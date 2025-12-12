DBS Raih Gelar "Global Bank of the Year 2025" dari The Banker

Pengakuan ini diraih DBS berkat kinerja luar biasa dan penggunaan teknologi inovatif, termasuk AI dan blockchain, demi memenuhi kebutuhan nasabah

SINGAPURA, 12 Desember 2025 /PRNewswire/ -- DBS hari ini mengumumkan gelar Global Bank of the Year 2025 yang diberikan The Banker, bagian dari The Financial Times, dalam ajang penghargaan Bank of the Year. DBS telah tiga kali meraih gelar Global Bank of the Year. Sebelumnya, DBS memperoleh gelar yang sama pada 2018 dan 2021.

Selain gelar Global Bank of the Year, DBS juga memperoleh beberapa gelar terkemuka lain: Asia Bank of the Year, Singapore Bank of the Year, Investment Bank of the Year – Asia, serta untuk pertama kalinya memenangkan gelar Investment Bank of the Year – Financial Institutions Group.

Kinerja DBS mengungguli 294 bank lain yang berpartisipasi, membuktikan status DBS sebagai pemimpin industri yang konsisten membuat dampak positif di industri keuangan global. Gelar tersebut merupakan pengakuan global "Best Bank" kesembilan yang diraih DBS dari media keuangan sejak gelar pertama yang diperoleh pada 2018. Saat ini, DBS menyandang dua gelar bank global terbaik secara bersamaan, dari Euromoney dan The Banker.

Silvia Pavoni, Pemimpin Redaksi The Banker, mengatakan, "Asia menjadi lokasi penerapan teknologi perbankan yang paling menarik — dan, sering kali diadopsi oleh DBS. Bank DBS gencar berinvestasi dalam teknologi AI demi melindungi nasabah dari aksi penipuan finansial, sebagai isu besar di Singapura. DBS juga berkomitmen melatih staf terkait teknologi baru tersebut. Upaya DBS dalam mengembangkan smart contract sebagai mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan lancar, termasuk lintasyurisdiksi, merupakan salah satu inisiatif yang meninggalkan kesan positif di kalangan dewan juri. Intinya, kami mencari inovasi yang benar-benar bermanfaat guna memenuhi kebutuhan finansial nasabah serta kehidupan sehari-hari. DBS memiliki keunggulan dalam hal ini."

Tan Su Shan, CEO, DBS, menyampaikan, "Kami gembira atas gelar Global Bank of the Year yang kembali diberikan The Banker. Gelar bergengsi ini, serta pengakuan regional dan kategori lainnya, mencerminkan status DBS sebagai pemimpin industri, serta dampak global yang berkelanjutan. Namun, kami akan selalu belajar, bersikap rendah hati, dan gesit. Kami akan terus membuat terobosan, memanfaatkan teknologi baru dan menerapkan praktik berkelanjutan untuk membangun masa depan industri perbankan."

Beridiri pada 1926 di bawah naungan The Financial Times, The Banker merupakan publikasi internasional yang sangat berpengaruh berkat liputan komprehensif tentang dunia keuangan. Lewat penghargaan tahunan Bank of the Year Awards, The Banker mengapresiasi institusi keuangan terbaik di seluruh dunia, serta menilai kinerja unggulan di berbagai sektor perbankan.

Tentang DBS

DBS adalah grup jasa keuangan terkemuka di Asia yang menjangkau 19 negara. Berkantor pusat dan terdaftar di Singapura, DBS berada dalam tiga sumbu pertumbuhan utama Asia: Tiongkok, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Peringkat kredit "AA-" dan "Aa1" DBS termasuk yang tertinggi di dunia.

Dikenal sebagai pemimpin industri perbankan global, DBS dinobatkan sebagai "World's Best Bank" oleh Global Finance, "World's Best Bank" oleh Euromoney, dan "Global Bank of the Year" oleh The Banker. DBS memimpin pemanfaatan teknologi digital untuk membangun masa depan perbankan sehingga terpilih sebagai "World's Best Digital Bank" oleh Euromoney dan "Most Innovative in Digital Banking" di dunia oleh The Banker. Selain itu, DBS mendapatkan penghargaan "Safest Bank in Asia" dari Global Finance selama 17 tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2025.

DBS menyediakan layanan perbankan lengkap bagi nasabah di segmen ritel, UKM, dan korporasi. Sebagai bank yang lahir dan besar di Asia, DBS memahami seluk-beluk berbisnis di pasar yang paling dinamis di kawasan ini.

DBS berkomitmen membangun hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah melalui layanan perbankan yang sesuai dengan budaya Asia. Melalui DBS Foundation, DBS membuat dampak positif yang melampaui layanan perbankan dengan meningkatkan taraf hidup dan mata pencaharian masyarakat yang kurang mampu. DBS juga menyalurkan kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan, serta membangun inklusivitas dengan membekali masyarakat yang kurang mampu dengan keahlian mengelola keuangan dan literasi digital. DBS ikut mengembangkan sejumlah perusahaan sosial dan inovatif yang turut menciptakan dampak positif.

Dengan jaringan luas di Asia, DBS menitikberatkan keterlibatan dan pemberdayaan staf dengan menyediakan peluang berkarier yang menarik. Informasi lebih lanjut: www.dbs.com.

SOURCE DBS BANK LTD