan pada 1958, Changhong merupakan perusahaan global yang memproduksi alat elektronik konsumen dan perangkat smart home. Portofolio produk Changhong mencakup televisi, lemari es, penyejuk udara, mesin cuci, serta berbagai solusi rumah pintar. Produk dan layanannya telah tersedia di lebih dari 160 negara dan wilayah. Dengan mengedepankan inovasi, Changhong mengembangkan teknologi dan produk yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih cerdas, praktis, dan menyenangkan bagi konsumen di seluruh dunia.

Situs Resmi Changhong Indonesia: https://changhong.co.id/

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