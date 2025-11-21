DuPont Innovation Awards Apresiasi Inovasi APD dan Serat Tekstil Terbaik yang Mencegah Sejumlah Risiko Baru

Sejumlah tema utama yang diangkat para peserta di ajang tersebut antara lain mengurangi dampak negatif APD terhadap alam, meningkatkan kemampuan daur ulang, serta melindungi pekerja dari bahaya listrik yang semakin mengancam keselamatan. Keselamatan petugas pemadam kebakaran juga menjadi fokus, terutama setelah banyak inovasi yang mengatasi berbagai risiko partikulat, termasuk risiko baru dari kasus kebakaran mobil listrik .

"DuPont gembira menyaksikan para pemenang yang menghadirkan inovasi Nomex® dan Kevlar® di berbagai wilayah di dunia untuk pertama kali," ujar Stephanie Vrakas, Global Market Leader, DuPont Personal Protection. "Para pemenang penghargaan ini telah mengembangkan solusi inovatif untuk solusi APD Industri dan perlengkapan tanggap darurat melalui solusi terpadu yang lebih efektif melindungi keselamatan pekerja dan petugas pemadam kebakaran sekaligus mendukung keberlanjutan."

Para juri menilai setiap peserta berdasarkan sejumlah aspek seperti kinerja produk, desain inovatif, kualitas produksi, serta tanggung jawab lingkungan hidup. Para peserta dari seluruh benua mengikuti kompetisi dalam empat kategori: Nomex® for Industrial PPE, Kevlar® for Industrial PPE, Nomex® Fabrics, serta Nomex® & Kevlar® for Emergency Response.

Perpaduan fitur perlindungan dari berbagai bahaya dan aspek keberlanjutan menjadi inspirasi di balik dua produk pemenang penghargaan pada kategori pertama, Nomex® for Industrial PPE. Phenix protective clothing buatan perusahaan Perancis Groupe Mulliez-Flory menggunakan bahan kain Nomex® Comfort dengan lapisan EcoForce™. Produk ini melindungi pekerja di sektor minyak & gas, bahan kimia, dan kelistrikan dari berbagai bahaya, serta meningkatkan daya tahan dan keberlanjutan. Iturri SA dari Spanyol mengembangkan bahan kain Nomex® Recycled post-consumer untuk industri minyak & gas dengan memakai kain dengan 30% material yang telah didaur ulang. Pemenang lain pada kategori Nomex® for Industrial PPE adalah Weldforce Welding Suit yang dibuat perusahaan asal Turkiye, İşmont Tekstil, memadukan daya tahan terhadap api dan panas dengan mobilitas tinggi. Pemenang keempat adalah 40 Cal LAN Series Arc Flash Suit buatan SureWerx asal Amerika Serikat. APD yang sangat ringan ini memberikan kenyamanan terbaik sekaligus memenuhi standar tertinggi dalam perlindungan ledakan api listrik (arc flash) untuk para pekerja di sektor energi terbarukan, elektrifikasi, dan lain-lain.

Tiga pemenang pada kategori kedua, Kevlar® for Industrial PPE, antara lain sarung tangan protektif yang berkinerja tinggi dan nyaman dikenakan. Ejendals asal Swedia mengembangkan TEGERA® welding gloves, memiliki daya tahan terhadap risiko panas dan cedera akibat alat potong, serta nyaman dipakai dan mudah dikendalikan dengan ujung jari. Kevlar® SoftShield 379 Level A9 Liner, dirancang oleh Escorts Advanced Textiles di Pakistan, memadukan tingkat perlindungan tertinggi dari risiko cedera akibat alat potong (A9) dengan bahan kain yang sangat lembut, terbuat dari Kevlar® dan diperkuat baja. G-Tek®Paradox™ 21 Gauge (09-K3511) Cut Resistant Gloves, berbobot sangat ringan, buatan produsen asal Amerika Serikat, PIP Global Safety, memiliki kepraktisan, responsif terhadap sentuhan, dan tahan panas. Pemenang keempat pada kategori ini adalah Anti-laceration, Flame-Resistant, and Antistatic sleeve buatan S.E.R.B. Regain Perform asal Perancis. APD yang serbaguna ini ideal untuk petugas penegak hukum dan petugas keamanan, serta pekerja di industri kaca.

Perlindungan kerja untuk petugas pemadam kebakaran menjadi fokus para pemenang pada dua kategori terakhir. Rambo Outershell Fabric buatan perusahaan Tiongkok Ibena Shanghai menggunakan benang Nomex® dan filamen Kevlar®, menghasilkan kekuatan tarik 30% lebih tinggi dibandingkan bahan kain konvensional. Nomex® Xtreme Max, dikembangkan Kipas Mensucat Isletmeleri A.S. asal Turkiye, memberikan performa mekanis yang tinggi untuk seragam pemadam kebakaran. PGI Safety Ltd asal Inggris mengembangkan BarriAire Carbon Laminate Nano Flex Particulate Hood dengan kinerja yang lebih baik. Sementara, Nomex® Nano FlexLAM AIR hoods buatan Alpex Protection Particulates asal Perancis memiliki bantalan udara inovatif antara lapisan yang berbeda untuk meningkatkan sirkulasi udara dan perlindungan panas.

Pemenang lain asal Perancis adalah 7158 Navy protective fire-resistant knit buatan Sofileta. Bahan kain ini melindungi pekerja dari bahaya api listrik dan bahan kimia sesuai standar EN13034. Bahan tekstil Elastic Premium untuk seluruh jenis bahan garmen protektif, didesain perusahaan Jerman Theodolf Fritsche GmbH, memakai benang elastis unik yang lebih tahan lama dibandingkan Elasthan.

Informasi selengkapnya tentang DuPont Innovation Awards: https://www.dupont.com/personal-protection/nomex-kevlar-awards.html

