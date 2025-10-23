Daftar Produk Terbaru Mouser Electronics: Lebih dari 16.000 Komponen Baru Tersedia pada Triwulan III-2025

Triwulan lalu, Mouser melansir sekitar 16.500 komponen resmi yang siap dikirim, termasuk lebih dari 11.000 komponen baru yang tersedia pada Juni lalu.

Beberapa produk yang diluncurkan Mouser pada periode Juli-September:

• Renesas Electronics RA2T1 64MHz Motor Control Microcontrollers

Komponen microcontrollers (MCUs) Renesas Electronics RS2T1, tersedia lewat Mouser, dirancang khusus untuk aplikasi motor listrik tunggal seperti kipas, perkakas listrik, dan peralatan rumah tangga , dan lain-lain. Berbasiskan prosesor Arm® Cortex®-M23, MCU RS2T1 memiliki fitur sample and hold (S&H) tiga kanal yang secara serentak mendeteksi arus tiga fase pada motor Brushless DC (BLDC). Metode ini menghasilkan akurasi kontrol yang lebih tinggi dibandingkan metode sequential measurement. RA2T1 juga memiliki fitur keamanan penting untuk aplikasi motor control .

• Arduino ABX00143 Nano R4

Nano R4 buatan Arduino adalah platform pengembangan produk yang ringkas dan canggih bagi kreator, edukator, dan ahli teknik yang menggarap proyek embedded dan internet of things (IoT). Nano R4 menggunakan microcontroller mutakhir yang berbasiskan prosesor Arm Cortex-M4, menawarkan kinerja, memori yang lebih optimal, dan Wi-Fi® terintegrasi. Nano R4 juga mencakup konektor USB Type-C®, LED RGB bawaan, dan konektor Qwiic I2C yang mempermudah integrasi dengan sensor dan modul lain. Nano R4 hadir dalam dua varian: ABX00143 dengan header yang sudah terpasang sehingga mempercepat pembuatan prototipe, dan ABX00142 dengan pin castellated/through-hole untuk pemasangan SMD.

• Bosch BHI385 Smart Programmable AI Sensor

Bosch BHI385 adalah inertial measurement unit (IMU) pintar yang mampu mengukur akselerasi hingga ±28 g, menghasilkan presisi untuk analisis gerakan cepat seperti olahraga, latihan fisik, dan bermain gim (gaming). Sensor ini memadukan giroskop dan akselerometer dengan kecerdasan buatan (AI) bawaan, serta prosesor mikro 32-bita yang terintegrasi, menciptakan sistem lengkap berbasiskan platform IMU andalan Bosch Sensortec. Berkat konsumsi daya yang rendah dan fitur kecerdasan bawaan, BHI385 ideal untuk sistem AI dalam format wearables , hearables , dan edge .

• HARTING har-flexicon® Connectors for Ethernet and SPE

Konektor har-flexicon dari HARTING dirancang dan diuji khusus untuk aplikasi Ethernet, menjamin konektivitas yang kuat dan stabil. Konektor ini mendukung berbagai standar Ethernet dan opsi daya, termasuk Single Pair Ethernet (SPE). SPE merupakan standar komunikasi Ethernet baru yang mendukung transmisi daya dan data lewat sepasang kabel tunggal, dikenal sebagai Power over Data Line (PoDL). Teknologi ini mendukung transfer data lebih cepat dengan kompleksitas dan biaya kabel yang lebih rendah sehingga cocok untuk otomatisasi , edge computing , jaringan otomotif , Industrial IoT , dan smart building .

Informasi selengkapnya tentang Daftar Produk Terbaru yang tersedia di Mouser: https://info.mouser.com/new_products/ .

Kabar terkini dari Mouser: https://www.mouser.com/newsroom/ .

SOURCE Mouser Electronics