Delegasi Ahli Komunikasi Internasional dan Media Asing Kunjungi Perusahaan Industri Baru di Zhongshan, Provinsi Guangdong

Di Sinoscience Fullcryo (Zhongshan) Equipment Manufacturing Co. Ltd., para anggota delegasi mempelajari tentang alat pencairan hidrogen besar yang mampu memproduksi lima ton hidrogen cair per hari. Fasilitas ini dikembangkan, dirancang, dan diproduksi bersama oleh perusahaan dan Institut Teknik Fisika dan Kimia dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, yang berhasil mewujudkan produksi domestik alat pencairan hidrogen besar dengan kinerja keseluruhan mencapai tingkat maju internasional. Zhongshan memprioritaskan industri energi hidrogen dan telah mengembangkan beberapa perusahaan terkemuka serta lembaga penelitian di bidang teknologi suhu rendah, sehingga membentuk rantai industri energi hidrogen yang relatif lengkap.

Di Zhongshan Institute for Drug Discovery, delegasi memperoleh wawasan tentang beberapa obat inovatif yang dikembangkan oleh lembaga ini, yang menjadi pionir baik di Tiongkok maupun di dunia. Lembaga ini saat ini sedang mengerjakan lebih dari 60 obat baru, dengan tujuh di antaranya dalam tahap uji klinis. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Zhongshan untuk menciptakan platform komprehensif tingkat nasional yang mengintegrasikan penelitian dan pengembangan biofarmasi, terobosan teknologi, layanan platform, dan inkubasi industri, yang semuanya bertujuan untuk mendorong pengembangan berkualitas tinggi di industri biofarmasi dan kesehatan di Greater Bay Area.

Selama Asian Games di Hangzhou tahun lalu, puluhan ribu penonton mendapat manfaat dari streaming video dan panggilan video tanpa hambatan melalui jaringan 5G yang tangguh, didukung oleh Tongyu Communication Co. Ltd., yang berbasis di Zhongshan. Delegasi mengetahui bahwa sebagai produsen antena stasiun dasar terkemuka di Tiongkok, perusahaan ini telah mendirikan dua basis produksi luar negeri di India dan Thailand, serta enam cabang internasional. Antena stasiun dasarnya banyak digunakan di lebih dari 60 negara dan wilayah, serta telah mendapat sertifikasi sebagai pemasok global dari produsen peralatan telekomunikasi terkemuka seperti Huawei, ZTE, dan Ericsson.

Di FCourier, perusahaan yang bergerak dalam penelitian, pengembangan, operasi, dan pengelolaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV) berperforma tinggi, sistem kontrol penerbangan, dan produk kecerdasan buatan, delegasi mengamati penerbangan uji dari dua jenis UAV secara langsung. Dikenal dengan performa luar biasa, UAV perusahaan yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal dengan sayap tetap dan rotor yang dapat ditarik ini dijual di berbagai negara di Timur Tengah. UAV tersebut diaplikasikan secara efektif di berbagai bidang, termasuk pemadaman kebakaran darurat, keamanan publik, dan inspeksi energi, serta menjadi contoh manufaktur berteknologi tinggi Tiongkok yang mendunia. Zhongshan bertujuan untuk mengumpulkan lebih dari 300 perusahaan terkait dalam rantai industri ini, mencapai skala industri yang melebihi 10 miliar yuan, dan berkomitmen untuk membangun industri manufaktur ketinggian rendah yang khas, yang diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan utama bagi ekonomi kota ini.

Kontak: Albert Huang

Tel.: 008610-68990638

E-mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528027/CICG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2297590/4961866/CICG_Logo.jpg

SOURCE CICG Academy of Translation and Interpretation