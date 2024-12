dsm-firmenich Umumkan "Milky Maple" sebagai "Flavor of the Year 2025", Menghadirkan Kenyamanan dan Koneksi dalam Tiap Produk Makanan dan Minuman

Perpaduan harmonis antara susu yang creamy dan maple yang kaya, "Milky Maple" memenuhi selera konsumen global yang menginginkan kehangatan, kenikmatan, serta kesehatan pada 2025.

MAASTRICHT, Belanda, 18 Desember 2024 /PRNewswire/ -- dsm-firmenich, pemimpin pasar global yang menyediakan produk nutrisi, kesehatan, dan inovasi berkelanjutan, mengumumkan "Milky Maple" sebagai Flavor of the Year for 2025. Kreasi unik ini muncul dari dua tren yang sangat digemari konsumen: kelembutan susu yang creamy dengan cita rasa manis maple yang alami. Perpaduan cita rasa ini membangkitkan perasaan tenang dan kepuasan, serta dapat diaplikasikan pada berbagai produk makanan dan minuman.

"Seiring dengan bergesernya tren makanan dan minuman menuju kenyamanan, alam, serta wellbeing, konsumen menginginkan cita rasa yang pas, familier, dan relevan," ujar Maurizio Clementi, Executive Vice President, Taste, Texture, and Health, dsm-firmenich.

Pergerakan Maple

Maple, yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari makanan masyarakat Amerika Utara, kini semakin dikenal di seluruh dunia. Sejak awal 2019, analis tren dsm-firmenich menilai, maple telah melampaui batas geografis dan budaya, serta menjadi bahan makanan serbaguna yang kian kerap ditemui di Eropa, Asia, dan kawasan lainnya. Fleksibilitas maple semakin terlihat jelas ketika maple tak hanya hadir dalam bentuk sirup, namun juga berbagai jenis kreasi kuliner, mulai dari kue hingga sajian bercita rasa gurih.

"Maple berkembang dari bahan makanan yang digemari konsumen regional menjadi fenomena global," kata Jeffrey Schmoyer, VP, Human Insights, dsm-firmenich. "Kemampuannya untuk menghadirkan rasa nyaman dan fleksibilitasnya membuat maple berhasil menembus beragam budaya dan jenis masakan."

Mendalami Popularitas "Milky Maple"

Maple berasal dari getah spesies pohon maple tertentu--terutama sugar maple--yang tumbuh subur di iklim dingin di bumi bagian utara. Sebagai bahan makanan alami, getah maple memberikan cita rasa manis unik yang hangat dan earthy, sehingga menjadi alternatif menarik untuk bahan pemanis makanan, serta menjadi bagian esensial dari golongan cita rasa "brown note".

"Maple sekarang semakin populer," ujar Mikel Cirkus, Senior Director, Foresight & Design, dsm-firmenich. "Candy Cap Mushroom - produk alami hutan dengan aroma khas maple - telah banyak digunakan juru masak untuk menambah cita rasa pada kue, es krim, produk confectionary, bahkan bir. Candy Cap Mushroom, bagian dari kelompok Milk Cap, mencerminkan daya tarik 'brown note' dari maple sehingga memenuhi keinginan konsumen akan makanan yang terinspirasi dari alam."

Daya tarik susu yang creamy pun kian populer, terutama di Asia, dimana cita rasa dan teksturnya yang lembut sangat pas dipadukan dengan manisnya maple. Tren ini menegaskan kemampuan susu untuk menghadirkan nostalgia dan kesederhanaan, yang semakin memperkuat 'Milky Maple' sebagai pengalaman rasa yang imersif dan penuh kenikmatan.

Menciptakan Momen Milky Maple Terbaik

Mengembangkan rasa 'Milky Maple' yang ideal membutuhkan perpaduan rasa manis, kelembutan, dan keseimbangan, dan disinilah keahlian dari dsm-firmenich dapat dimanfaatkan untuk membuat base Milky Maple yang lezat. Dengan teknologi TasteGEM® 3D Essentials, manis alami dari maple dapat ditonjolkan. Untuk aplikasi berbasis nabati, inovasi SMART MILK dan DYNAROME® mampu meniru rasa creamy, buttery dan tekstur dari susu tradisional yang melengkapi rasa maple yang intens. Baik untuk inovasi berbasis susu maupun nabati, solusi canggih dsm-firmenich dapat mengoptimalkan potensi cita rasa yang serbaguna ini.

Lebih lagi, "Milky Maple" selaras dengan "Pantone Color of the Year 2025" dari Pantone yang sangat dinantikan. Pakar warna dunia ini telah menobatkan "PANTONE 17-1230 Mocha Mousse" sebagai tren warna utama tahun 2025. Melalui kehangatan, kemewahan, serta kenikmatan yang diasosiasikan dengan tren warna dan rasa ini, Milky Maple dan Mocha Mousse mencerminkan kecenderungan konsumen yang ingin menikmati momen-momen kecil berharga di sepanjang tahun mendatang.

"'Milky Maple' mengajak orang-orang untuk menghargai momen yang penuh kehangatan dan kenikmatan," kata Clementi. "Cita rasa ini merupakan sebuah perjalanan--dan pengingat lembut akan kegembiraan, kenyamanan, dan koneksi yang dapat ditemukan dalam kebahagiaan sederhana."

Informasi lebih lanjut tentang inovasi dan solusi dsm-firmenich, tersedia di situs resmi.

Tentang dsm-firmenich

Sebagai inovator produk nutrisi, kesehatan, dan kecantikan, dsm-firmenich menciptakan, memproduksi, serta memadukan nutrisi, cita rasa, dan aroma esensial bagi populasi dunia agar dapat berkembang. Dengan rangkaian solusi yang komprehensif, berbahan alami dan terbarukan, serta didukung kemampuan sains dan teknologi, kami menciptakan produk yang penting untuk kehidupan, diinginkan oleh konsumen, dan lebih berkelanjutan untuk bumi. dsm-firmenich adalah perusahaan asal Swiss-Belanda yang terdaftar di Bursa Efek Euronext Amsterdam, beroperasi di hampir 60 negara, dengan pendapatan lebih dari €12 miliar. Didukung tim global yang berjumlah hampir 30.000 karyawan, kami membawa kemajuan ke kehidupan sehari-hari, di mana saja, untuk miliaran orang.

