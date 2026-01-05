C&R Research, "K-Clinical Hub", Mempererat Kemitraan di Indonesia

Mempercepat Kolaborasi di Indonesia melalui Kapabilitas Klinis Global

SEOUL, Korea Selatan, 5 Januari 2026 /PRNewswire/ -- C&R Research, berdiri pada 1997 sebagai Contract Research Organization (CRO) asal Korea yang menawarkan layanan lengkap, berperan penting mendorong perkembangan industri uji klinis di Korea serta mendukung ekspansi global riset klinis Korea. Menguasai keahlian dalam berbagai modalitas generasi baru, C&R Research telah memperkuat posisinya sebagai mitra utama dalam pengembangan obat global.

Melalui anak-anak usaha global dan jaringan internasional, C&R Research terus memperluas kapabilitas uji klinis bermutu tinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Layanan Klinis Terintegrasi yang Didukung Kapabilitas Global

C&R Research memperkuat aktivitas klinis di pasar global dengan mendirikan C&R Healthcare Global di Singapura pada 2017, serta terus berekspansi dengan membentuk entitas baru di Thailand dan Amerika Serikat pada 2023.

Berpengalaman menjalankan lebih dari 70 studi klinis global, C&R Research mengelola seluruh proses uji klinis, mulai dari pengembangan protokol hingga pelaporan akhir, serta menyediakan layanan berkualitas tinggi yang meningkatkan efisiensi biaya dan waktu sekaligus memperluas kemitraan global.

Memperluas Jangkauan Uji Klinis di Indonesia dengan Keahlian Metabolik di ASEAN

C&R Research memperkuat kapabilitas global melalui layanan uji klinis di pasar luar negeri untuk perusahaan farmasi terkemuka Korea. C&R Research juga telah membangun jaringan kolaborasi yang kuat di Thailand melalui riset penyakit-penyakit kronis seperti diabetes tipe 2.

Pada 2024, anak usaha C&R Research di Thailand menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Korea Innovative Medicines Consortium (KIMCo) guna memperkuat kerja sama klinis Korea–Thailand, serta memperluas kerangka kemitraan regional untuk mendukung ekspansi perusahaan farmasi dan bioteknologi Korea ke pasar ASEAN.

Inovasi AI yang Memperkuat Strategi "Data CRO" C&R Research

C&R Research semakin cepat bertransformasi menjadi "Data CRO" dengan memperkuat layanan uji klinis berbasiskan AI dan data. Platform terpadu C&R Research membantu pengelolaan uji klinis secara terintegrasi dalam satu sistem, mendukung aktivitas global yang berkualitas tinggi dan hemat biaya.

Perwakilan C&R Research menyatakan, "Dengan memadukan platform AI serta keahlian regulasi, medis, dan statistik, kami menyediakan solusi klinis yang memenuhi standar global. Didukung kapabilitas layanan terintegrasi dan pengalaman global, kami semakin memperluas jangkauan klinis C&R Research di Indonesia."

Informasi selengkapnya: Jisung Myeong (Brand Marketing Specialist/BMS), C&R Research Inc., alamat surel [email protected] atau situs https://www.cnrres.com/en/ .

