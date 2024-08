E Fund Management asal Tiongkok dan Itau Unibanco Asset Management asal Brazil Berdialog secara Strategis, Berkolaborasi Meningkatkan Kolaborasi Finansial antara Tiongkok-Brazil

GUANGZHOU, Tiongkok, 19 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, E Fund Management Co., Ltd. (E Fund), manajer investasi terbesar di Tiongkok, dan Itau Unibanco Asset Management Ltd. (IAM), manajer investasi swasta terbesar di Brazil, sepakat meningkatkan kolaborasi dalam berbagai bidang.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Tiongkok dan Brazil telah berkembang pesat. Salah satunya, ajang China-Brazil Financial Forum yang berlangsung dengan sukses pada Maret lalu. Para peserta acara ini juga sepakat bahwa perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut memiliki makna strategis. Lebih lagi, para peserta acara menilai, kedua negara harus memanfaatkan berbagai peluang baru, mengeksplorasi pendekatan inovatif, serta memperluas kolaborasi di bidang-bidang baru.

E Fund adalah manajer investasi terbesar yang menyediakan layanan komprehensif di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund mencapai lebih dari RMB 3,3 triliun (US$ 464 miliar). E Fund menawarkan solusi investasi bagi klien dalam dan luar negeri, serta membantu klien mencapai kinerja investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Klien-klien E Fund meliputi investor individu dan institusi, mulai dari bank sentral, pengelola dana investasi nasional (sovereign wealth fund), pengelola dana jaring pengaman sosial (social security fund), pengelola dana pensiun, perusahaan asuransi dan reasuransi, hingga korporasi dan bank. Berorientasi pada jangka panjang, E Fund telah bergerak dalam bisnis manajemen investasi sejak pertama kali berdiri. E Fund juga melakukan riset mendalam dan mengutamakan horizon investasi jangka panjang. E Fund merupakan pionir dan perusahaan terdepan yang menjalankan investasi bertanggung jawab di Tiongkok. Lebih lagi, E Fund dikenal luas sebagai salah satu manajer investasi yang paling tepercaya dan terbaik di Tiongkok.

Xiaoyan Liu, Co-chairman of the Board, serta CEO, E Fund, berkata, "Sejalan dengan kebijakan pintu terbuka di sektor pasar modal Tiongkok, E Fund mempercepat strategi globalisasi. Lewat kerja sama dan aktivitas pertukaran dengan IAM, E Fund akan menyediakan opsi produk yang semakin beraneka ragam dan layanan yang bermutu tinggi bagi investor. E Fund juga akan membantu investor di Brazil dan wilayah lain yang ingin mempelajari dan berinvestasi di Tiongkok. Kami akan mengeksplorasi potensi kolaborasi yang luas dengan IAM."

IAM adalah manajer investasi milik Itau Unibanco, salah satu bank terbesar di Amerika Latin. IAM berdiri pada 1957 ketika melansir produk reksa dana saham yang pertama di Brazil. Berpengalaman selama 65 tahun, IAM selalu memimpin sektor keuangan di Amerika Latin. Dana kelolaan IAM mencapai lebih dari US$ 170 miliar yang mencakup berbagai jenis produk, termasuk ETF dan reksa dana lain, produk pendapatan tetap dan private credit, serta platform multistrategi yang didukung lebih dari 120 manajer portofolio investasi. IAM juga memiliki lebih dari 200 tenaga profesional yang tersebar di sejumlah kantor di Sao Paulo, Rio de Janeiro, New York, Miami, dan Santiago.

"Kemitraan dengan E Fund sejalan dengan agenda strategis IAM yang selalu mencari peluang investasi terbaik bagi klien, baik dalam setiap skenario, serta wilayah geografis dan diversifikasi aset. Di sisi lain, kemitraan ini menjadi bagian dari ekspansi internasional IAM. Dengan demikian, kami bisa memperluas jangkauan produk dan strategi," kata Carlos Augusto Salamonde, Head, Global Investment Management, IAM.

Mengingat luasnya prospek kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Brazil, E Fund dan IAM optimis bahwa kolaborasi tersebut akan melibatkan keunggulan dan keahlian masing-masing pihak. Lewat kolaborasi ini, kedua pihak juga akan mempererat kerja sama bilateral di sektor keuangan, serta mewujudkan pembangunan bermutu tinggi di sektor perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut.

