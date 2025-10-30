Delonix Group Kian Gencar Berekspansi di Indonesia dengan Membuka Model J Hotel Jakarta Central Park

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pasar perhotelan dengan pertumbuhan terpesat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar berkat jumlah kelas menengah yang terus meningkat, arus wisatawan internasional, serta beragam basis korporasi. Jakarta merupakan pusat bisnis dan pemerintahan sehingga menjadi titik temu dari seluruh potensi tersebut.

Ekspansi Delonix di Indonesia bukan hanya mengutamakan kecepatan, namun strategi yang tepat sasaran. Sejak mendirikan PT Delonix Group Indonesia pada 2023, Delonix menerapkan pendekatan berbasiskan data untuk memilih lokasi utama yang mencakup perpaduan dari konektivitas tinggi, kawasan bisnis, dan kebutuhan gaya hidup urban. Dengan mengembangkan bisnis perhotelan di tiga kawasan utama — Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan Bisnis BSD, dan kini Central Park Jakarta — Delonix membangun jaringan yang tangguh di Jabodetabek — tak sekadar skala bisnis, melainkan juga berfokus pada kepastian bisnis, daya tahan bisnis, dan valuasi bisnis bagi wisatawan maupun investor.

Model J Central Park: Pengalaman Menginap dengan Layanan Unggulan di Pusat Kota Jakarta

Model J Hotel Jakarta Central Park menghadirkan 107 kamar hotel yang dirancang untuk wisatawan dari kalangan bisnis dan wisatawan modern. Terletak hanya 30 menit dari Bandara Soekarno-Hatta dan 10 menit dari Sudirman Central Business District (SCBD), hotel ini menjadi pilihan strategis dengan akses mudah ke area perkantoran, pusat pemerintahan, perbelanjaan, dan pusat hiburan.

Sejumlah fasilitas unggulan:

Sistem Smart In-Stay – memastikan layanan konsisten dan efisien untuk setiap tamu.

– memastikan layanan konsisten dan efisien untuk setiap tamu. Model Bisnis Perhotelan yang Efisien : desain modern dan sistem operasional yang efektif guna mempercepat pengembalian investasi, dengan target payback period sekitar empat tahun.

: desain modern dan sistem operasional yang efektif guna mempercepat pengembalian investasi, dengan target sekitar empat tahun. Kenyamanan Utama untuk Wisatawan– tempat tidur premium, Wi-Fi berkecepatan tinggi, TV pintar 50 inci dengan Netflix, serta perlengkapan ramah lingkungan — memenuhi segala kebutuhan esensial bagi kenyamanan tamu.

Nilai Strategis bagi Investor

Model J Hotel dirancang dengan prinsip-prinsip efisiensi, skalabilitas, dan pengembalian investasi yang optimal. Memenuhi segala kebutuhan tamu hotel, serta optimalisasi sistem di belakang layar, Model J Hotel memberikan kepuasan yang lebih tinggi, tingkat kunjungan ulang (repeat rate) yang baik, dan margin keuntungan yang sehat.

Model J Hotel Jakarta Central Park menegaskan model bisnis Delonix yang berisiko rendah dan berorientasi pada kepastian bisnis dengan sejumlah keunggulan seperti:

Siklus proyek singkat – dari serah terima properti hingga pembukaan hotel hanya dalam waktu enam bulan.

– dari serah terima properti hingga pembukaan hotel hanya dalam waktu enam bulan. Portofolio perhotelan yang berimbang di tiga lokasi utama : mencakup bandara, kawasan bisnis, dan pusat gaya hidup di Jakarta.

: mencakup bandara, kawasan bisnis, dan pusat gaya hidup di Jakarta. Terintegrasi dengan program loyalitas pelanggan Betterwood – menjangkau 35 juta anggota program Betterwood di Asia untuk mendorong permintaan dan loyalitas pelanggan secara lintasnegara.

Di pasar yang dinamis seperti Indonesia, pendekatan bisnis yang penuh kedisiplinan memberikan prediktabilitas yang jarang ditemui investor, serta memadukan stabilitas keuntungan dengan peluang ekspansi yang dapat diandalkan di berbagai destinasi potensial di Tanah Air.

Tentang Delonix Group

Delonix Group adalah grup usaha terkemuka yang bergerak di sektor perhotelan internasional dan experiential consumption di Asia Pasifik. Berada di peringkat ke-14 dunia, Delonix Group berkolaborasi dengan Marriott untuk meluncurkan dua merek hotel mewah—MajesTang Hotel • A Tribute Portfolio Hotel—serta, mengembangkan MaisonLee, merek hotel premium business travel yang terinspirasi dari era Tang. Sebagai salah satu grup perhotelan Tiongkok pertama yang berekspansi ke luar negeri, Delonix telah menjangkau pasar-pasar yang sangat potensial, seperti Jepang dan Indonesia, bahkan kini telah hadir di 200 kota di seluruh dunia. Portofolio Delonix mencakup Swiss-Belhotel, Artotel, Model J, hotel MONday, dan merek-merek lain. Dengan demikian, Delonix semakin gencar membangun platform global generasi baru yang melibatkan bisnis perhotelan kelas atas dan pengalaman kultural yang sangat menarik.

